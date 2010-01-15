Тимошенко - гостья из прошлого

Последний предвыборный аккорд Тимошенко был ярким. Она поделилась планами на ближайшие 5 лет. После пресс-конференций Владимира Литвина и Виктора Ющенко, состоявшихся в начале этой недели, Юлия Владимировна организовала встречу с медиа в Международном выставочном центре на Левом берегу.
Несмотря на то, что данное мероприятие анонсировалось как встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с представителями СМИ, у присутствующих сомнений не возникло - Тимошенко с журналистами встречалась исключительно как кандидат в президенты.
Даже больше - было очевидно, что Тимошенко пытается всех присутствующих убедить в том, что они общаются именно со следующим президентом Украины, - на переднем баннере красовалась надпись «Новый путь Украины 2010-2015», а весь вступительный спич премьера был посвящен ее планам на следующую пятилетку.
Амбициозности планов Тимошенко в случае победы на выборах сможет позавидовать любой политический популист на постсоветском пространстве. Украина станет членом ЕС, обретет полную энергетическую независимость, на 100% будет обеспечивать себя собственным газом и нефтью, наша страна войдет в 30 стран с наивысшим индексом человеческого развития - именно такую недосягаемо высокую планку поставила себе ЮВТ на следующие 5 (!) лет.
На исходе своей речи Тимошенко, опережая вопрос об осуществимости столь амбициозных планов на протяжении такого короткого времени, сказала как отрезала: «Президентской каденции достаточно, чтобы грядущим поколениям именно такую Украину и оставить». Впрочем, так и не уточнила, что ей мешало хоть немного продвинуться в осуществлении этих замыслов за последние пять лет, когда она дважды была премьером.
В отличие от Ющенко, который свою итоговую пресс-конференцию посвятил критике Тимошенко, сама Леди Ю. имя Президента ни разу не вымолвила, как и не бралась оправдываться после обвинений Ющенко в ее адрес. Было заметно, что Тимошенко выбрала стратегию, которую большую часть своего президентства использовал сам Президент Ющенко, - оставаться над процессом или по крайней мере притворяться. «Что бы ни говорил сегодня Президент - я хочу быть выше этого», - заявила Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов.
Впрочем, позиционирование Тимошенко «над процессом» касалось только Ющенко. Поскольку Януковича Тимошенко вспоминала часто и охотно, называя его «ставленником олигархов» и несколько раз приглашая его на теледебаты. Мол, 15 января на «Интер» должен прийти Янукович, так пригласите туда еще и меня как его главного конкурента. «Возможно, он (Янукович. - Ред.) просто с детства боится камеры?» - Тимошенко на опережение назвала Януковича трусом на случай, если он от дебатов откажется.
Примечательно то, что Тимошенко вызывает Януковича на дебаты именно перед первым туром. Очевидно, в БЮТ надеются сделать дебаты если не переломным моментом, то, по крайней мере, использовать их для коррекции рейтингов в интересах Тимошенко, чтобы во втором туре, в случае выхода в него Януковича и Тимошенко, последняя имела лучшие позиции, чтобы склонить на свою строну публичную поддержку Яценюка, Тигипко и Гриценко, пасущихся на том же электоральном поле.
Собственными заявлениями Тимошенко дала четко понять, что для нее существует лишь один политик - Янукович, который и является на этих выборах ее главным оппонентом, других для нее просто нет. Тимошенко не просто пыталась убедить, что она по сравнению с Януковичем «меньшее зло». Она пошла дальше - целью мероприятия, очевидно, было убедить, что между ней и лидером «регионалов» такая же разница, как между белым и черным, и сама премьер в этой палитре представляет именно ее белую часть, о чем, видимо, должно было свидетельствовать оформление зала, где происходила пресс-конференция. Там все по максимуму было оформлено белым цветом. Собственно, справедливости ради стоит отметить, что разница между премьером Тимошенко и лидером оппозиции все-таки есть. Хотя бы в том, что последний действительно не обещает такие «золотые горо» при своем президентстве, как это делает Тимошенко.
На самом мероприятии присутствовали центральные, региональные и иностранные СМИ. В общем несколько сотен человек. Также было зарезервировано около трех десятков мест для представителей дипкорпуса. Впрочем, аккредитованные в Украине представители дипломатических миссий за исключением посла Грузии в Украине Григола Катамадзе и советника-посланника посольства России в Украине Всеволода Лоскутова были представлены на низшем уровне. Причина этого, как поговаривали в кулуарах, в том, что почти все ключевые дипломаты предпочли новогодний прием для дипкорпуса, который в то же самое время организовывал Президент Ющенко.
На кафедру Тимошенко вышла из черного входа с опущенными вниз глазами и сосредоточенным взглядом. В течение всей речи она так ни разу и не улыбнулась.
«За 18 лет все, что делалось, лидеры нации, политические силы, партии, все это не было дорогой к Храму», - с самого начала Тимошенко начала сгущать краски, как будто премьер, политическое становление которой приходится на большую часть этих лет, не несет часть ответственности за этот путь. По словам Тимошенко, в этом повинны олигархи, с которыми она намеревается бороться. Впрочем, Тимошенко так и не уточнила, как именно она собирается «бороться» с теми олигархами, которые есть в БЮТ. Скажем, с Богданом Губским или Константином Живаго. «Главреду» так и не было предоставлено слово, чтобы спросить об этом вслух, а нашу записку с этим вопросом пресс-секретарь Тимошенко так и не озвучила.
На таком фоне Тимошенко говорила, каким злом являются «олигархические СМИ». «Нужно пресечь ошибочную практику в Украине, когда олигархия, располагающая политической властью, абсолютной экономической властью, оказывает влияние на все силовые структуры, прямо владеет центральными каналами телевидения, влияя на журналистскую политику, влияя на формирование информационного поля. Таким образом они, по сути дела, каждый раз возрождают свою власть, каждый раз разрушают сознание людей и ощущение людьми реальности, происходящей в стране», - продолжила свой безостановочный поток критики Тимошенко, как бы забывая о том, что на протяжении нескольких последних недель она была на нескольких прайм-таймовых эфирах трех центральных каналов, коими владеют олигархи, которых она обвиняет в манипулировании СМИ.
«Есть два пути развития государства, - говорила Тимошенко о будто бы цивилизационном выборе, который должны сделать украинцы на этих выборах. - Один путь - новое возобновление и усиление олигархии как формы правления, ставленником которой сегодня, несомненно, является господин Янукович как их единственный кандидат в президенты, начиная с 2004 года. Другой путь - это путь становления независимого демократического государства со всеми институциями демократической страны».
«Наша с вами задача - построить все, чтобы власть была бесконтрольной, - почти как по Фрейду оговорилась Тимошенко и сразу же исправила себя, - подконтрольной».
«Налоги, существующие на данный момент, будут уменьшены втрое... Мы будем изучать, как защитить наш бизнес от налоговых поборов», - заявила на всю страну Тимошенко. Между тем любой представитель малого и среднего бизнеса может сказать, как тщательно Тимошенко в прошлом году через Налоговую администрацию собирала налоги за будущие периоды, дабы залатать дыру в госбюджете.
Когда речь зашла о здравоохранении, Тимошенко в который раз осенило. «У каждого человека будет надежная медицинская страховка, бесплатный доступ к системе здравоохранения», - рассказала Тимошенко о еще одном «достижении», которое стране должно принести ее президентство.
«2008 год - рекордный за все времена урожая зерновых. В Советском Союзе такого не было. В 2009-м этот рекорд, несмотря на кризис, подтверждается. Мы вышли на 3-е место по экспорту зерна в мире», - похвасталась Тимошенко. Амнезия вновь овладела премьером, которая в 2008 году запретила экспорт зерновых с целью сдерживания внутренних цен на хлеб, что сильно ударило по прибыли наших аграриев, занимающихся экспортом.
После вступительной речи Тимошенко перешли к вопросам журналистов и включениям из регионов. Премьер отвечала на вопросы в свойственном ей стиле: если вопрос некритический - ответ развернутый, если же вопрос каверзный - Тимошенко от прямого ответа на него уклоняется. «Почему нет профессионального войска, которое вы обещали уже в 2009 году?» - «У нас будет боеспособная армия», «Вы будете продвигать Украину ко вступлению в НАТО, и зависит ли ваша позиция по этому вопросу от позиции России?» - «Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины», «Вы готовы стать непопулярным президентом ради непопулярных реформ?» - «Непопулярных реформ нет». Это лишь короткий перечень тех отговорок премьера, так и не ставших полноценными ответами на заданные вопросы.
После включений из разных региональных предприятий, которыми перебивали вопросы от журналистов, Тимошенко немного расслабилась и начала улыбаться. В лучших советских традициях коллективы, которым выпала честь пообщаться с премьером, благодарили ее за самозабвенный труд, за помощь правительства и спрашивали о перспективах развития их отраслей. А включение из Луганска, где для телемоста с Тимошенко собрали шахтерские коллективы, вообще началось возгласами шахтеров «Юля, Юля...». Тимошенко, как и следовало ожидать, то здесь, то там говорила о том, что и дальше будет всех поддерживать. Однако, конечно, уже на должности президента.
Несмотря на позиционирование себя как прогрессивного человека, который постоянно говорит о будущем, перспективах, новейших технологиях и необходимости прогрессивных новаций, невооруженным глазом было видно, что с места сдвинуться ей не дает именно прошлое. В ходе телемоста с одним из региональных агропредприятий за спиной у его же директора, задававшего вопрос премьеру, в фокус камеры также угодили работники данного предприятия, имитировавшие «бурную» деятельность. Увидев эту «постановку», две европейские журналистки, сидевшие почти рядом с автором этих строк, оживились и от увиденного не сдерживали смеха.
«Все те пятилетние планы, общение с коллективами госпредприятий из регионов, их «одобрямсы» и слова поддержки в адрес премьера, а также фразы премьера наподобие «мы должны», «мы будем», «я добьюсь» очень напоминали советское наследие, из которого вышла и к которому, очевидно, до сих пор принадлежит госпожа Тимошенко», - поделился с «Главредом» впечатлениями от увиденного журналист из Лондона.
Даже больше - было очевидно, что Тимошенко пытается всех присутствующих убедить в том, что они общаются именно со следующим президентом Украины, - на переднем баннере красовалась надпись «Новый путь Украины 2010-2015», а весь вступительный спич премьера был посвящен ее планам на следующую пятилетку.
Амбициозности планов Тимошенко в случае победы на выборах сможет позавидовать любой политический популист на постсоветском пространстве. Украина станет членом ЕС, обретет полную энергетическую независимость, на 100% будет обеспечивать себя собственным газом и нефтью, наша страна войдет в 30 стран с наивысшим индексом человеческого развития - именно такую недосягаемо высокую планку поставила себе ЮВТ на следующие 5 (!) лет.
На исходе своей речи Тимошенко, опережая вопрос об осуществимости столь амбициозных планов на протяжении такого короткого времени, сказала как отрезала: «Президентской каденции достаточно, чтобы грядущим поколениям именно такую Украину и оставить». Впрочем, так и не уточнила, что ей мешало хоть немного продвинуться в осуществлении этих замыслов за последние пять лет, когда она дважды была премьером.
В отличие от Ющенко, который свою итоговую пресс-конференцию посвятил критике Тимошенко, сама Леди Ю. имя Президента ни разу не вымолвила, как и не бралась оправдываться после обвинений Ющенко в ее адрес. Было заметно, что Тимошенко выбрала стратегию, которую большую часть своего президентства использовал сам Президент Ющенко, - оставаться над процессом или по крайней мере притворяться. «Что бы ни говорил сегодня Президент - я хочу быть выше этого», - заявила Тимошенко, отвечая на вопросы журналистов.
Впрочем, позиционирование Тимошенко «над процессом» касалось только Ющенко. Поскольку Януковича Тимошенко вспоминала часто и охотно, называя его «ставленником олигархов» и несколько раз приглашая его на теледебаты. Мол, 15 января на «Интер» должен прийти Янукович, так пригласите туда еще и меня как его главного конкурента. «Возможно, он (Янукович. - Ред.) просто с детства боится камеры?» - Тимошенко на опережение назвала Януковича трусом на случай, если он от дебатов откажется.
Примечательно то, что Тимошенко вызывает Януковича на дебаты именно перед первым туром. Очевидно, в БЮТ надеются сделать дебаты если не переломным моментом, то, по крайней мере, использовать их для коррекции рейтингов в интересах Тимошенко, чтобы во втором туре, в случае выхода в него Януковича и Тимошенко, последняя имела лучшие позиции, чтобы склонить на свою строну публичную поддержку Яценюка, Тигипко и Гриценко, пасущихся на том же электоральном поле.
Собственными заявлениями Тимошенко дала четко понять, что для нее существует лишь один политик - Янукович, который и является на этих выборах ее главным оппонентом, других для нее просто нет. Тимошенко не просто пыталась убедить, что она по сравнению с Януковичем «меньшее зло». Она пошла дальше - целью мероприятия, очевидно, было убедить, что между ней и лидером «регионалов» такая же разница, как между белым и черным, и сама премьер в этой палитре представляет именно ее белую часть, о чем, видимо, должно было свидетельствовать оформление зала, где происходила пресс-конференция. Там все по максимуму было оформлено белым цветом. Собственно, справедливости ради стоит отметить, что разница между премьером Тимошенко и лидером оппозиции все-таки есть. Хотя бы в том, что последний действительно не обещает такие «золотые горо» при своем президентстве, как это делает Тимошенко.
На самом мероприятии присутствовали центральные, региональные и иностранные СМИ. В общем несколько сотен человек. Также было зарезервировано около трех десятков мест для представителей дипкорпуса. Впрочем, аккредитованные в Украине представители дипломатических миссий за исключением посла Грузии в Украине Григола Катамадзе и советника-посланника посольства России в Украине Всеволода Лоскутова были представлены на низшем уровне. Причина этого, как поговаривали в кулуарах, в том, что почти все ключевые дипломаты предпочли новогодний прием для дипкорпуса, который в то же самое время организовывал Президент Ющенко.
На кафедру Тимошенко вышла из черного входа с опущенными вниз глазами и сосредоточенным взглядом. В течение всей речи она так ни разу и не улыбнулась.
«За 18 лет все, что делалось, лидеры нации, политические силы, партии, все это не было дорогой к Храму», - с самого начала Тимошенко начала сгущать краски, как будто премьер, политическое становление которой приходится на большую часть этих лет, не несет часть ответственности за этот путь. По словам Тимошенко, в этом повинны олигархи, с которыми она намеревается бороться. Впрочем, Тимошенко так и не уточнила, как именно она собирается «бороться» с теми олигархами, которые есть в БЮТ. Скажем, с Богданом Губским или Константином Живаго. «Главреду» так и не было предоставлено слово, чтобы спросить об этом вслух, а нашу записку с этим вопросом пресс-секретарь Тимошенко так и не озвучила.
На таком фоне Тимошенко говорила, каким злом являются «олигархические СМИ». «Нужно пресечь ошибочную практику в Украине, когда олигархия, располагающая политической властью, абсолютной экономической властью, оказывает влияние на все силовые структуры, прямо владеет центральными каналами телевидения, влияя на журналистскую политику, влияя на формирование информационного поля. Таким образом они, по сути дела, каждый раз возрождают свою власть, каждый раз разрушают сознание людей и ощущение людьми реальности, происходящей в стране», - продолжила свой безостановочный поток критики Тимошенко, как бы забывая о том, что на протяжении нескольких последних недель она была на нескольких прайм-таймовых эфирах трех центральных каналов, коими владеют олигархи, которых она обвиняет в манипулировании СМИ.
«Есть два пути развития государства, - говорила Тимошенко о будто бы цивилизационном выборе, который должны сделать украинцы на этих выборах. - Один путь - новое возобновление и усиление олигархии как формы правления, ставленником которой сегодня, несомненно, является господин Янукович как их единственный кандидат в президенты, начиная с 2004 года. Другой путь - это путь становления независимого демократического государства со всеми институциями демократической страны».
«Наша с вами задача - построить все, чтобы власть была бесконтрольной, - почти как по Фрейду оговорилась Тимошенко и сразу же исправила себя, - подконтрольной».
«Налоги, существующие на данный момент, будут уменьшены втрое... Мы будем изучать, как защитить наш бизнес от налоговых поборов», - заявила на всю страну Тимошенко. Между тем любой представитель малого и среднего бизнеса может сказать, как тщательно Тимошенко в прошлом году через Налоговую администрацию собирала налоги за будущие периоды, дабы залатать дыру в госбюджете.
Когда речь зашла о здравоохранении, Тимошенко в который раз осенило. «У каждого человека будет надежная медицинская страховка, бесплатный доступ к системе здравоохранения», - рассказала Тимошенко о еще одном «достижении», которое стране должно принести ее президентство.
«2008 год - рекордный за все времена урожая зерновых. В Советском Союзе такого не было. В 2009-м этот рекорд, несмотря на кризис, подтверждается. Мы вышли на 3-е место по экспорту зерна в мире», - похвасталась Тимошенко. Амнезия вновь овладела премьером, которая в 2008 году запретила экспорт зерновых с целью сдерживания внутренних цен на хлеб, что сильно ударило по прибыли наших аграриев, занимающихся экспортом.
После вступительной речи Тимошенко перешли к вопросам журналистов и включениям из регионов. Премьер отвечала на вопросы в свойственном ей стиле: если вопрос некритический - ответ развернутый, если же вопрос каверзный - Тимошенко от прямого ответа на него уклоняется. «Почему нет профессионального войска, которое вы обещали уже в 2009 году?» - «У нас будет боеспособная армия», «Вы будете продвигать Украину ко вступлению в НАТО, и зависит ли ваша позиция по этому вопросу от позиции России?» - «Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины», «Вы готовы стать непопулярным президентом ради непопулярных реформ?» - «Непопулярных реформ нет». Это лишь короткий перечень тех отговорок премьера, так и не ставших полноценными ответами на заданные вопросы.
После включений из разных региональных предприятий, которыми перебивали вопросы от журналистов, Тимошенко немного расслабилась и начала улыбаться. В лучших советских традициях коллективы, которым выпала честь пообщаться с премьером, благодарили ее за самозабвенный труд, за помощь правительства и спрашивали о перспективах развития их отраслей. А включение из Луганска, где для телемоста с Тимошенко собрали шахтерские коллективы, вообще началось возгласами шахтеров «Юля, Юля...». Тимошенко, как и следовало ожидать, то здесь, то там говорила о том, что и дальше будет всех поддерживать. Однако, конечно, уже на должности президента.
Несмотря на позиционирование себя как прогрессивного человека, который постоянно говорит о будущем, перспективах, новейших технологиях и необходимости прогрессивных новаций, невооруженным глазом было видно, что с места сдвинуться ей не дает именно прошлое. В ходе телемоста с одним из региональных агропредприятий за спиной у его же директора, задававшего вопрос премьеру, в фокус камеры также угодили работники данного предприятия, имитировавшие «бурную» деятельность. Увидев эту «постановку», две европейские журналистки, сидевшие почти рядом с автором этих строк, оживились и от увиденного не сдерживали смеха.
«Все те пятилетние планы, общение с коллективами госпредприятий из регионов, их «одобрямсы» и слова поддержки в адрес премьера, а также фразы премьера наподобие «мы должны», «мы будем», «я добьюсь» очень напоминали советское наследие, из которого вышла и к которому, очевидно, до сих пор принадлежит госпожа Тимошенко», - поделился с «Главредом» впечатлениями от увиденного журналист из Лондона.