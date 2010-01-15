Повести Ющенко

В частности, в книгу вошли его наиболее известные выступления – инаугурационная речь, речи по случаю Крещения Украины-Руси, увековечивания памяти жертв Голодомора, выступления в Конгрессе США, Бундестаге, Кнессете Израиля, речи по случаю независимости Украины. Автор предисловия к книге – академик Николай Жулинский. Тираж - 5 000 экземпляров. Издатель – Национальный институт стратегических исследований, подконтрольный Президенту.Поддержать Виктора Андреевичу в его литературных «пробах пера» пришло все его окружение, разместившееся в первых рядах: Иван Плющ, Геннадий Удовенко, Алексей Ивченко, Иван Васюнык, Михаил Поплавский, Лилия Григорович, Иван Заец, Раиса Богатырева, Игорь Тарасюк, Степан Гавриш.Приветствие было в традиционном «ющенковском» стиле – избиратели должны увидеть в нем защитника интересов страны, который не меняет свои взгляды как перчатки. «Я хотел бы сказать, что в политику я пришел с теми ценностями, которые я не оставлял ни на один день. Если вы возьмете первую речь и последнюю речь, вы не найдете там разницы. Так политик не поступает. Политик будет две трети своих речей делать так, чтобы быть сладким. Моя логика несколько иная», – заявил Ющенко, представляя свою книгу.И, как всегда, гарант высказал недовольство политикой Тимошенко и общим состоянием дел при помощи глубокомысленных, ведущих в никуда конструкций. Поскольку за всеми этими «акцептами» не следует никаких дел, то и комментировать их – то же самое, что заниматься толкованием влияния Нептуна на Водолея (знак, не чуждый гаранту).После завершения презентации Президент провел автограф-сессию, и каждый желающий смог получить экземпляр книги с автографом главы государства. И снова в первых рядах – верный актив Ющенко.Упорство Президента в достижении цели – понятно. А кому цель не ясна – читайте книгу гаранта!