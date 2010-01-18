Ни один из кандидатов так и не сознался, что он сделает с Украиной

По словам эксперта, в СМИ много обсуждается вероятность силового сценария, возможность дестабилизации, например, в Крыму. Впрочем, по словам Юлии Тищенко, такое развитие событий маловероятно. Главным образом, ситуация будет нагнетаться за счет соперничества соперников. Что касается чрезвычайно напряженного противостояния в украинском политикуме, эксперт считает его порождением системы. Она напомнила ситуацию, когда у Президента Ющенко были конфликты с премьер-министром Тимошенко. Комментируя программы кандидатов, Юлия Тищенко с сожалением отметила, что ни один из кандидатов так и не предложил в своей предвыборной программе реальных реформ. «Никто не рассказал нам, по какой схеме будет изменяться медицинская система, налоговая система. Не говоря уже о собственной стратегии», - отметила Тищенко. Она подчеркнула, что избиратели так и не получили информацию, какой будет социальная политика при Януковиче или при Тимошенко, какими будут инфраструктурные проекты. Так что избиратель вынужден голосовать не умом, а сердцем. А выборы стали соревнованием обещаний.