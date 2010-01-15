«Промывка мозгов» предпоследнего дня

В последние дни перед голосованием социологию продолжают использовать для дезинформации избирателей и подготовки общественного мнения к возможным фальсификациям на выборах.
Несмотря на четкий запрет публиковать рейтинги кандидатов, манипуляторы нашли несколько возможностей обойти данную норму закона. Основными источниками воздействия на избирателей стали интернет-издания, политические ток-шоу и иностранные СМИ. Отсюда следует главная рекомендация для избирателей - какие бы «социологические» данные ни публиковались, они не должны служить критерием поддержки кандидата на выборах.
Согласно закону о выборах Президента Украины, рейтинги запрещено публиковать за две недели до выборов. Пункт 13 ст. 64 четко оговаривает, что средствам массовой информации всех форм собственности, которые действуют на территории Украины, запрещается в течение последних пятнадцати дней перед днем выборов распространять информацию о результатах опросов общественного мнения относительно кандидатов на пост президента Украины. Однако это положение достаточно свободно обходится многими масс-медиа, в первую очередь – интернет-СМИ.
В ход идут как проверенные манипулятивные приемы, так и «инновационные». Их можно поделить на несколько категорий. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.
В СМИ нельзя? А в Интернете – можно!
Интернет-СМИ настолько популярны во всем мире, что многие солидные издания всерьез подумывают о переходе на исключительное представительство в Интернете и ликвидацию печатного издания. В Украине дело до этого еще не дошло, но аудитория у онлайн-СМИ достаточно большая. При этом далеко не все сайты и порталы зарегистрированы в Минюсте в качестве средств массовой информации. Именно поэтому и можно легко и просто обойти закон, публикуя рейтинги и данные исследований. Чаще всего информация подается следующим образом:
• Публикуются «свежие» данные от неизвестных ранее компаний;
• Перепечатываются данные последних (по времени приближенности к дате выборов) исследований известных компаний;
• Публикуются расшифровки с круглых столов и пресс-конференций;
• Комментируются рейтинги и оцениваются шансы кандидатов на основе данных различных исследований без указания даты их проведения (например, в понедельник, 11 января, в гостях у From-UA был директор Европейского института политической культуры Александр Булавин, который рассуждал о рейтингах и шансах кандидатов);
• Используются фальшивые данные, приписываемые известным компаниям, или публикуются рейтинги без указания даты (здесь «рекордсменом» стал центр «София», исследования которого беспардонно использовали как до запрета на публикацию данных, так и после 3 января 2010 года);
• Интернет-СМИ проводят свои собственные «опросы» среди посетителей сайтов.
В результате у читателей интернет-ресурсов создается ложное впечатление о текущем положении дел. Можно уже сейчас прогнозировать, что за несколько дней до голосования в Интернет попадут «данные штабных исследований», а в день голосования – результаты экзит-полов, которые будут показывать совершенно различные данные о результатах голосования.
«Рейтинги без цифр» и политические ток-шоу
Печатные СМИ также нашли механизм «обходного пути». В них весьма популярной стала тема публикаций прогнозов от различных политтехнологов. При этом политтехнологи и эксперты рассуждают о росте и падении рейтингов, шансах выхода во второй тур, и говорят о персональном составе первой тройки-пятерки лидеров. Естественно, никаких ссылок на проведенные исследования или иные данные не приводится.
Телевидение пошло подобным путем. Для озвучивания рейтингов используются ток-шоу, идущие в прямом эфире. Участвующие в них политики, политтехнологи, эксперты и журналисты могут себе позволить озвучивать что угодно. Да, ведущий может перед началом программы попросить всех присутствующих соблюдать закон или сделать замечание тем, кто озвучит некие цифры. Существует также такой прием, как «подписка» - когда гости программы расписываются в документе, запрещающем им агитировать в ходе программы. Но что толку от подобных действий, особенно если гость – политик?
Так что свою роль гости эфира сыграют – донесут до избирателя информацию о рейтингах. Правдивую или нет, не так уж и важно, главное – оппоненты вынуждены будут приложить максимум усилий, чтобы опровергнуть озвученные данные. То есть процесс пойдет дальше и будет неконтролируемым. А на избирателя снова обрушится поток разнородной и часто недостоверной информации.
Отдельно можно выделить заявления политиков и экспертов с прогнозами относительно результатов выборов, которые транслируются как новостными агентствами, так и ТВ-каналами. Например, 11 января свои прогнозы в интервью украинской службе радио «Свобода» озвучил эксперт Совета по внешней политике Германии Александр Рар. 12 января на пресс-конференции в Киеве в Украинском доме своими размышлениями относительно шансов на победу в выборах поделился действующий Президент Украины – Виктор Ющенко.
13 января на пресс-конференции в Харькове Сергей Тигипко заявил, что настроен на участие во втором туре выборов. В этот же день в Симферополе социолог Наталья Киселева заявила, что г-н Тигипко может быть техническим кандидатом Юлии Тимошенко, в пользу которого та может снять свою кандидатуру после первого тура выборов.
Электоральная картография
Инновацией президентской компании 2009-2010 стало появление в СМИ специфической технологии прогнозирования результатов выборов, известной как «электоральная география». Электоральная география изучает пространственные закономерности результатов выборов.
«Электоральная география» применяется в качестве манипулятивной технологии. В отличие от исследователей, занимающихся научным обоснованием своих прогнозов, манипуляторам вполне достаточно использовать сам принцип представления возможных результатов выборов. На своеобразной «контурной карте Украины» различными цветами (или штриховкой) показываются области, в которых «по прогнозам» победит тот или иной кандидат. Развивая эту технологию, такие «контурные карты» можно нарисовать для отдельно взятой области, города, района. Формально такая информация никак не попадает под определение «рейтинг кандидата». Фактически же, подобная пропаганда вполне может повлиять на сознательный выбор избирателя, поскольку наглядно показывает, где именно «побеждает» определенный кандидат.
Рейтинги в иностранных СМИ
Поскольку внимание к выборам в Украине приковано и за ее пределами, в зарубежных СМИ часто появляются рейтинги кандидатов и прогнозы относительно результатов выборов в Украине. Информация от иностранных ТВ и радио может доходить до избирателя через широкополосные сети аналогового вещания и через кабельные сети. Российские, польские, румынские, болгарские и другие каналы можно поймать на обычную антенну. Программы, транслируемые в кабельных сетях, особенно новости ведущих российских и международных каналов (CNN, BBC, DW, EuroNews, CCTV) спокойно передают как рейтинги и результаты опросов, так и прогнозы различных экспертов относительно результатов выборов.
Интернет-СМИ также вовсю печатают прогнозы политологов и экспертов. Например, 12 января «Росбалт», сообщая о круглом столе с участием украинских политологов и пиар-технологов, приводит данные о том, что в предвыборной гонке лидируют лидер Партии регионов (ПР) Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко.
Итак, несмотря на формальный запрет обнародования рейтингов, есть масса возможностей его обойти. Манипуляции с социологическими данными внесли свой вклад не только в искажение реальной картины электоральных предпочтений, но и сыграли немаловажную роль в процессе убеждения избирателей в возможности фальсификации выборов. Согласно данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и фирмой Ukrainian sociology service, 41,4% респондентов допускают, что результаты выборов президента могут быть искажены.
При таком большом количестве людей, уверенных в возможности фальсификаций, любой результат выборов будет достаточно просто оспорить любому из кандидатов. Для самих же фальсификаторов такие настроения людей тоже очень удобны. В такой ситуации хочется предупредить каждого, кто собирается прийти и проголосовать – не обращайте внимания на рейтинги и прогнозы. Голосуйте так, как вы хотите, и за того кандидата, который вам нравится. В этом случае значительная часть усилий манипуляторов и фальсификаторов будет потрачена даром.
Согласно закону о выборах Президента Украины, рейтинги запрещено публиковать за две недели до выборов. Пункт 13 ст. 64 четко оговаривает, что средствам массовой информации всех форм собственности, которые действуют на территории Украины, запрещается в течение последних пятнадцати дней перед днем выборов распространять информацию о результатах опросов общественного мнения относительно кандидатов на пост президента Украины. Однако это положение достаточно свободно обходится многими масс-медиа, в первую очередь – интернет-СМИ.
В ход идут как проверенные манипулятивные приемы, так и «инновационные». Их можно поделить на несколько категорий. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся.
В СМИ нельзя? А в Интернете – можно!
Интернет-СМИ настолько популярны во всем мире, что многие солидные издания всерьез подумывают о переходе на исключительное представительство в Интернете и ликвидацию печатного издания. В Украине дело до этого еще не дошло, но аудитория у онлайн-СМИ достаточно большая. При этом далеко не все сайты и порталы зарегистрированы в Минюсте в качестве средств массовой информации. Именно поэтому и можно легко и просто обойти закон, публикуя рейтинги и данные исследований. Чаще всего информация подается следующим образом:
• Публикуются «свежие» данные от неизвестных ранее компаний;
• Перепечатываются данные последних (по времени приближенности к дате выборов) исследований известных компаний;
• Публикуются расшифровки с круглых столов и пресс-конференций;
• Комментируются рейтинги и оцениваются шансы кандидатов на основе данных различных исследований без указания даты их проведения (например, в понедельник, 11 января, в гостях у From-UA был директор Европейского института политической культуры Александр Булавин, который рассуждал о рейтингах и шансах кандидатов);
• Используются фальшивые данные, приписываемые известным компаниям, или публикуются рейтинги без указания даты (здесь «рекордсменом» стал центр «София», исследования которого беспардонно использовали как до запрета на публикацию данных, так и после 3 января 2010 года);
• Интернет-СМИ проводят свои собственные «опросы» среди посетителей сайтов.
В результате у читателей интернет-ресурсов создается ложное впечатление о текущем положении дел. Можно уже сейчас прогнозировать, что за несколько дней до голосования в Интернет попадут «данные штабных исследований», а в день голосования – результаты экзит-полов, которые будут показывать совершенно различные данные о результатах голосования.
«Рейтинги без цифр» и политические ток-шоу
Печатные СМИ также нашли механизм «обходного пути». В них весьма популярной стала тема публикаций прогнозов от различных политтехнологов. При этом политтехнологи и эксперты рассуждают о росте и падении рейтингов, шансах выхода во второй тур, и говорят о персональном составе первой тройки-пятерки лидеров. Естественно, никаких ссылок на проведенные исследования или иные данные не приводится.
Телевидение пошло подобным путем. Для озвучивания рейтингов используются ток-шоу, идущие в прямом эфире. Участвующие в них политики, политтехнологи, эксперты и журналисты могут себе позволить озвучивать что угодно. Да, ведущий может перед началом программы попросить всех присутствующих соблюдать закон или сделать замечание тем, кто озвучит некие цифры. Существует также такой прием, как «подписка» - когда гости программы расписываются в документе, запрещающем им агитировать в ходе программы. Но что толку от подобных действий, особенно если гость – политик?
Так что свою роль гости эфира сыграют – донесут до избирателя информацию о рейтингах. Правдивую или нет, не так уж и важно, главное – оппоненты вынуждены будут приложить максимум усилий, чтобы опровергнуть озвученные данные. То есть процесс пойдет дальше и будет неконтролируемым. А на избирателя снова обрушится поток разнородной и часто недостоверной информации.
Отдельно можно выделить заявления политиков и экспертов с прогнозами относительно результатов выборов, которые транслируются как новостными агентствами, так и ТВ-каналами. Например, 11 января свои прогнозы в интервью украинской службе радио «Свобода» озвучил эксперт Совета по внешней политике Германии Александр Рар. 12 января на пресс-конференции в Киеве в Украинском доме своими размышлениями относительно шансов на победу в выборах поделился действующий Президент Украины – Виктор Ющенко.
13 января на пресс-конференции в Харькове Сергей Тигипко заявил, что настроен на участие во втором туре выборов. В этот же день в Симферополе социолог Наталья Киселева заявила, что г-н Тигипко может быть техническим кандидатом Юлии Тимошенко, в пользу которого та может снять свою кандидатуру после первого тура выборов.
Электоральная картография
Инновацией президентской компании 2009-2010 стало появление в СМИ специфической технологии прогнозирования результатов выборов, известной как «электоральная география». Электоральная география изучает пространственные закономерности результатов выборов.
«Электоральная география» применяется в качестве манипулятивной технологии. В отличие от исследователей, занимающихся научным обоснованием своих прогнозов, манипуляторам вполне достаточно использовать сам принцип представления возможных результатов выборов. На своеобразной «контурной карте Украины» различными цветами (или штриховкой) показываются области, в которых «по прогнозам» победит тот или иной кандидат. Развивая эту технологию, такие «контурные карты» можно нарисовать для отдельно взятой области, города, района. Формально такая информация никак не попадает под определение «рейтинг кандидата». Фактически же, подобная пропаганда вполне может повлиять на сознательный выбор избирателя, поскольку наглядно показывает, где именно «побеждает» определенный кандидат.
Рейтинги в иностранных СМИ
Поскольку внимание к выборам в Украине приковано и за ее пределами, в зарубежных СМИ часто появляются рейтинги кандидатов и прогнозы относительно результатов выборов в Украине. Информация от иностранных ТВ и радио может доходить до избирателя через широкополосные сети аналогового вещания и через кабельные сети. Российские, польские, румынские, болгарские и другие каналы можно поймать на обычную антенну. Программы, транслируемые в кабельных сетях, особенно новости ведущих российских и международных каналов (CNN, BBC, DW, EuroNews, CCTV) спокойно передают как рейтинги и результаты опросов, так и прогнозы различных экспертов относительно результатов выборов.
Интернет-СМИ также вовсю печатают прогнозы политологов и экспертов. Например, 12 января «Росбалт», сообщая о круглом столе с участием украинских политологов и пиар-технологов, приводит данные о том, что в предвыборной гонке лидируют лидер Партии регионов (ПР) Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко.
Итак, несмотря на формальный запрет обнародования рейтингов, есть масса возможностей его обойти. Манипуляции с социологическими данными внесли свой вклад не только в искажение реальной картины электоральных предпочтений, но и сыграли немаловажную роль в процессе убеждения избирателей в возможности фальсификации выборов. Согласно данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и фирмой Ukrainian sociology service, 41,4% респондентов допускают, что результаты выборов президента могут быть искажены.
При таком большом количестве людей, уверенных в возможности фальсификаций, любой результат выборов будет достаточно просто оспорить любому из кандидатов. Для самих же фальсификаторов такие настроения людей тоже очень удобны. В такой ситуации хочется предупредить каждого, кто собирается прийти и проголосовать – не обращайте внимания на рейтинги и прогнозы. Голосуйте так, как вы хотите, и за того кандидата, который вам нравится. В этом случае значительная часть усилий манипуляторов и фальсификаторов будет потрачена даром.