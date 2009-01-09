Історія про гімн

9 января 2009, 17:08

65 років тому, на початку січня 1944-го, по Всесоюзному радіо вперше пролунав гімн СРСР

А трохи раніше, 22 грудня 1943 року, Раднарком СРСР затвердив текст нового Державного гімну. Текст написав Сергій Михалков та Ель-Реґістан (Габріель Уреклян), а музика – Олександра Олександрова. Новий гімн прийшов на зміну «Інтернаціоналу», який перед тим вважався гімном СРСР. І ось нові слова: Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый могучий Советский Союз! Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин - на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил! Мы армию нашу растили в сраженьях, Захватчиков подлых с дороги сметем! Мы в битвах решаем судьбу поколений, Мы к славе Отчизну свою поведем! Приспів виглядав так: Славься, Отечество, наше свободное, Дружбы народов надежный оплот! Знамя советское, знамя народное, Пусть от победы к победе ведет! 3 січня 1944 року, сповіщаючи читачів про появу нового гімну СРСР, американський журнал Time писав: «Москва надала ще один доказ того, що радянський відхід від світової революції до націоналізму завершено. Напередодні 64-го дня народження Йосипа Сталіна Радянський Союз відкинув хвилюючий запальний «Інтернаціонал», замінивши його як державний гімн пеаном на честь Сталіна і нової Росії». Через місяць, 3 лютого 1944-го, Президія Верховної Ради СРСР видала указ «Про державні гімни радянських республік», за яким всім тодішнім союзним республікам належало ухвалити власні гімни. Українці, за доброю традицією, все ніяк не могли вирішити, яким же саме повинен бути гімн УРСР. А тому гімн буде прийнято лише у 1949 році. Він починався зі слів «Живи, Україно, прекрасна і сильна». Цей текст написали Павло Тичина і Микола Бажан, а музику – гурт композиторів під орудою Антона Лебединця. Гімн вихваляв і славив СРСР, Леніна, Жовтень, комунізм, комуністичну партію, а також проголошував: Нам завжди у битвах за долю народу Був другом і братом російський народ. Вже за часів Леоніда Брежнєва вирішили підредаґувати загальносоюзний гімн. 27 травня 1977 року Президія Верховної Ради СРСР затвердила новий текст, в якому Сергій Михалков замінив рядки, де згадувалось ім’я Сталіна: Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил! На правое дело он поднял народы, (А було: «Нас вырастил Сталин на верность народу») На труд и на подвиги нас вдохновил! 1 вересня 1977 року гімн вперше виконали у новій редакції. Щоранку і наприкінці кожної доби гімн виконували по всесоюзному радіо до дня розпаду СРСР у 1991 році. Вже за президентства Владіміра Путіна Росія повернула de facto сталінський гімн, а нову версію тексту в черговий раз написав безсмертний Сергій Михалков. Втім, це справа Росії. В Україні, вже за часів Незалежності, 15 січня 1992 року, музичну редакцію Державного Гімну затвердить Верховна Рада України, про це зроблять відповідний запис у Конституції України. Текст, що починався словами «Ще не вмерла Україна» став державним гімном нашої країни. Ним, як відомо, Україна завдячує етнографу, письменнику Павлові Чубинському, який народився на Київщині та галицькому композиторові Михайлові Вербицькому. Будьмо відверті: не у всіх слова цього гімну викликали і викликають мажорні почуття. Пам’ятаєте, з чого починався гімн УРСР? «Живи, Україно, прекрасна і сильна». А незалежна Україна – «ще не вмерла»?.. Можливо тому теперішній гімн піддали хоч і невеличкій, але новій, більш оптимістичній редакції. У березні 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний Гімн України», дещо змінивши перший рядок вірша. Сьогодні Гімн України – це тільки перший куплет і приспів Павла Чубинського. Враховуючи нові часи, замість слів «Ще не вмерла Україна», співаємо «Ще не вмерла України ні слава, ні воля». А старий радянський гімн, сподіваюсь, таки вмер. І вже ніколи не повернеться. Навіть якщо його текст спробують написати поети такого рівня як незабутні Павло Тичина і Микола Бажан.

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