Виктор Янукович проголосовал за новый этап

Все дело было в том, что сегодня Виктор Федорович, проживающий в легендарном «Межигорье», прописан совсем не там, а на Оболони, в одном из фешенебельных коттеджей, пару лет назад облепивших часть Оболонской набережной. Соответственно, и голосовать Януковичу пришлось на ближайшем участке – а участок этот разместился в здании Киевской детской академии искусств, коридоры которой увешаны картинами воспитанников.

Кстати, как утверждают некоторые источники, организация «прописки» г-на Януковича на Оболони заняла у одной из его юридически продвинутых соратниц целых три дня; видимо, даже небожители не всесильны в отношениях с отечественной бюрократией.

К пункту волеизъявления г-н Янукович прибыл даже чуть-чуть раньше запланированного. В отличие от действующего Президента Виктора Ющенко, его возможный преемник оказался значительно более доступным для прессы. Кроме прирожденного демократизма кандидата, это имело и еще два объяснения: во-первых, господину Януковичу по штату не положены металлоискатели (пока), а во-вторых, в Детской академии искусств места для журналистов все-таки было куда больше, чем в Доме профсоюзов.

Получив на руки бюллетень, Виктор Янукович улыбнулся журналистам своей фирменной улыбкой и двинулся к кабинкам для голосования. Перед самыми кабинками оппозиционер как бы задумался на мгновение. Выбор, действительно, был непростым: все кабинки были одинаковыми с виду, и выбрать, с одинаковым успехом, можно было любую.

Впрочем, колебания кандидата продлились лишь долю секунды. После чего он решительно шагнул в одну из кабинок, и уже через несколько секунд снова показался перед телекамерами.

Собравшихся в большом количестве журналистов интересовали самые разные вопросы. Например, какой видит Виктор Янукович Украину при президенте Викторе Януковиче (Виктор Янукович сказал, что сильной), и за кого он голосовал (Виктор Янукович сказал, что за перемены – и уточнил, что они должны быть «к лучшему»).

- У меня есть ощущение, что украинский народ хочет перемен, - с традиционной внушительной неспешностью говорил г-н Янукович, - и очень скоро начнется новый этап в жизни нашей страны.

Кто-то спросил, с кем г-н Янукович будет сотрудничать на посту президента – с Европой или с Россией? Как и корреспондент «Главреда», г-н Янукович явно не понял, при чем здесь «или».

- Я буду работать и с Европой, и с Россией, - удивленно ответил кандидат. Подумал и добавил: - И с другими странами мира.

Кстати, говорил г-н Янукович сугубо на русском языке. С одной стороны, это подчеркивало его верность партийной идеологии, и это был плюс. С другой стороны, русское произношение Виктора Федоровича существенно не дотягивает, например, до его же украинского произношения – и это был минус.

Впрочем, как мы знаем на примере ну хотя бы той же Беларуси, президентов выбирают не за произношение…

- Виктор Федорович, а почему вы голосуете без семьи? – спросила одна журналистка.

- Мне утром позвонил внук, пожелал удачи - подумав, ответил г-н Янукович. Надо понимать, речь шла все-таки о старшем внуке, которому около десяти лет, а не о младшем, которому около десяти месяцев. Однако женская половина журналистского пула интересовалась совсем другим, и вопрос насчет семьи повторила уже другая журналистка. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что особенно их интересовала причина отсутствия супруги Виктора Януковича.

- Семья голосует на разных участках, - наконец успокоил всех г-н Янукович. – Скоро соберется вместе.

При этом кандидат уточнил, что в течение этих суток собирается находиться не только в штабе, но и в кругу семьи.

- Виктор Федорович, а за кого вы проголосовали бы, если бы закон запрещал голосовать за себя? – спросили лидера ПР уже у самого выхода с территории КДАИ.

- Я бы проголосовал за будущее Украины, - ответил г-н Янукович, как всегда, подумав, и, как всегда, со вмерзшей в лицо улыбкой.

По дороге к нему бросились несколько женщин, рассчитывавших донести до Виктора Януковича свои проблемы. Одну из них корреспондент «Главреда» узнал: впервые мы виделись с ней еще в середине 2004 года, у стен администрации тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Г-н Янукович жестом препоручил просительниц своему помощнику Сергею Левочкину.

- Давайте я вам дам визиточку… – начал г-н Левочкин. Но дамы не желали ограничиться визиточкой, и г-ну Левочкину пришлось на морозе вникать в краткое изложение их историй. Расходясь, журналисты могли слышать, как ближайший помощник Виктора Януковича бодро заверяет:

- Да, к сожалению, сейчас это так. Но совсем скоро все будет совсем иначе!

Он еще не знал, что как минимум одна из просительниц хочет пожаловаться на произвол его же однопартийцев, когда-то незаконно выселивших ее из дома в Донецкой области. «Антинародный режим» президента Кучмы и «оранжевый режим» Президента Ющенко ей помочь отчего-то не смогли – так что в некотором смысле теперь она вернулась к исходной точке.

P.S. Голосуя неподалеку от этого участка, корреспондент «Главреда», тоже приписанный к 20-му избирательному округу, мог слышать, как в соседних кабинках бодро перекликаются две избирательницы Виктора Януковича (это следовало из их разговора). Судя по голосам, обе дамы были весьма пенсионного возраста, но оптимизма не теряли.

- Слышишь, - спрашивала свою товарку в соседней кабинке та дама, что была ближе. - А вот здесь (следовало имя кандидата. – Авт.), может, написать «Ганьба!»?

- Ага, - глухо откликалась через тканевые перегородки та, что была подальше. – И еще нарисуй что-нибудь.

Решилась ли избирательница на «ганьбу», осталось неизвестным. Если да, то как минимум один из бюллетеней за Виктора Януковича на этом участке избиркому придется признать недействительным… Вот к чему может привести чрезмерная активность электората.



