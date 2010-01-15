БЮТ и ПР готовят запасной Майдан?

15 января 2010, 18:01

Команды основных кандидатов в Президенты - БЮТ и Партия регионов – готовы к тому, чтобы в случае необходимости использовать в отношении соперника на этих выборах последний аргумент – Майдан.

«Главред» уже анализировал вероятность повторения ситуации 2004 года, когда судьбу выборов во многом решили массовые акции на Майдане Независимости – с тех пор слово «майдан» стало именем нарицательным. Первое дыхание «Майдана-2010» уже могут ощутить на себе киевляне – сторонники Виктора Януковича несколько дней пикетируют Кабинет Министров, причем первого силового конфликта избежать не удалось. Масштабы и порядок организации грядущих акций по защите «народного волеизъявления» «Главред» выяснял у народных депутатов, представляющих лагеря двух главных кандидатов на выборах: бютовца Сергея Соболева и «регионала» Вадима Колесниченко.
{1-} Сергей Соболев: «Если волеизъявление многих людей действительно нарушено, они сами выходят на улицы»
Планирует ли БЮТ организовывать массовые акции на этих выборах?
Мы никогда не организовываем никаких «майданов», ни в 2004 году, ни сейчас – люди тогда сами вышли на Майдан. Если бы «майданы» организовывали, то ситуация была бы плачевной, как у Виктора Януковича, когда пять-семь тысяч людей за деньги выходят и создают имитацию его поддержки. Поэтому никакой «организовать майдан» в принципе невозможно.
Тем не менее, если сторонники Тимошенко изъявят желание отстоять свой выбор – вы же будете оказывать им хотя бы организационную поддержку – как минимум, подавать заявки на проведение акций?
Да, мы уже подали несколько заявок на организацию акций. Впрочем, есть решение суда, согласно которому запрещено проводить мероприятия на майдане Независимости.
А в других местах Киева и по всей Украине – заявки тоже поданы?
Насколько мне известно, поданы. Но вопрос не в том, кто первый успеет подать заявки. Если волеизъявление многих людей действительно нарушено, они сами выходят на улицы. И наша задача состоит в том, чтобы это не превратилось в погромы, чтобы акции носили мирный характер и привели к тому, чтобы реальные, а не фиктивные результаты выборов были установлены.
Какой может быть примерная численность акций сторонников Тимошенко?
Я бы это не прогнозировал. Ведь все «прогнозированные» акции, как правило, заканчиваются плачевно. Другое дело, что лидеры нации, кандидаты в президенты, должны четко понимать свою миссию в этой ситуации. Их задача – не допустить погромов, хаоса, кровопролития.
Вы не опасаетесь провокаций со стороны оппонентов? К примеру, сторонники Януковича неоднократно заявляли о возможности провокаций против них…
Я думаю, что если авторы провокаций образца 2004-го и более поздних опасаются провокаций от других, то это выглядит просто смешно. Достаточно вспомнить, что ПР и ее лидер вытворяли возле ЦИК, когда пробовали милицию втянуть в погромы, что они делали в Закарпатье во время выборов в Мукачево, когда бандиты от ПР устраивали погромы на избирательных участках и так далее.
Проводится ли БЮТ какая-то подготовительная работа к акциям?
Нет. Если наши оппоненты занимаются чем-то подобным, это для них закончится плачевно, чему не раз были свидетельства – и в Киеве, и даже в их родном Донецке.
Что является условием проведения акций? Если, к примеру, будет доказана легитимность победы другого кандидата – акции будут?
Наша задача – не выводить людей на улицы, а поддержать тех, кто выйдет на улицы в случае фальсификаций результатов выборов, и направить эти акции в цивилизованное русло.
{2-} Вадим Колесниченко: «Первый вопрос, который нам задают избиратели – сможем ли мы отстоять законные результаты выборов»
Планирует ли Партия регионов массовые акции на этих выборах?
Мы уже заявили о желании получить возможность выставить свои палатки, сцены и все, что нам необходимо. По крайней мере, мы сделали все, что должны были сделать по закону. Мы не собираемся проводить Майдан ради развлечения, мы сделаем это только в том случае, если со стороны Тимошенко или других кандидатов будет предпринята попытка незаконного прихода к власти.
Насколько возможной представляется организация сине-белого майдана уже после первого тура?
В первом туре достаточно того, что мы получаем двух кандидатов, которые выходят во второй тур. Можно поставить сигнальные майданы, сигнальные пикеты, если мы увидим, что власть нагло и цинично вмешивается в ход избирательной кампании, как она это делает сегодня. Выборы – это не спектакль, во время которого надо выводить людей на улицу, а возможность либо сменить власть, либо оставить ту, которая есть. Но систематические заявления Тимошенко, в которых говорится, что она не допустит незаконного, по ее мнению, прихода к власти другого кандидата, заставляют напрягаться любого нормального человека и ожидать любых неадекватных действий со стороны Тимошенко. Тем более, она регулярно демонстрирует возможность привезти более ста тысяч человек в Киев, и таким образом попытаться реализовать проект 2004 года – захват власти незаконным путем.
А после второго тура вы будете действовать по программе «Антимайдан»?
Мы будем оценивать ситуацию, чтобы своевременно и адекватно прореагировать и не допустить ситуации 2004 года, когда охлократия захватила власть.
Где могут быть проведены «майданы» сторонников Януковича?
Во всех регионах страны, но в первую очередь в Киеве.
Сколько людей может быть привлечено на акции?
Все площадки, о которых мы заявили (девять мест. – Авт.), в частности в Киеве – от пяти тысяч человек на каждой.
А точнее?
Все будет зависеть от ситуации, от противоправных действий оппонирующей стороны.
Будете ли вы оспаривать решение суда, которым запрещено проведение любых массовых акций на майдане Независимости в ближайшее время?
Нет. Других площадок нам вполне достаточно.
Идет ли сейчас подготовительная работа к этим акциям?
Конечно. Когда мы встречаемся с избирателями, первый вопрос, который они задают – сможем ли отстоять законные результаты выборов? Это беспокоит всех сторонников Виктора Януковича.
Не опасаетесь ли вы возможных провокаций и конфликтов, в случае, если сторонники Юлии Тимошенко также будут организовывать массовые акции?
Любой, кто организовывает провокации, должен знать, что он потом понесет за это персональную ответственность. А пьяных или обкуренных молодчиков, конечно, можно использовать для провокации, но я думаю, что у нас достаточно сил и опыта, чтобы оградить наших людей от провокаторов любой окраски или масти, в том числе и переодетых работников милиции.
Организация массовых мероприятий – затратное дело. В какую сумму вы планируете вложиться?
Эта функция возложена на региональные штабы, которые должны обеспечить как минимум питание и обогрев людей. А в остальном - будем обращаться к инициативе членов нашей партии и других сторонников Виктора Януковича.
Во сколько может обойтись приезд одного демонстранта, к примеру, из Донецка в Киев и его содержание?
В первую очередь мы рассчитываем на инициативу народных масс, которые заявили, что они готовы защищать свой собственный выбор и не хотят повторения 2004 года. Многие люди заранее готовятся к тому, что будут ехать за свой счет. Сейчас идет просчет и расписывание мобилизационных планов, чтобы наши люди знали, что их волеизъявление готовы защищать жители всей Украины.

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