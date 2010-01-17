Стартовая пятерка Литвина

Кредо спикера Владимира Литвина: каким бы ни был результат на выборах – оставаться в политике.
Киев. День выборов. Средняя школа № 94. Уж полдвенадцатого близится, а Литвина все нет (голосование запланировано на 11:00). Задерживаясь, кандидат как бы негласно обещает в случае победы продолжить традицию Ющенко – везде и всюду опаздывать.
Напряжение, сдвинутые брови и гневные фразы в адрес СМИ членов комиссии и наблюдателей подтверждают ощущение, что политики всех «достали». Кто-то из пришедших проголосовать ругается, что на улице скользко и не убрано (виноваты почему-то журналисты), другие вообще не понимают присутствия СМИ на участке – «ну и что, что Владимир Михайлович». Но желание воочию увидеть человека, который нужен стране, пересиливает желание уйти.
Мимо СМИ на участке едва не проскочил замглавы СБУ Валерий Хорошковский – на этот раз «не напомаженный». Вкинув бюллетень, он скромно удалился без комментариев.
В 11:25 появился Литвин со своим многочисленным семейством – родителями, сестрой, женой и двумя детьми. Походка его уверенная, но спокойная. С улыбкой, но без оптимизма. Сам он бережно поддерживал под локоть старого, с трудом передвигающегося отца. «Галочку» в бюллетенях члены семьи поставили в разное время, но вкинули их в урны одновременно – под вспышки фотокамер.
В этот же момент состоялся короткий диалог Литвина с прессой. «Как настроение?» – хором спросили СМИ. Литвин задумался. «Ну, хотя бы жестом покажите», – пришли на помощь журналисты. «Настроение отличное, а голосовать буду… ну, не за Центральную избирательную комиссию, конечно», – наконец сострил кандидат.
После чего прессу пригласили на улицу на короткий брифинг. Ужасный холод не позволил расспросить Литвина с пристрастием. Да и кандидат явно не был готов к долгим размышлениям. Разговор получился о морали и планах на будущее.
Как заверил Литвин, вся его семья и он сам проголосовали за №5, то есть за него. Родители Владимира Михайловича с недавних пор прописаны в Киеве, но дня не проходит, чтобы они не попросились назад, в село, где и воздух чище, и вода лучше. Его пожелание электорату было коротким – мудрости и ответственного выбора, иначе «зачем дорога, которая не ведет к храму».
Затем Литвин вспомнил классика («перемены обеспечивают усовершенствование»), патриарха Кирилла («может ли не моральный человек обеспечить перемены»), а закончил своим коронным меседжем «чтобы не было стыдно за президента». Пальцы едва выводили на морозе цитаты спикера, а серое вещество чуть не подернулось ледком.
К счастью, на этом лирическая часть выступления закончилась, началась политическая. Спикер прекрасно отдавал себе отчет в том, в какой политической ситуации он находится. «Одни подло фальсифицировали результаты, когда другие честно подкупали своих избирателей», – пошутил он. А, написав правила игры, стоит ли ПР и БЮТ обижаться на результат? Другое дело, что не стоило втягивать представителей других государств (а им не стоило вмешиваться) во внутриукраинские разборки, заметил спикер, очевидно намекая на странный грузинский десант в Донецке. Впрочем, никаких имен и фамилий названо не было.
Несмотря на то, что низкое место на выборах чревато для Литвина в перспективе уходом из большой политики, сам он заверил собравшихся, что «политики никогда не проигрывают, а могут не получить результат. Главное, чтобы не были обмануты люди».
Прогноз Литвина, как и его речь, выглядели не слишком оптимистично: «Если все предсказанное будет осуществляться – нас ждет очень сложный период, особенно после первого тура». Да уж, в Киев пришли ужасные холода. В том числе политические.
Совершенно отчетливо было видно, что Литвина интересовало что-то совершенно другое, нежели эта суета на участке. Но он так и не признался корреспонденту «Главреда», чем именно заняты его мысли.
В целом, Литвина слушали, но не очень внимательно. Да и не в словах было дело: визуальный смысл выступления явно преобладал над вербальным. Хотелось увидеть бодрого кандидата, который всех помирит, но Владимир Михайлович предстал сомневающимся. Напоследок ему пожелали удачи.
Напряжение, сдвинутые брови и гневные фразы в адрес СМИ членов комиссии и наблюдателей подтверждают ощущение, что политики всех «достали». Кто-то из пришедших проголосовать ругается, что на улице скользко и не убрано (виноваты почему-то журналисты), другие вообще не понимают присутствия СМИ на участке – «ну и что, что Владимир Михайлович». Но желание воочию увидеть человека, который нужен стране, пересиливает желание уйти.
Мимо СМИ на участке едва не проскочил замглавы СБУ Валерий Хорошковский – на этот раз «не напомаженный». Вкинув бюллетень, он скромно удалился без комментариев.
В 11:25 появился Литвин со своим многочисленным семейством – родителями, сестрой, женой и двумя детьми. Походка его уверенная, но спокойная. С улыбкой, но без оптимизма. Сам он бережно поддерживал под локоть старого, с трудом передвигающегося отца. «Галочку» в бюллетенях члены семьи поставили в разное время, но вкинули их в урны одновременно – под вспышки фотокамер.
В этот же момент состоялся короткий диалог Литвина с прессой. «Как настроение?» – хором спросили СМИ. Литвин задумался. «Ну, хотя бы жестом покажите», – пришли на помощь журналисты. «Настроение отличное, а голосовать буду… ну, не за Центральную избирательную комиссию, конечно», – наконец сострил кандидат.
После чего прессу пригласили на улицу на короткий брифинг. Ужасный холод не позволил расспросить Литвина с пристрастием. Да и кандидат явно не был готов к долгим размышлениям. Разговор получился о морали и планах на будущее.
Как заверил Литвин, вся его семья и он сам проголосовали за №5, то есть за него. Родители Владимира Михайловича с недавних пор прописаны в Киеве, но дня не проходит, чтобы они не попросились назад, в село, где и воздух чище, и вода лучше. Его пожелание электорату было коротким – мудрости и ответственного выбора, иначе «зачем дорога, которая не ведет к храму».
Затем Литвин вспомнил классика («перемены обеспечивают усовершенствование»), патриарха Кирилла («может ли не моральный человек обеспечить перемены»), а закончил своим коронным меседжем «чтобы не было стыдно за президента». Пальцы едва выводили на морозе цитаты спикера, а серое вещество чуть не подернулось ледком.
К счастью, на этом лирическая часть выступления закончилась, началась политическая. Спикер прекрасно отдавал себе отчет в том, в какой политической ситуации он находится. «Одни подло фальсифицировали результаты, когда другие честно подкупали своих избирателей», – пошутил он. А, написав правила игры, стоит ли ПР и БЮТ обижаться на результат? Другое дело, что не стоило втягивать представителей других государств (а им не стоило вмешиваться) во внутриукраинские разборки, заметил спикер, очевидно намекая на странный грузинский десант в Донецке. Впрочем, никаких имен и фамилий названо не было.
Несмотря на то, что низкое место на выборах чревато для Литвина в перспективе уходом из большой политики, сам он заверил собравшихся, что «политики никогда не проигрывают, а могут не получить результат. Главное, чтобы не были обмануты люди».
Прогноз Литвина, как и его речь, выглядели не слишком оптимистично: «Если все предсказанное будет осуществляться – нас ждет очень сложный период, особенно после первого тура». Да уж, в Киев пришли ужасные холода. В том числе политические.
Совершенно отчетливо было видно, что Литвина интересовало что-то совершенно другое, нежели эта суета на участке. Но он так и не признался корреспонденту «Главреда», чем именно заняты его мысли.
В целом, Литвина слушали, но не очень внимательно. Да и не в словах было дело: визуальный смысл выступления явно преобладал над вербальным. Хотелось увидеть бодрого кандидата, который всех помирит, но Владимир Михайлович предстал сомневающимся. Напоследок ему пожелали удачи.