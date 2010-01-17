Законодательный хаос и «новички» – главные проблемы нынешних выборов

Явка на избирательных участках по состоянию на 15:00 составляла 49,7%. Об этом сообщила глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Выступая на избирательном пресс-марафоне «Ночь выборов на «Главреде», она обнародовала данные независимого мониторинга, который проводит ее организация. В call-центр «Опоры» в Киеве постоянно поступают сообщения с 1003 избирательных участков, расположенных по всей территории Украины. По словам Айвазовской, эти участки фактически являются репрезентативной выборкой, поэтому данные независимого подсчета практически совпадают с официальными данными ЦИК. Ольга Айвазовская рассказала о результатах предвыборного мониторинга, который «Опора» начала за три месяца до начала выборов. По результатам этих исследований организация пришла к выводу, что основные нарушители выборов – это главные претенденты на победу. По словам Айвазовской, наиболее распространенной формой «поощрений» были неденежные вознаграждения: лотереи, предоставление гражданам возможности приобрести товар по сниженным ценам или возможности бесплатного медосмотра. Особенно, по словам представителя «Опоры», такие технологии применялись в селе. В то же время граждане преимущественно не связывают предоставленные льготы и услуги со своим волеизъявлением. Поэтому, считает Айвазовская, эти технологии не должны существенно повлиять на результат. Председатель правления Гражданской сети «Опора» заявила, что сегодня ее представители зафиксировали только отдельные факты, которые могут свидетельствовать о попытках организовать «карусели»: была попытка вынести пустой бюллетень с участка. Кроме того, на отдельных участках студенты фотографировали бюллетени на телефон. Это, возможно, делалось с целью получить «вознаграждение» за отданный голос. Впрочем, явных признаков массовых фальсификаций представители «Опоры» не зафиксировали.