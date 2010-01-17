Стартовая пятерка Литвина

Напряжение, сдвинутые брови и гневные фразы в адрес СМИ членов комиссии и наблюдателей подтверждают ощущение, что политики всех «достали». Кто-то из пришедших проголосовать ругается, что на улице скользко и не убрано (виноваты почему-то журналисты), другие вообще не понимают присутствия СМИ на участке – «ну и что, что Владимир Михайлович». Но желание воочию увидеть человека, который нужен стране, пересиливает желание уйти.Мимо СМИ на участке едва не проскочил замглавы СБУна этот раз«не напомаженный». Вкинув бюллетень, он скромно удалился без комментариев.В 11:25 появился Литвин со своим многочисленным семейством – родителями, сестрой, женой и двумя детьми. Походка его уверенная, но спокойная. С улыбкой, но без оптимизма. Сам он бережно поддерживал под локоть старого, с трудом передвигающегося отца. «Галочку» в бюллетенях члены семьи поставили в разное время, но вкинули их в урны одновременно – под вспышки фотокамер.В этот же момент состоялся короткий диалог Литвина с прессой. «Как настроение?» – хором спросили СМИ. Литвин задумался. «Ну, хотя бы жестом покажите», – пришли на помощь журналисты. «Настроение отличное, а голосовать буду… ну, не за Центральную избирательную комиссию, конечно», – наконец сострил кандидат.После чего прессу пригласили на улицу на короткий брифинг. Ужасный холод не позволил расспросить Литвина с пристрастием. Да и кандидат явно не был готов к долгим размышлениям. Разговор получился о морали и планах на будущее.Как заверил Литвин, вся его семья и он сам проголосовали за №5, то есть за него. Родители Владимира Михайловича с недавних пор прописаны в Киеве, но дня не проходит, чтобы они не попросились назад, в село, где и воздух чище, и вода лучше. Его пожелание электорату было коротким – мудрости и ответственного выбора, иначе «зачем дорога, которая не ведет к храму».Затем Литвин вспомнил классика («перемены обеспечивают усовершенствование»), патриарха Кирилла («может ли не моральный человек обеспечить перемены»), а закончил своим коронным меседжем «чтобы не было стыдно за президента». Пальцы едва выводили на морозе цитаты спикера, а серое вещество чуть не подернулось ледком.К счастью, на этом лирическая часть выступления закончилась, началась политическая. Спикер прекрасно отдавал себе отчет в том, в какой политической ситуации он находится. «Одни подло фальсифицировали результаты, когда другие честно подкупали своих избирателей», – пошутил он. А, написав правила игры, стоит ли ПР и БЮТ обижаться на результат? Другое дело, что не стоило втягивать представителей других государств (а им не стоило вмешиваться) во внутриукраинские разборки, заметил спикер, очевидно намекая на странный грузинский десант в Донецке. Впрочем, никаких имен и фамилий названо не было.Несмотря на то, что низкое место на выборах чревато для Литвина в перспективе уходом из большой политики, сам он заверил собравшихся, что «политики никогда не проигрывают, а могут не получить результат. Главное, чтобы не были обмануты люди».Прогноз Литвина, как и его речь, выглядели не слишком оптимистично: «Если все предсказанное будет осуществляться – нас ждет очень сложный период, особенно после первого тура». Да уж, в Киев пришли ужасные холода. В том числе политические.Совершенно отчетливо было видно, что Литвина интересовало что-то совершенно другое, нежели эта суета на участке. Но он так и не признался корреспонденту «Главреда», чем именно заняты его мысли.В целом, Литвина слушали, но не очень внимательно. Да и не в словах было дело: визуальный смысл выступления явно преобладал над вербальным. Хотелось увидеть бодрого кандидата, который всех помирит, но Владимир Михайлович предстал сомневающимся. Напоследок ему пожелали удачи.