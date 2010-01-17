Представители Януковича и Тимошенко пока не собираются обжаловать результаты выборов

Как «руховец» Борис Тарасюк с одной стороны, так и «регионалы» Юрий Мирошниченко с Василием Горбалем с другой, утверждают, что все тенденции свидетельствуют о будущей победе их кандидатов. И сейчас они не хотят ни обжаловать результаты, ни призывать народ к массовым протестам. «Выборы пройдут и мы согласимся», - говорит Борис Тарасюк. «Официальная позиция Януковича - мы признаем волеизъявление украинского народа. И будем протестовать только в случае попытки решить судьбу выборов в коррумпированных судах или дискриминировать граждан отдельного региона» - утверждает Юрий Мирошниченко. На вопрос ведущего относительно подготовки «регионалами» массовых акций, свидетельство которой киевляне могут видеть на улицах уже сейчас, Василий Горбаль отметил, что все возможные акции будут проводиться лишь силами киевской организации партии без организованного свезения людей из других городов. «Сил городской организации хватит для создания любой, как говорят телевизионщики, «картинки» - отметил он. 2}3}4}5}6}7}8}