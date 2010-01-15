Печать абсурда

Одни готовы на все, чтобы удержать Пасенюка в кресле председатели суда. Другие – также готовы на все, чтобы ни в коем случае его там не оставить. Ситуация дошла до абсурда – оба руководителя суда – Пасенюк и Сирош – вооружились печатями. Чья печать подлинее – выяснял "Главред".



Война за главный суд на выборах продолжается. Напомним вкратце хронологию военных действий:

– 22 декабря 2009 закончился пятилетний срок полномочий главы ВАСУ Александра Пасенюка. Накануне он своим указом назначил себя "исполняющим обязанности" главы ВАСУ.

– 23 декабря первый зам председателя ВАСУ Николай Сирош приступил к выполнению обязанностей главы суда, однако его приказы впоследствии были отменены президиумом суда, так как не были зарегистрированы должным образом.

– 24 декабря Конференция судей административных судов возложила исполнение обязанностей председателя суда на Пасенюка.

– 25 декабря Совет судей признал законными действия Сироша, который назначил себя и.о. председателя этого суда.

– 13 января Сирош подал в МВД заявление о необходимости изготовления новой печати суда в связи с утратой ее оригинала. В обед Юрий Луценко бодро отрапортовал – печать будет изготовлена. В тот же день, вечером Пасенюк продемонстрировал якобы утраченную печать суда.

– 14 декабря глава Верховного суда Василий Онопенко заявил, что Сирошу передан дубликат печати ВАСУ, ничем не отличающийся от оригинала. Однако вечером того же дня, начальник ГУМВД в Киеве Виталий Ярема заявил, что киевская милиция не изготовляла дубликат гербовой печати ВАСУ, поскольку по заявлению продолжается доследственная проверка, на которую отводится до 10 дней.

– 15 января «Урядовий кур’єр» опроверг информацию об утере печати ВАСУ.



При этом «фактор Пасенюка» расколол политикум на два лагеря. В защиту опального и.о председателя суда и против "рейдерства Тимошенко" публично выступили Сергей Кивалов, Александр Лавринович, кандидат в президенты Инна Богословская и министр юстиции Николай Онищук. Они настаивают на выполнении служебных обязанностей Пасенюком, по крайней мере, до тех пор, пока процедура назначения судей на админдолжности не будет урегулирована законом.

Сам Пасенюк также напирает на отсутствие законодательных механизмов передачи власти преемнику: нет органа, который мог бы его уволить, а другого назначить.

Впрочем, даже в монолитной фракции «бело-синих» нашлись свои «белые вороны» – Святослав Пискун, к примеру, сделал заявление, что по закону, в случае завершения полномочий председателя суда, его обязанности до назначения нового руководителя должен исполнять первый заместитель, то есть Сирош.

В защиту последнего от «рейдерства Пасенюка» выступила большая часть фракции БЮТ, за исключением группы Андрея Портнова, зять Онопенко, первый заместитель министра Евгений Корнийчук и другие. При этом Онопенко на пресс-конференции в четверг, 14 декабря, категорически заявил, что все госорганы, включая Высшую квалификационную комиссию судей, госказначейство отныне будут возвращать без рассмотрения все документы за подписью Пасенюка. А в Высшем совете юстиции зарегистрировано представление об увольнении Пасенюка с должности судьи за нарушение присяги.

Позиция второй стороны основывается на ст. 41 Закона о судоустройстве, где черным по белому написано: в случае отсутствия председателя его обязанности выполняет первый заместитель, а в случае и его отсутствия – один из заместителей в соответствии с распределением обязанностей между ними. До 2009 года проблем с применением этой нормы никогда (!) не возникало. Но мораль сей истории такова, что суровость законов смягчена необязательностью исполнения. Если Лавринович насчитал целых пять толкований слово «отсутствующий», то другие сторонники Пасенюка могут найти их еще больше.



В итоге: «убита» куча сил, времени, бумаги и слов на бессмысленные ковыряния в ст. 41 Закона о судоустройстве, а результата все нет.



В этом «вечном» споре противоборствующих сторон за «печать раскола» специфическую позицию занял глава государства. Хотя к нему обращались и Онопенко, и Пасенюк. Виктор Ющенко, ранее с великолепным пренебрежением к правовым реалиям лихо махавший шашкой в судебной вертикали (отменяя свои же указы о назначении судей на админдолжности, ликвидируя окружной админсуд), на этот раз решил сыграть в молчанку. Проблема в ВАСУ есть – реакции гаранта нет. Разве что замглавы его Секретариата Марина Ставнийчук витиевато предложила возбудить уголовное дело по факту заявления первого заместителя Высшего административного суда Николая Сироша об утере гербовой печати этого суда. Но чью печать считать подлинной, так и не уточнила.



Как отметил «Главреду» политолог Виктор Небоженко, в данной ситуации глава государства, как никто другой, заинтересован в затягивании объявления результатов выборов. Кроме того, потерпев на выборах фиаско, Ющенко может решиться на крайне рискованный сценарий – объявление себя гарантом не Конституции, но демократии, а первого или второго тура выборов – «недемократическими». При этом политолог не исключил, что в случае продолжающейся неопределенности в ВАСУ в дело могут вмешаться Верховный Суд и Конституционный Суд, чтобы поучаствовать в процессе рассмотрения результатов выборов. Естественно, не бескорыстно.



В принципе, можно было бы переждать, пока взрослые дяди и тети наиграются с печатью суда. В конце концов, пережили двух генпрокуроров – переживем и двух председателей ВАСУ с печатями. Если бы не одно «но» – выборы. Если результаты голосования будут обжалованы в ВАСУ обоими кандидатами, то теоретически может возникнуть ситуация, когда один иск рассмотрит палата Сироша, второй – Пасенюка.



На выходе страна получит двух президентов, два ВАСУ, две печати. Ну не абсурд ли на 19-м году независимости? Остается уповать на чудо – что ситуация в ВАСУ сама собой как-то «разрулится», потому что больше уповать не на что и не на кого.