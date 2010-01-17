Роспуск ВР не желателен ни для кого из лидеров президентской гонки - политологи

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, глава Института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко и эксперт Центра политических исследований Денис Кирюхин единогласно утверждают: ни Президенту-Тимошенко, ни Президенту-Януковичу не нужно будет идти на конфликт с парламентом. Проще и эффективнее будет привлечь его на свою сторону. Тимошенко в случае победы на выборах получает контроль над Секретариатом Президента и удерживает контроль над Кабмином. Януковичу, возможно, и было бы выгодно распустить парламент ради отставки Кабмина Тимошенко, но, высказался Кость Бондаренко, «тогда он на собственной шкуре узнает, что такое «быть Ющенко». Зато роспуск парламента был бы выгоден Виктору Ющенко, который мог бы консолидировать вокруг себя национал-демократов и пройти с ними в Раду, и Сергею Тигипко, которому следует как можно скорее перевести свой высокий рейтинг в реальные политические должности. Этим кандидатам эксперты советуют обратить свое внимание даже не столько на возможные внеочередные парламентские, сколько на местные выборы. Именно в них в случае очередного политического кризиса на общегосударственном уровне может быть скрыта настоящая власть. 2}3}4}5}