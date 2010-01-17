Политологи: сенсация первого тура выборов – результат Тигипко

Сейчас, по данным экзит-полов, этот кандидат набирает около 13 процентов, что существенно превышает многие предварительные прогнозы. По мнению эксперта Центра социальных исследований «София» Александра Левцуна, причина успеха Тигипко – в своевременном, хотя и относительно позднем, старте предвыборной кампании, а также в эффективности ее проведения. Тигипко удалось подать себя как европейского политика новой генерации и этим привлечь симпатии граждан, уставших от «старых лиц» во власти. Зато другой кандидат, Арсений Яценюк, который также ориентировался на этот же электорат, полностью провалил кампанию из-за неэффективной работы рекламистов и штаба. «Кампания Яценюка – урок всем экспертам по выборам, - говорит политолог Анатолий Луценко. – Потерять во время кампании половину голосов избирателей – очень сложная технология. Не у каждого получится». Напомним, на недавнем пике своей популярности лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк набирал до 14% избирателей-симпатиков. В первом же туре он, по данным ряда экзит-полов, набирает 6-7% голосов. 2}3}4}5}