Юлия Тимошенко проголосовала за счастливую Украину

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко сегодня проголосовала вместе с мужем Александром на избирательном участке №2 территориального избирательного округа №26 в Днепропетровске. На избирательном участке также присутствовала их дочь Евгения, сообщает персональный сайт Юлии Тимошенко. После голосования Юлия Тимошенко заявила журналистам, что сегодня для Украины начинается новый путь. «Мы должны построить счастливое государство, чтобы каждый человек мог получить в нем то, что хочет», - сказала она. Кандидат в президенты отметила, что №13 в бюллетне ее не смущает, потому что «ничто не помешает Украине быть счастливой», прибавив, что у нее сегодня отличное настроение. Юлия Тимошенко сообщила, что сегодня на избирательный участок ее провожала мама. А весь оставшийся день она собирается провести с родными. «Это тот день, когда можно побыть с семьей, когда можно побыть вместе, немножечко друг другу подарить любви, заботы – мы так редко друг друга видим, потому что все работают», - сказала Юлия Тимошенко. После голосования кандидат в президенты вместе с семьей вылетает в Киев. Фото с персонального сайта Юлии Тимошенко.