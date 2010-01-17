Стартовала «Ночь выборов на «Главреде»

В пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» стартовал проект «Ночь выборов на «Главреде».
Все пресс-конференции в рамках проекта , самые интересные - в прямом эфире телеканала «Сити».
Новости с мероприятий, происходящих в пресс-центре «Главред-медиа», а также другие материалы о ходе выборов можно прочесть в рубрике «ВЫБОРЫ-2010» на сайте «Главред».
Программа мероприятия:
19:00
Результаты мониторинга избирательной кампании, подведение итогов дня голосования (явка, нарушения, ход выборов, открытие участков)
- председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская
19:30
Состояние соблюдения избирательного законодательства во время выборов президента Украины
Представитель Комитета избирателей Украины
20:00
Обсуждение первых результатов экзит-полов
- президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов;
- эксперт Центра социальных исследований «София» Александр Левцун;
- политтехнолог Тарас Березовец;
- директор GMT Group Анатолий Луценко;
- руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
20:45
Российские и польские наблюдатели о ходе избирательного процесса
- Екатерина Козеренко;
- Алексей Левинсон;
- Яцек Кухарчек;
- Мачей Коханович.
21:15
Состояние соблюдения правопорядка на избирательных участках
- начальник Центра общественных связей Киевской милиции Владимир Полищук
21:50
Обсуждение результатов выборов представителями фракций Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко.
- народные депутаты: Юрий Мирошниченко, Василий Горбаль, Игорь Грынив, Андрей Кожемякин
22:30
Правовые аспекты избирательной кампании, перспективы судебного обжалования результатов выборов
- адвокат Татьяна Монтян
23:00
Обсуждение уточненных результатов экзит-полов
- директор Института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко;
- директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала;
- руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко;
- эксперт Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин;
- политтехнолог Сергей Гайдай.
23:40
Результаты мониторинга избирательного процесса
- эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко.
00:00
Избирательное законодательство и состояние парламентаризма в Украине
- глава совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут
00:30
Избирательная кампания в СМИ
- исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар;
- директор общественной организации «Институт медиа права» Тарас Шевченко
1:00
Кандидат в президенты Олег Тягныбок об итогах выборов
1:30
Представители кандидатов в президенты обсуждают результаты выборов
В момент старта проекта на главной странице сайта между топ-статьей и разделом «Передовица» появится информер (баннер), ведущий на страницу видеотрансляции.
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