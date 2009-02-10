Александр Черноморов: «В Партии регионов начался процесс очищения»

В последние дни у всех на слуху скандал, вспыхнувший на заседании президиума Партии регионов, когда руководство рьяно спорило о роли «группы Фирташа» в партии. Спустя несколько дней в прессе появились взаимные обвинения в предательстве партии, которыми обменялись Нестор Шуфрич и Сергей Левочкин.



И, наконец, вчера наружу выплыл конфликт в рядах крымской организации Партии регионов. Ее президиум во главе с Василием Киселевым исключил из Партии регионов мэра Симферополя Геннадия Бабенко и главу Совета Министров АРК Виктора Плакиду. Пока «регионалы» говорят о простой чистке рядов от «примкнувших», но уже появляется информация о том, что причиной крымского конфликта послужил передел сфер влияния внутри самой Партии регионов.



Примечательно, что уже два дня главный герой событий, глава крымских «регионалов» Василий Киселев, молчит, а выйти на контакт с ним не представляется возможным. Позиция Виктора Януковича на события в Крыму пока тоже непонятна.



О перипетиях в крымской организации Партии регионов и причинах исключения из партии влиятельных политиков полуострова в интервью «Главреду» рассказал народный депутат, член президиума Крымской организации Партии регионов Александр Черноморов.



Александр Николаевич, вчера вечером стало известно о решении политсовета крымского республиканского отделения Партии регионов об исключении из партии мэра Симферополя Геннадия Бабенко и главы Совета Министров АРК Виктора Плакиды. Это очень известные люди в Крыму. Что послужило причиной столь резкого решения партии?



Решение крымского отделения Партии регионов об исключении названных членов было продиктовано тем, что эти лица не исполняли решения партийной организации.



Какие именно решения?



Не исполнялись решения политического и хозяйственного плана. Возьмем пример Симферополя и его мэра господина Бабенко. В последние годы Симферополь превратился в огромную свалку. В то же время предприниматели просто стонут от поборов со стороны властей на всех уровнях. Партия регионов неоднократно указывала мэру на то, что нужно изменить ситуацию. Но никаких результатов не последовало.



В этой ситуации есть более важная проблема – сейчас начался процесс очищения Партии регионов от «примазавшихся» к ней во время выборов 2006-го и 2007 годов. В результате сложилась ситуация, когда партия обязана брать на себя грехи всех тех, кто под прикрытием партийности просто воплощает в жизнь свои личные корыстные планы.



Есть информация, что Геннадий Бабенко проводил махинации с землей. Именно это стало причиной его исключения из партии?



Нельзя говорить об отдельных земельных махинациях. Надо говорить обо всем направлении его деятельности. Если руководитель такого уровня, как мэр Симферополя, занимается вопросами, выгодными ему в финансовом плане, и не занимается наведением порядка в городе, то, конечно, в партийных структурах, ранее поддержавших его на выборах, к нему возникли вопросы. У партии было много вопросов, а ответов на них не было. Кроме того, прямые просьбы партийной организации Геннадий Бабенко просто не исполнял. Вот это и послужило причиной изгнания его из партии.



Как давно начали возникать вопросы к господину Бабенко, то есть как давно партия указала ему на недостатки в работе?



Насколько я знаю, на протяжении последнего года он игнорировал замечания и указания партии. Проблема Бабенко неоднократно обсуждалась на политсоветах крымской организации Партии регионов.



Как обстоит дело с Виктором Плакидой, главой Совета Министров АРК? Какие указания партии не исполнял он?



Начну с того, что я за исключение Плакиды из партии не голосовал. Но в случае с ним также присутствует неисполнение решения партийной организации.



В прессе появилась информация, что он не исполнял требования партии о тех или иных кадровых перестановках в правительстве. Разве это законно, что партия указывает должностному лицу, кого и куда назначать?



На самом деле нет такой политики: указывать, назначать ли тех или иных лиц. Но если партия при власти и несет ответственность за ситуацию в Крыму, то политику партии соответствующие люди должны исполнять. Конечно, надо быть осторожным, чтобы не повторить опыт «оранжевых», когда они убирали всех политических противников со всех руководящих постов. Но, несомненно, если высокопоставленный член Партии регионов формируют свою команду, то он хочет сформировать ее из своих единомышленников. Иначе толку не будет. По нашему конкретному случаю мне сложно что-то сказать, но очевидно, что все-таки противодействие нашей политике от представителей других партий на высших должностях в Крыму было.



Господин Бабенко уже успел заявить, что крымские «регионалы» встают на его сторону: якобы многие районные организации поддержали именно его позицию, а не руководителя партийной организации Василия Киселева…



Это неправда. Я лично присутствовал на политсовете и могу заявить, что из 48 членов политсовета на заседании было 29 партийцев, причем многие находились в командировках и на больничных. Из 25 руководителей районных организаций присутствовали 19 партийцев. С некоторыми обсуждениями и отклонениями все решения поддержало большинство членов политсовета. Например, мэр Керчи высказывался за то, что не надо их исключать, нужно просто еще раз с ними пообщаться и дать время исправиться. Но победило мнение о том, что сколько же можно с ними говорить.



Возможно ли «замять» ситуацию или как-то переиграть, а исключенных Бабенко и Плакиду вернуть в партию? Это ведь не рядовые члены, а высокопоставленные чиновники…



Вчера на заседании политсовета я спросил у руководителя крымской парторганизации Василия Киселева, имеют ли право исключенные апеллировать и требовать своего восстановления в партии. Василий Киселев сказал, что в уставе партии есть процедура апелляции к крымской партийной организации и вышестоящим органам. У всех создалось мнение, что эти люди смогут апеллировать и восстановиться, если аргументировано прояснят свою позицию. Но это возможно лишь в том случае, если они исправят свои недочеты.



Если названные партийцы не смогут вернуться в партию, то возможно ли, что господина Плакиду в скором времени могут сместить с поста главы Совета Министров АРК? Ведь у Партии регионов в крымском парламенте большинство, и вы можете поставить на его место более послушного человека?



Я не думаю, что до этого может дойти. Хотя все возможно. Пока такой перспективы нет.



А что будет с Геннадием Бабенко? У вас ведь есть теоретическая возможность через горсовет провести его отставку. Можно ли ожидать досрочных выборов мэра Симферополя?



Ситуация здесь противоречивая. Там он ведет судебные тяжбы по поводу обвинений в его сторону. Есть решения судов в его пользу, есть решения против него. Все фракции горсовета очень негативно относятся к работе Бабенко: значит, человек не прав и в чем-то виноват, а за свои действия надо нести ответственность. Если партийная организация Партии регионов присоединится к этому процессу, то это для мэра просто так, словами не кончится.



Говорят, что господин Бабенко и Плакида очень близки к спикеру Верховной Рады Анатолию Гриценко, поэтому он их будет защищать. В результате может дойти до конфликта внутри партии между Киселевым и Гриценко…



Я не думаю, что есть какой-то конфликт в Крыму. Хотя есть конфликт мнений крымской региональной организации и организаций за пределами Крыма.



Но все-таки сейчас мнение самих крымских «регионалов» намного важнее, чем мнение, принесенное извне, но касающееся Крыма. Если какой-то вопрос касается всей Украины, то, конечно, нужно прислушиваться к мнению из Киева. Но если вопрос касается Крыма, то ситуацию надо решать здесь. Это относится и к разговорам Бабенко, что его здесь кто-то поддерживает. Так пусть покажет, кто!



Вы говорите о мнении из Киева по поводу Крыма. Поговаривают, что конфликт в Крыму возник из-за того, что «группа Пригодского» в Партии регионов пытается вытеснить из руководства крымской организации «старую гвардию» во главе с Василием Киселевым и установить здесь свои порядки…



Я не могу сказать вам ничего по этому поводу. Господин Пригодский сейчас не куратор Крыма.



Вам неизвестно о связях господина Гриценко с Пригодским?



Связи существуют со всеми людьми. Мое дело – не искать связи и говорить, что и как. Я сказал свое позицию: мнение крымской организации должно быть главным в решении судьбы партийной жизни Крыма. Для того чтобы выработать мнение крымской организации, и собирается политсовет или конференция, на которых определяется позиция партии. Все остальное – это беллетристика на тему.



На прошлой неделе в Киеве в Партии регионов разгорелся скандал. На заседании фракции происходили жесткие дискуссии между лидерами разных внутрипартийных групп влияния. Не прошло и недели, как в Крыму возникает внутренний конфликт, и из партии исключают влиятельных партийцев. Есть ли взаимосвязь между событиями в Киеве и Крыму?



Знаете, наверное, в воздухе запахло выборами, и для Партии регионов сейчас существует два пути.



Первый – продолжать действовать по-старому. Или же можно попытаться очиститься и пойти на выборы в новом составе. Ведь народ смотрит на тех, кто при власти, и на них вешает всех собак. В большинстве случаев это справедливо.



Получается, что человек, который пришел к нам в партию и попросил поддержать его на выборах мэра в 2006 году, наворотил «дел» на своей должности. Что должна делать партия: поддерживать дальше или указать на недочеты и разобраться с ним?



Думаю, в Партии регионов начался процесс очищения, он коснется всех областей. Если кто-то является достойным представителем власти, то его надо защищать, а если наш представитель не достойный, то от него надо уходить и избавляться, а со стороны указывать на его ошибки. Только тогда люди нас поймут.



Господин Бабенко говорил уже, что был в Киеве и общался с партийным руководством. Какова позиция Виктора Януковича в данной ситуации? Кого поддерживает он?



Мнение лидера мне пока неизвестно. Я сам пока нахожусь в Крыму. Но, тем не менее, еще сегодня утром я владел информацией, что Бабенко и Плакиду лидер не принял. Понятно, что позже он, может, их и примет.



Они сейчас пытаются в противовес мнению подавляющего большинства партийцев Крыма поехать в Киев и там выставить свою защиту. Их позиция понятна, каждый защищает себя как может.