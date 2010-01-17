Ющенко пришел, проголосовал и ушел

Виктор Андреевич не рассказывал, за кого проголосовал
Если не учитывать один инцидент, произошедший на участке перед приездом Президента Ющенко, гарант воспользовался своим правом голоса быстро и без лишнего шума. В отличие от Януковича, Ющенко не рассказывал, за кого проголосовал, лишь выразил уверенность в том, что Украина и дальше будет двигаться в европейском демократическом направлении.
В 9 утра – за час до того, как на участок ожидалось прибытие Виктора Ющенко, - там уже собралось немало журналистов. В 10 утра представителей СМИ было уже около 50, а Президент так и не появлялся.
Между тем на участок №1 223-го территориального округа пришло столько представителей СМИ, что наблюдателям стало трудно беспрепятственно видеть одновременно урны и членов участковой комиссии, выдающих бюллетени. Из-за этого около 10 утра глава участковой комиссии, сославшись на принятый членами комиссии протокол, в комнате для голосования попросил остаться всего 15 представителям СМИ. «В соответствии с законом, вас (работников СМИ. – Ред.) здесь должно быть не больше двух от одного СМИ, а я вижу, что из некоторых СМИ пришло по три человека», - сказал он и пригрозил, что вызовет наряд милиции, чтобы та навела порядок.
Через десять-пятнадцать минут таки прибыли несколько милиционеров, которые, по словам главы участковой комиссии, должны были бы «наводить порядок». Впрочем, ни одного журналиста из помещения так никто и не вывел.
После часового опоздания Виктор Ющенко прибыл на участок для голосования с женой Екатериной, дочерью Виталиной, которая взяла с собой свою дочку, с двумя младшими дочками и сыном Тарасом. Несмотря на то, что во время получения бюллетеня для голосования Президент пытался шутить с членами избирательного участка, после голосования Виктор Андреевич почему-то показался понурым.
В ходе общения со СМИ он в который раз заявил, что победит. А комментируя недопущение к наблюдению за президентскими выборами в Украине двух тысяч наблюдателей из Грузии, Ющенко заявил, что сожалеет по поводу того, что «Грузию и наш любимый грузинский народ используют для манипуляций в Украине». «Это еще раз свидетельствует о том, кем являются некоторые из наших лидеров, куда они тянут и на каких чувствах они работают», - попробовал сделать вывод из этого Президент.
За несколько минут до прибытия на участок для голосования Виктора Ющенко туда прибыл одиозный российских политик, член Госдумы Сергей Марков. В этот раз он прибыл на украинские выборы как наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Мы просто ехали неподалеку, я увидел множество телекамер и вспомнил, что Ющенко должен голосовать на Майдане. Поэтому решил зайти и посмотреть, какова ситуация на избирательном участке №1», - рассказал Марков «Главреду».
Как только Президент покинул участок, Марков тут же начал рассказывать журналистам о том, что здесь, на участке, где голосовал Президент, заметил нарушение. «Кстати, я увидел, что здесь бардак, - заявил он «Главреду». – Я даже обратил внимание журналистов на то, что Петра Петровича Толочко – великого гражданина Украины, академика, историка – нет в списках избирателей. Ну, это просто позор и бардак».
На вопрос представительницы грузинского телевидения о судьбе наблюдателей из Грузии Марков вспомнил слова некоторых украинских политиков о том, что те грузины вроде бы прибыли в Украину не для наблюдания за выборами. «Я думаю, что все боятся, что те две тысячи наблюдателей из Грузии будут использованы для фальсификаций наблюдений. Я видел их по телевизору – говорили, что они внешне похожие на боевиков», - рассказал представитель Госдумы.
В 9 утра – за час до того, как на участок ожидалось прибытие Виктора Ющенко, - там уже собралось немало журналистов. В 10 утра представителей СМИ было уже около 50, а Президент так и не появлялся.
Между тем на участок №1 223-го территориального округа пришло столько представителей СМИ, что наблюдателям стало трудно беспрепятственно видеть одновременно урны и членов участковой комиссии, выдающих бюллетени. Из-за этого около 10 утра глава участковой комиссии, сославшись на принятый членами комиссии протокол, в комнате для голосования попросил остаться всего 15 представителям СМИ. «В соответствии с законом, вас (работников СМИ. – Ред.) здесь должно быть не больше двух от одного СМИ, а я вижу, что из некоторых СМИ пришло по три человека», - сказал он и пригрозил, что вызовет наряд милиции, чтобы та навела порядок.
Через десять-пятнадцать минут таки прибыли несколько милиционеров, которые, по словам главы участковой комиссии, должны были бы «наводить порядок». Впрочем, ни одного журналиста из помещения так никто и не вывел.
После часового опоздания Виктор Ющенко прибыл на участок для голосования с женой Екатериной, дочерью Виталиной, которая взяла с собой свою дочку, с двумя младшими дочками и сыном Тарасом. Несмотря на то, что во время получения бюллетеня для голосования Президент пытался шутить с членами избирательного участка, после голосования Виктор Андреевич почему-то показался понурым.
В ходе общения со СМИ он в который раз заявил, что победит. А комментируя недопущение к наблюдению за президентскими выборами в Украине двух тысяч наблюдателей из Грузии, Ющенко заявил, что сожалеет по поводу того, что «Грузию и наш любимый грузинский народ используют для манипуляций в Украине». «Это еще раз свидетельствует о том, кем являются некоторые из наших лидеров, куда они тянут и на каких чувствах они работают», - попробовал сделать вывод из этого Президент.
За несколько минут до прибытия на участок для голосования Виктора Ющенко туда прибыл одиозный российских политик, член Госдумы Сергей Марков. В этот раз он прибыл на украинские выборы как наблюдатель от Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Мы просто ехали неподалеку, я увидел множество телекамер и вспомнил, что Ющенко должен голосовать на Майдане. Поэтому решил зайти и посмотреть, какова ситуация на избирательном участке №1», - рассказал Марков «Главреду».
Как только Президент покинул участок, Марков тут же начал рассказывать журналистам о том, что здесь, на участке, где голосовал Президент, заметил нарушение. «Кстати, я увидел, что здесь бардак, - заявил он «Главреду». – Я даже обратил внимание журналистов на то, что Петра Петровича Толочко – великого гражданина Украины, академика, историка – нет в списках избирателей. Ну, это просто позор и бардак».
На вопрос представительницы грузинского телевидения о судьбе наблюдателей из Грузии Марков вспомнил слова некоторых украинских политиков о том, что те грузины вроде бы прибыли в Украину не для наблюдания за выборами. «Я думаю, что все боятся, что те две тысячи наблюдателей из Грузии будут использованы для фальсификаций наблюдений. Я видел их по телевизору – говорили, что они внешне похожие на боевиков», - рассказал представитель Госдумы.