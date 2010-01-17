Выборы снизили уровень преступности в Киеве

Об этом он сказал во время предвыборного пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде». По словам господина Полищука, не было зафиксировано ни одно тяжкое преступление. Полищук объяснил, что во время выборов милиция привлекает к работе на улицах дополнительных сотрудников, чтобы компенсировать отсутствие занятых охраной избирательных участков и комиссий. При этом, по его словам, было зафиксировано определенное, но не очень большое, число нарушений собственно избирательного процесса. Например, была задержана женщина, обещавшая сто гривен каждому, кто докажет, что проголосовал за определенного кандидата. А также молодая пара, согласившаяся за 70 гривен раздать 350 листовок с «черным пиаром» против определенного кандидата. Самым смешным моментом господин Полищук называет объяснение одного студента, которого поймали на фотографировании собственной «галочки» в бюллетне, - мол, обещал показать родителям. 4}