Российские и польские наблюдатели в целом одобрительно оценили начало первого тура выборов

Но уточняют - только голосованием избирателей и работой сотрудников на тех участках, которые они посетили. Целиком о «честности и прозрачности» первого тура можно будет судить только после объявления результатов подсчета ЦИК и реакции на нее собственно участников гонки - отметил наблюдатель Алексей Левинсон. По мнению его коллеги Яцека Кухарчика, «какой угодно результат выборов положительно повлияет на имидж Украины, если наблюдатели убедятся, что сам процесс прошел честно». «Ничто так не подтверждает изменения к лучшему, как честные выборы сразу после откровенно сфальсифицированных» - развил его мысль господин Левинсон. 2}3}4}