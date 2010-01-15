Племя Януковича разбило палатки в древнем Киеве

15 января 2010, 16:35

В последний день разрешенной агитации штаб Виктора Януковича решил впечатлить киевлян, извините за непростое слово, децибелами.

На Софийской площади в Киеве «регионалы» установили более полусотни палаток, а главное – огромную сцену с еще более внушительными колонками. Вечером в пятницу здесь должен пройти «гала-концерт» в поддержку Януковича – так, по крайней мере, это называется официально. Ранее «регионалы» планировали подать заявку на проведение митингов сразу в нескольких местах в центре Киева. Однако, по данным «Главреда», пока такой вариант отложен: возможно, он будет использован после второго тура. Все дело в том, что у Януковича свято уверены в трех вещах: что во второй тур выйдут Янукович и Юлия Тимошенко, что далее Тимошенко Януковичу проиграет, но что она с этим не смирится и попытается обвинить оппонентов в фальсификациях. Вот чтобы ЮВТ в лояльном ей Киеве не вздумала организовывать каких-либо массовых акций, «сине-белые» и могут заранее занять все подходящие для этого площадки. Тем более – при поддержке киевского мэра Черновецкого и молчаливом согласии Виктора Ющенко. Однако это – потом. Пока же граждане в сине-белой форме оккупировали сине-белые палатки, раздавая всем желающим сине-белую агитпродукцию. На организацию действа в штабе г-на Януковича не поскупились: кроме изрядного пакета полиграфических материалов, получить который был бы счастлив любой советский пионер - сборщик макулатуры, вполне бесплатно раздавали даже аудиодиски с песнями исполнителей, решивших поддержать Виктора Федоровича. Агитаторы уверяли, что палатки были собраны из разных районов Киева, что с ними вместе «переехали» на новее место дислокации и сами агитаторы, и что ни о каком подкреплении из регионов пока речи нет. Надо отметить, что Софийской площади не впервой становиться местом политической агитации, и в этом плане она исторически может переплюнуть даже Майдан. Так, именно у стен Софии любит записывать свои новогодние обращения к народу нынешний Президент Виктор Ющенко. Здесь же, у памятника Богдану Хмельницкому, находится памятный камень о выдвижении Ющенко «народным кандидатом в президенты». Кроме того, накануне досрочных выборов Верховной Рады в 2007 году Софию оккупировали палатки Блока Юлии Тимошенко – так что в известном смысле можно сказать, что г-н Янукович позаимствовал технологию у своей заклятой соперницы. Хотя, если уж на то пошло, можно вспомнить и об «инаугурации» в этом же месте Симона Петлюры, состоявшейся более 90 лет назад… К счастью, сегодня, в отличие от петлюровских времен, политические конкуренты не обстреливают Город из орудий. Но, к сожалению, они имеют и другие средства разрушения. Так, как рассказали «Главреду» свидетели, к представителям технической группы, «прогонявшим» перед концертом звук на гигантских установленных посреди площади колонках, днем подходили представители дирекции заповедника «София Киевская». Последние убедительно просили убавить звук – ведь вибрация от мощных динамиков никак не идет на пользу ветхим стенам и внутреннему убранству Софийского собора, и так сильно пострадавшего в последние годы из-за окружающих новостроек. Увы, чем закончился диалог, выяснить не удалось. Остается только ожидать, что скажет по этому поводу, например, известный любитель украинской старины Виктор Ющенко – или хотя бы Главуправление культурного наследия КГГА.

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