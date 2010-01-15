В ночь с 17 на 18 января в пресс-центре медиа-холдиинга «Главред» состоялся проект «Ночь выборов на «Главреде»



Законодательный хаос и «новички» – главные проблемы нынешних выборов



«Каруселей», «ручейков», «хороводов» на участках не водили. А главные нарушители законодательства – лидеры гонки.

Явка на избирательных участках по состоянию на 15:00 составляла 49,7%. Об этом сообщила глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Выступая на избирательном пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде», она обнародовала данные независимого мониторинга, который проводит ее организация.

В call-центр «Опоры» в Киеве постоянно поступают сообщения с 1003 избирательных участков, расположенных по всей территории Украины. По словам Айвазовской, эти участки фактически являются репрезентативной выборкой, поэтому данные независимого подсчета практически совпадают с официальными данными ЦИК.

Ольга Айвазовская рассказала о результатах предвыборного мониторинга, который «Опора» начала за три месяца до начала выборов. По результатам этих исследований организация пришла к выводу, что основные нарушители выборов – это главные претенденты на победу. По словам Айвазовской, наиболее распространенной формой «поощрений» были не денежные вознаграждения: лотереи, предоставление гражданам возможности приобрести товар по сниженным ценам или возможности бесплатного медосмотра.

Особенно, по словам представителя «Опоры», такие технологии применялись в селе. В то же время граждане преимущественно не связывают предоставленные льготы и услуги со своим волеизъявлением.

Поэтому, считает Айвазовская, эти технологии не должны существенно повлиять на результат.

Председатель правления Гражданской сети «Опора» заявила, что сегодня ее представители зафиксировали только отдельные факты, которые могут свидетельствовать о попытках организовать «карусели»: была попытка вынести пустой бюллетень с участка. Кроме того, на отдельных участках студенты фотографировали бюллетени на телефон. Это, возможно, делалось с целью получить «вознаграждение» за отданный голос. Впрочем, явных признаков массовых фальсификаций представители «Опоры» не зафиксировали.



Политологи: сенсация первого тура выборов – результат Тигипко



Ряд ведущих отечественных политологов, принявших участие в избирательном пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» главной новостью первого тура называют неожиданно высокий результат Сергея Тигипко.

Сейчас, по данным экзит-полов, этот кандидат набирает около 13 процентов, что существенно превышает многие предварительные прогнозы.

По мнению эксперта Центра социальных исследований «София» Александра Левцуна, причина успеха Тигипко – в своевременном, хотя и относительно позднем, старте предвыборной кампании, а также в эффективности ее проведения. Тигипко удалось подать себя как европейского политика новой генерации и этим привлечь симпатии граждан, уставших от «старых лиц» во власти. Зато другой кандидат, Арсений Яценюк, который также ориентировался на этот же электорат, полностью провалил кампанию из-за неэффективной работы рекламистов и штаба.

«Кампания Яценюка – урок всем экспертам по выборам, - говорит политолог Анатолий Луценко. – Потерять во время кампании половину голосов избирателей – очень сложная технология. Не у каждого получится». Напомним, на недавнем пике своей популярности лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк набирал до 14% избирателей-симпатиков. В первом же туре он, по данным ряда экзит-полов, набирает 6-7% голосов.



Победит тот, кто сможет мобилизовать «пассивный» электорат - политологи



Политологи, которые приняли участие в предвыборном пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде», утверждают, что ключ к победе во втором туре выборов - переговоры с кандидатами, которые туда не прошли, и мобилизация электората.

Относительно первого пункта эксперты не смогли прийти к единому мнению - так, Тарас Березовец считает, что перетекания голосов избирателей Яценюка и Ющенко обеспечат Тимошенко существенный бонус к рейтингу, тогда как Александр Левцун утверждает, что этот бонус будет более-менее скомпенсирован за счет перетекания к Януковичу голосов других кандидатов.

Но политологи пришли к согласию в том, что если Юлии Тимошенко удастся мобилизовать электорат Западной Украины, где пока еще явка была не слишком высокой, она предпримет большой шаг к сокращению разрыву между ней и председателем Партии регионов.



В Украине идет «война экзит-полов» - Игорь Жданов



Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов утверждает, что анализ данных разных экзит-полов свидетельствует об определенной их заангажированности. Об этом он заявил во время участия в избирательном прессовом марафоне «Ночь выборов на «Главреде».

Он аргументировал свое мнение приблизительным совпадениям данных экзит-полов по всех кандидатам в президенты Украины, кроме двух самій рейтинговых - Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Рейтинги двух лидеров отличаются от экзит-пола к экзит-полу. Да, за имеющимся на то время данными Национального экзит-пола разрыв между ними составлял около 4% (31% против 27, тогда как за другими - до 11%) экзит-пол центра исследований «Социс», 36% против 25%. В связи с этим политолог Анатолий Луценко призвал социологов к созданию единственного консорциума ради возвращения доверия к экзит-полам как таковым.



В день выборов преступники сделали себе выходной



Во время волеизъявления на выборах Президента Украины в столице не зафиксировано ни одного тяжелого преступления. Об этом сообщил во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». начальник Центра связей с общественностью киевской милиции Владимир Полищук.

Подбивая итоги первого тура голосования, страж порядка отметил их спокойный характер. По его словам, нарушения избирательного процесса были одиночными. В частности, стражи порядка зафиксировали случай, когда девушка выдала двум лицам по десять бюллетеней. После вмешательства стражей порядка нарушительницу отстранили от избирательного процесса.

О 13.50 поступило сообщение о женщине, какая возле избирательного участка платила по 100 гривен за «правильное» голосование. В настоящий момент, по словам Владимира Полищука, с ней общаются следователи, а последующую судьбу «благодетельницы» будет решать прокуратура.



Выборы снизили уровень преступности в Киеве



По информации начальника центра общественных связей киевской милиции Владимира Полищука, во время первого тура выборов президента Украины уровень преступности в городе упал до рекордно низкого.

Об этом он сказал во время предвыборного пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». По словам господина Полищука, не было зафиксировано ни одно тяжкое преступление.

Полищук объяснил, что во время выборов милиция привлекает к работе на улицах дополнительных сотрудников, чтобы компенсировать отсутствие занятых охраной избирательных участков и комиссий. При этом, по его словам, было зафиксировано определенное, но не очень большое, число нарушений собственно избирательного процесса. Например, была задержана женщина, обещавшая сто гривен каждому, кто докажет, что проголосовал за определенного кандидата. А также молодая пара, согласившаяся за 70 гривен раздать 350 листовок с «черным пиаром» против определенного кандидата.

Самым смешным моментом господин Полищук называет объяснение одного студента, которого поймали на фотографировании собственной «галочки» в бюллетене, - мол, обещал показать родителям.



Милиция не ожидает второго Майдана



Стражи порядка считают очень низкой возможность возникновения после первого тура этих президентских выборов массовых протестов, похожих на Оранжевую революцию, - утверждает председатель центра общественных связей киевской милиции Владимир Полищук. Об этом он сообщил во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде».

Председатель киевской милиции Виталий Ярема призывает граждан во время протестов, право на которых им гарантирует Конституция, придерживаться законов и не нарушать общественный порядок. При этом милиция напоминает, что единственным местом в Киеве, где протесты запрещены предварительно в судебном порядке, является собственно Майдан Независимости. В ряде других мест, говорит Владимир Полищук, уже возник ряд палаточных городков - главным образом это сторонники Партии регионов.



Представители Януковича и Тимошенко пока не собираются обжаловать результаты выборов



Представители двух кандидатов - лидеров нынешней президентской гонки, принявшие участие в пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде», утверждают, что довольны результатами экзит-полов.

Как «руховец» Борис Тарасюк с одной стороны, так и «регионалы» Юрий Мирошниченко с Василием Горбалем с другой, утверждают, что все тенденции свидетельствуют о будущей победе их кандидатов. И сейчас они не хотят ни обжаловать результаты, ни призывать народ к массовым протестам.

«Выборы пройдут и мы согласимся», - говорит Борис Тарасюк. «Официальная позиция Януковича - мы признаем волеизъявление украинского народа. И будем протестовать только в случае попытки решить судьбу выборов в коррумпированных судах или дискриминировать граждан отдельного региона» - утверждает Юрий Мирошниченко.

На вопрос ведущего относительно подготовки «регионалами» массовых акций, свидетельство которой киевляне могут видеть на улицах уже сейчас, Василий Горбаль отметил, что все возможные акции будут проводиться лишь силами киевской организации партии без организованного свезения людей из других городов. «Сил городской организации хватит для создания любой, как говорят телевизионщики, «картинки» - отметил он.



Мирошниченко едва смог проголосовать, а Тарасюка записали к «донецким»



Представители лидеров президентских гонок, которые приняли участие в предвыборном пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде», жаловались на плохую организацию уточнения избирательных списков на собственном примере.

Так, нардеп-«регионал» Юрий Мирошниченко рассказал, что невзирая на получение им приглашения на выборы, в списках собственной избирательной комиссии его фамилия не значилась. Как объяснили ему члены ТИК, приглашение высылалось по старым спискам избирателей, а списки складывались по уточненным. Доводить факт своего существования Мирошниченко пришлось уже в суде. По его словам, такие же проблемы на том участке возникли у нескольких сотен человек.

Его оппонент, председатель Народного Руха Украины Борис Тарасюк также рассказал, что был очень удивлен, когда проверил свои данные в списке избирателей и увидел в графе «место рождения» Донецк, а не Житомирскую область. «Так что можете считать меня «донецким» - обратился он к «регионалам».



Украинцы выбирают между большой клизмой и гамбургером с дерьмом



Сегодняшняя гонка – это выборы между большой клизмой и гамбургером с дерьмом. В этом уверена адвокат Татьяна Монтян.

Комментируя результаты выборов во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде», она сравнила нынешние выборы с мультиком «Южный парк». Впрочем, по мнению Монтян, если в мультике все закончилось хорошо, Украине счастливый финал не грозит. «Оба кандидата уже подготовили для нас на второй тур много изысканного дерьма», - констатировала адвокат, добавив, что сама голосовала, но не поддержала ни одного из кандидатов.

Нынешняя ситуация сложилась потому, что в Украине нет полноценных элит, нет династий. Зато есть группы, которые лишь грабят страну, не понимая, что те, кто придет на их место, так же ограбят своих предшественников.

Комментируя возможность обжалования результатов в судах, Монтян отметила, что в Украине все решается не через закон, а через договоренности власть предержащих: «как они друг с другом договорятся, таким и будет решение судей». Нашим элитам не нужны справедливые правила игры, поэтому элиты воюют не за судебную систему, а за судебный ресурс», - отметила адвокат.

Комментируя высокие показатели Сергея Тигипко, Монтян отметила, что его просто никто не воспринимал всерьез и не вел против него кампанию: «Никто не спросил у него, как он продал цементную отрасль Украины, никто не занимался его антипиаром», - подчеркнула Монтян.

По ее мнению, никакой результат выборов не изменит внешнеполитическую ситуацию Украины, не повлияет на ее позицию и место в мире. «Кому мы нужны? Украина на международном уровне находится в положении бомжа. Кому захочется общаться с бомжом?!» - сказала Монтян.



Роспуск ВР не желателен ни для кого из лидеров президентской гонки - политологи



Тимошенко не нужно распускать парламент, Януковичу – и вовсе не нужно, что бы они раньше не говорили или не обещали. Такие выводы сделали политологи, принявшие участие в пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, глава Института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко и эксперт Центра политических исследований Денис Кирюхин единогласно утверждают: ни Президенту-Тимошенко, ни Президенту-Януковичу не нужно будет идти на конфликт с парламентом.

Проще и эффективнее будет привлечь его на свою сторону. Тимошенко в случае победы на выборах получает контроль над Секретариатом Президента и удерживает контроль над Кабмином. Януковичу, возможно, и было бы выгодно распустить парламент ради отставки Кабмина Тимошенко, но, высказался Кость Бондаренко, «тогда он на собственной шкуре узнает, что такое «быть Ющенко».

Зато роспуск парламента был бы выгоден Виктору Ющенко, который мог бы консолидировать вокруг себя национал-демократов и пройти с ними в Раду, и Сергею Тигипко, которому следует как можно скорее перевести свой высокий рейтинг в реальные политические должности. Этим кандидатам эксперты советуют обратить свое внимание даже не столько на возможные внеочередные парламентские, сколько на местные выборы. Именно в них в случае очередного политического кризиса на общегосударственном уровне может быть скрыта настоящая власть.



Ни один из кандидатов так и не сознался, что он сделает с Украиной



Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко не исключает, что ситуация после первого тура выборов может радикализоваться. Об этом она заявила во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде».

По словам эксперта, в СМИ много обсуждается вероятность силового сценария, возможность дестабилизации, например, в Крыму. Впрочем, по словам Юлии Тищенко, такое развитие событий маловероятно. Главным образом, ситуация будет нагнетаться за счет соперничества соперников.

Что касается чрезвычайно напряженного противостояния в украинском политикуме, эксперт считает его порождением системы. Она напомнила ситуацию, когда у Президента Ющенко были конфликты с премьер-министром Тимошенко.

Комментируя программы кандидатов, Юлия Тищенко с сожалением отметила, что ни один из кандидатов так и не предложил в своей предвыборной программе реальных реформ. «Никто не рассказал нам, по какой схеме будет изменяться медицинская система, налоговая система. Не говоря уже о собственной стратегии», - отметила Тищенко. Она подчеркнула, что избиратели так и не получили информацию, какой будет социальная политика при Януковиче или при Тимошенко, какими будут инфраструктурные проекты. Так что избиратель вынужден голосовать не умом, а сердцем. А выборы стали соревнованием обещаний.



Выборы-2010 - триумф «джинсы»



Заказные материалы в медиа и слишком активная политическая реклама - яркая черта нынешней предвыборной кампании.

Так считают директор общественной организации «Институт Медиа Права» Тарас Шевченко и юрист Института массовой информации Роман Головенко, посетившие пресс-марафон «Ночь выборов на «Главреде». По мнению господина Шевченко, бороться с «джинсой» нужно просто - при помощи статей Криминального кодекса, в которых упоминается взяточничество.

Проблема лишь в том, что органы, которые должны были бы этим заниматься, сами подконтрольны заинтересованным в «джинсе» политическим силам. При этом дорогая телевизионная реклама побуждает самих кандидатов «одалживать» большие деньги у олигархов в обмен на значительные преференции в будущем. То есть, способствует коррупции - говорит господин Головенко. По мнению экспертов, идеально было бы воспользоваться американским и европейским опытом.

В США телеканалы имеют право предоставлять эфир участникам властных гонок лишь при условии, что аналогичное время для выступления будет предоставлено каждому участнику, причем бесплатно. Исключение - новости и дебаты. В ряде стран ЕС просто запрещена телевизионная политическая реклама. По мнению экспертов, в запрещении телевизионной политической рекламы заинтересованные и те политики, которые хорошо умеют проводить встречи с избирателями.



Олег Тягнибок: «Третья революция будет мирной»



Выборы Президента могут быть признаны недействительными, считает кандидат в Президенты Олег Тягнибок. Выступая в проекте «Ночь выборов в «Главреде», лидер ВО «Свобода» отметил, что нынешнее затишье напоминает ему затишье перед бурей.

По его словам, признание выборов, недействительными может быть одним из сценариев срыва выборов и продления полномочий действующего Президента.

Комментируя ход избирательного процесса, Тягнибок отметил его крайне низкий организационный уровень. В частности, кандидат в президенты выразил возмущение тем, что большинство «ровесников независимости», которые недавно получили паспорта, не смогли проголосовать, поскольку их или не внесли в реестр избирателей, или не дали им в руки бюллетень. «Вчерашних детей отправляли в суд, куда-то в райцентр, мол, отстойте там полдня, а потом возвращайтесь на участок, и тогда, возможно, проголосуете. Такими действиями у молодежи отбили желание голосовать не только на этот раз, но и на многие годы вперед», - возмущался политик.

Комментируя собственные результаты по данным экзит-полов, Тягнибок выразил удовлетворение тем, что по сравнению с выборами 2007 года он улучшил результат своей политической силы больше, чем вдвое. «Позитивная динамика есть, и мы можем говорить, что уже в будущем парламенте может быть фракция «Свободы». Выборы позволили мобилизировать структуру, создать новые ячейки, развить партию, это уже позитивный результат», - отметил лидер «Свободы». Он пообещал, что уже на майских местных выборах этот результат улучшит.

Отвечая на вопрос относительно возможной поддержки во втором туре кого-либо из кандидатов, Олег Тянгибок отметил, что лично он противник поддержки меньшего из зол, однако категорического ответа политик не дал, сославшись на грядущее заседание Политсовета.

Отвечая на вопрос о бюджете его президентской кампании, Олег Тягнибок сказал, что на нынешнюю гонку партия истратила 10,5 миллионов гривен. Из них 2,5 миллиона – денежный залог, а один миллион – на закупку оборудования для детских больниц.

Этот бюджет – недостаточен, он в сотни раз меньше избирательных бюджетов, - пожаловался Тягнибок. И добавил, что в таких условиях идеологические партии могут прийти к власти благодаря революции. Олег Тянгибок выразил надежду, что «Третья революция» будет мирной.



Александр Мороз и не пытался победить на этих выборах



Об этом заявил представитель штаба председателя Соцпартии Виталий Романченко во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде».

По словам Романченко, социалисты на этих выборах отрабатывали слаженность местных штабов и ячеек, готовясь к следующим местным и парламентским выборам. По результатам выборов есть масса претензий к ряду политических сил, которые прибегали к злоупотреблениям и фальсификациям, говорит Романенко.

В частности, он раскритиковал низкий уровень юридической подготовки членов и председателей участковых комиссий, давление на них партийных штабов (в частности, в некоторых случаях, с требованиями не изменять списки избирателей - хотя такие требования являются исключительной прерогативой ЦИК). Напоследок социалист продемонстрировал свой телефон с SMS, которую, по его словам, разослал по всему списку контактов народный депутат от БЮТ. В ней, в частности, содержались слова «Люди! Голосуйте за Юлю - может, она и не идеальная, но не может быть президентом дебил и уголовник». Особое возмущение господина Романченко вызвал тот факт, что SMS была отослана уже в то время, когда была запрещена любая агитация.



Социалисты не поддержат Тимошенко ни при каких условиях



Социалисты не поддерживают Тимошенко и не уверенные относительно Януковича. Так заявил на пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде» Виталий Романченко, доверенное лицо Александра Мороза.

По его словам, кандидата Тимошенко социалисты не поддержат ни при каких условиях, а вот решение относительно возможной поддержки кандидата Януковича примет внеочередной партийный съезд 30 января.

Он также рассказал о прошлых попытках блокировки социалистов с другими силами. По его словам, «Левый блок» с коммунистами провалился из-за больших требований последних - они планировали объединить всех вокруг Петра Симоненко и решительно отбрасывали предложенную социалистами кандидатуру Владимира Бойко. А союз с Сергеем Тигипко, который на этих выборах, по данным экзит-полов, показал очень неплохой результат, у социалистов не вышел из-за «правых» экономических взглядов последнего.