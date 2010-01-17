Украинцы выбирают между большой клизмой и гамбургером с дерьмом

17 января 2010, 23:27

Сегодняшняя гонка – это выборы между большой клизмой и гамбургером с дерьмом. В этом уверена адвокат Татьяна Монтян.

Комментируя результаты выборов во время пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде», она сравнила нынешние выборы с мультиком «Южный парк». Впрочем, по мнению Монтян, если в мультике все закончилось хорошо, Украине счастливый финал не грозит. «Оба кандидата уже подготовили для нас на второй тур много изысканного дерьма», - констатировала адвокат, добавив, что сама голосовала, но не поддержала ни одного из кандидатов. Нынешняя ситуация сложилась потому, что в Украине нет полноценных элит, нет династий. Зато есть группы, которые лишь грабят страну, не понимая, что те, кто придет на их место, так же ограбят своих предшественников. Комментируя возможность обжалования результатов в судах, Монтян отметила, что в Украине все решается не через закон, а через договоренности власть предержащих: «как они друг с другом договорятся, таким и будет решение судей». Нашим элитам не нужны справедливые правила игры, поэтому элиты воюют не за судебную систему, а за судебный ресурс», - отметила адвокат. Комментируя высокие показатели Сергея Тигипко, Монтян отметила, что его просто никто не воспринимал всерьез и не вел против него кампанию: «Никто не спросил у него, как он продал цементную отрасль Украины, никто не занимался его антипиаром», - подчеркнула Монтян. По ее мнению, никакой результат выборов не изменит внешнеполитическую ситуацию Украины, не повлияет на ее позицию и место в мире. «Кому мы нужны? Украина на международном уровне находится в положении бомжа. Кому захочется общаться с бомжом?!» - сказала Монтян.

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