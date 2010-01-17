Тигипко рассказал о встрече с Януковичем

Расположенный в непосредственной близости от Секретариата Президента избирательный участок №1, относящийся к 219 ТИО, - место голосования как минимум двух VIP-ов: Сергея Тигипко и Владимира Литвина. Догадаться об этом можно было по весьма значительной концентрации предельно собранных правоохранителей в окрестностях. Сам же участок ничего примечательного собой не представляет – обыкновенная старая школа, в которой, правда, активно изучают греческий язык и культуру, так что название она имеет соответствующее – «Эллада».

Голосуют на ней тоже совершенно обычные люди, на вид совсем не похожие на представителей современной украинской элиты. Избиратели старшего возраста, традиционно приходящие отдать свой голос раньше остальных, старались не замечать направленных на них пары десятков объективов фото- и видеокамер и проходили рутинную процедуру: подходили к столу регистрации, показывали паспорт, расписывались в получении бюллетеня, заходили в кабинку, а потом бросали в урну бумажное полотно.

Пока все ожидали прибытия господина Тигипко, назначенного на 9 утра, «Главред» решил провести свой собственный небольшой экзит-пол, подходя к избирателям после голосования и пытаясь выяснить, кого же они поддержали. Впрочем, сказалось, наверное, отсутствие у «Главреда» навыков социолога – никто из опрошенных избирателей так и не признался в своем выборе. «Вы, что, боитесь рассказать о своем выборе?» - поинтересовался «Главред» у пенсионерки в пуховом платке. «Внучок, я еще со времен Союза не привыкла за политику разговаривать», - отрезала гражданка.

Наконец-то на участке появился сам Сергей Леонидович. Несмотря на звездный статус, ему пришлось пройти всю указанную выше процедуру, включая проверку места прописки. В кабинке Тигипко находился меньше полминуты – очевидно, его, в отличие от многих сограждан, вряд ли мучили сомнения в «правильности» выбора. Попозировав перед камерами с наполовину погруженным в урну бюллетенем, Тигипко подошел к тем журналистам, которые сгрудились рядом с самими урнами для голосования – остальным пришлось лишь лицезреть его широкую довольную улыбку и вскинутые вверх большие пальцы рук. Пресс-служба Тигипко быстро сориентировалась и предложила журналистам организовать «подход» на улице, с максимально широким доступом к Сергею Леонидовичу. Пока пресса гурьбой бежала на улицу, «Главред» улучил момент и задал Тигипко вопрос о его недавней встрече с Виктором Януковичем. «Да, встречались, обсуждали ход кампании, пока, до первого тура, сами понимаете, никаких серьезных разговоров никто ни с кем вести не будет – все определится сегодня», - пояснил Тигипко. «А с Юлией Владимировной встречались?» - поинтересовался «Главред». «Встречался с ее представителями, с Алекандром Турчиновым в частности, а с самой Юлией Владимировной месяцев девять или больше даже не общался», - ответил Тигипко. «Вы рассчитываете на победу уже в первом туре?» - попытался спровоцировать его «Главред». «Заявления отдельных кандидатов о своей победе в первом туре – это просто фантастика. Я думаю, шансы пройти во второй тур у меня есть, но все решит избиратель», - сказал Тигипко и вышел на улицу.

На стандартные вопросы журналистов: «За кого голосовали», «Почему пришли голосовать без семьи?», «Считаете ли свой номер в бюллетене счастливым?», «Чем планируете заняться сегодня?» и далее были даны не менее стандартные ответы: «А вы догадайтесь с трех раз», «Выборы – это не шоу, а работа, зачем приводить семью?», «Номер счастливым считаю», «Поеду в штаб, потом буду общаться с прессой» и т.д.

В полном соответствии со своим образом «прагматика» Тигипко уверил всех, что выборы должны быть «скучными», никаких неприятных сюрпризов во время голосования он не ожидает. А вот в понедельник утром, по словам Сергея Леонидовича, «было бы неплохо получить приятный сюрприз». Запомнился «Главреду» лишь один момент. «В 2004-м мы все проиграли, проиграла вся страна, я думаю, потому что недостаточно отработал президент», - заявил Тигипко. Очевидно, его до сих пор терзают неприятные воспоминания о его предыдущем приходе в политику - ведь о 2004-м он заговорил сам, никто из журналистов ни словом не обмолвился о его участии в предыдущей президентской кампании в качестве руководителя штаба Виктора Януковича.

Впрочем, в остальном кандидат излучал абсолютный позитив. «Давайте заканчивать, а то вы все тут замерзнете», - сказал Тигипко, широко улыбнулся и пошел к машине. Следовавшие за ним журналисты увидели, как Сергей Леонидович сел в джип Range Rover темно-синего цвета (впрочем, номера на нем самые обычные, а не «блатные») и куда-то уехал.

Через полтора часа на то же место должен был приехать Владимир Литвин.

