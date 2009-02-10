Скандалы на СНБО

Заседание Совбеза началось почти вовремя. Из главных участников первой в зал вошла Юлия Тимошенко. Первым делом громко со всеми поздоровалась. Юлия Владимировна заметно нервничала: она уже понимала, что через несколько минут начнется разбор полетов, полностью посвященный ее деятельности. Этот разбор обещал быть более чем показательным – перед началом заседания журналистов предупредили, что вопреки обыкновению Совбез будет проходить в открытом режиме. Переживаний Тимошенко никто из присутствующих в зале не разделял. Даже оставленный (или до сих пор формально пребывающий в отпуске?) глава Нацбанка Владимир Стельмах сиял от счастья: он обнимал коллег по Совбезу, а улыбка при этом не сходила с его лица. Виктор Ющенко сегодня не заставил себя ждать, придя буквально сразу после Тимошенко. Многие обратили внимание на то, что галстук главы государства был словно усеян многоугольниками, издали похожими на «бютовские» сердечки. Холодно пожав премьеру руку, Ющенко начал свое вступительное слово. По уже сложившейся традиции Президент говорил долго, почти полтора часа. В начале своей речи он предупредил, что намерен избегать персональных оценок. Из этого можно было сделать вывод, что по крайней мере сегодня Тимошенко публично «на орехи» получать не будет (может, и галстук специально надел?). Но не тут-то было. Виктор Андреевич начал издалека. Поскольку заседание было посвящено энергетической безопасности Украины, Президент рассказал о ее составляющих: политике и экономике. Далее он приступил к критике действий правительства. «Убежден, что у Украины были все основания в начале года не скажу что выиграть, а достойно отстоять национальные интересы. Отстоять наши интересы – это значит быть равными с нашими партнерами. По словам премьер-министра, мы одержали большую победу в рамках этих (газовых. – Ред.) переговоров. Победа настолько большая, что до сих пор не знаем, что с ней делать», - говорил Ющенко. Анализ газовых соглашений Украины и России глава государства начал с заявления о том, что Тимошенко, оказывается, не имела права подписывать договоренности, достигнутые ею в Москве. «Премьер не выполнила директивы Президента. Премьер не имела полномочий на принятие решений в рамках московских договоренностей. Соответствующего мандата правительства на это не было», - уверен Ющенко. 5,2 млрд долларов Украина, по мнению Президента, потеряла только благодаря сохранению ставок на транзит российского газа через территорию Украины. И это в то время как наши соседи за последние три года повысили стоимость природного газа почти втрое. «Если кто-то посмеет привести какой-то аргумент – это ложь, и я хочу, чтобы вы это знали», - говорил Ющенко, обращаясь, судя по всему, к Тимошенко. Однако Юлия Владимировна покорно молчала. Ющенко продолжал. Очевидно понимая, что если у Тимошенко будет возможность ответить на эту критику, за ней «не заржавеет», Ющенко решил застраховаться от прогнозируемой «домашней заготовки» премьера и сделал небольшое лирическое отступление: «Меня обвиняют в том, что я имею какое-то отношение к «РосУкрЭнерго». Я не хочу этого, мне это надоело слушать. Я не занимался вашим вонючим газом… Имею честь об этом уже неоднократно заявить». Следующей темой спича Ющенко стали намерения Тимошенко взять в кредит 5 млрд долларов у России. Президент уверен: это – часть ее газовых договоренностей. «Сложнее всего морально и психологически комментировать то, что за этими двумя большими газовыми соглашениями подписан секретный протокол Молотова-Риббентропа… Я возмущен тем фактом, что в рамках консультаций без санкций Президента, без санкций парламента рассматривается вопрос о «нулевом варианте», - сказал Ющенко. В этом моменте Тимошенко, наконец, не выдержала и тоном обвиняемой в суде громко промолвила: «Это не соответствует действительности». В ответ Ющенко немедленно попросил Виктора Балогу принести копии директив, подписанные двумя заместителями министров. Далеко идти Виктору Ивановичу не пришлось - копии документов оказались под рукой у Раисы Богатыревой. После того как Ющенко передали документ, он процитировал один из его пунктов: «Одиннадцатый пункт, где записано – перспективы ратификации соглашения о «нулевом варианте». По лицу Тимошенко можно было сразу определить: так просто она это обвинение не оставит. Но пока что она снова тихо ждала, пока ей предоставят слово. А в это время Виктор Ющенко напоминал участникам собрания, что все проекты решений, лежащие на их столах, являются секретными документами, и распространять их категорически запрещается. Дальше Ющенко рассказал о регламенте работы: в частности, для ответа на полтора часа обвинений в свой адрес премьер-министру отведено 15 минут. Тут к Президенту подошел Виктор Балога: по всей видимости, он сообщил Ющенко, что присутствие прессы во время отповеди Тимошенко вовсе не обязательно – во всяком случае, именно так можно было истолковать его жест рукой, обращенный к присутствующим представителям СМИ. Виктор Иванович еще не успел отойти от Ющенко, как Президент заявил: «Заседание будет проводиться в закрытом режиме. Вы получили секретные материалы, и я предупреждаю вас о вашей персональной ответственности». Вслед уходящим журналистам Тимошенко успела сказать: «Ни одно слово Ющенко не соответствует действительности…». Сотрудники пресс-службы главы правительства попросили прессу подождать Юлию Владимировну минут 10 на улице перед зданием Секретариата. Через обещанных 10 минут премьер, как и обещала, вышла к прессе. В руках она держала те самые секретные проекты решений СНБОУ. «Сегодня собрали показательный Совет национальной безопасности и обороны. Сегодня стало понятно, что это не СНБО, а просто «крыша» для всех коррупционных сделок, совершаемых сегодня, к сожалению, в энергетическом пространстве. На самом деле сегодня была предпринята попытка, и сейчас она продолжается, сломать все прямые соглашения между НАК «Нафтогазом» и «Газпромом» и вернуться к коррумпированному теневому посреднику «РосУкрЭнерго», - оценила Тимошенко только что происшедшее. Премьер добавила, что когда она вернется на заседание, то сделает все, чтобы решение о денонсации газового соглашения не было принято, а если не получится, - обжалует его в суде. Далее премьер раскрыла одну из «тайн», заключенных в секретных проектах решений Совбеза. По ее словам, речь там идет о том, что правительство обязано вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд кубометров газа, которые Украина купила у «Газпрома» и уже перечислила за него деньги. «Это секретный документ, но практически через пункт он обязывает правительство вернуться к «РосУкрЭнерго» в том или ином виде, вернуть «РосУкрЭнерго» те 11 млрд кубометров газа, которые принадлежат Украине, принадлежат НАК «Нафтогазу», те 11 млрд кубометров газа, которые Украина честно купила у «Газпрома» и заплатила деньги в полном объеме. Нас заставляют вернуть и тем самым повысить цены на газ для населения и для промышленных потребителей. Я хочу сказать, что это решение СНБОУ направлено на то, чтобы разрушить нынешнюю энергетическую независимость Украины», - заявила Тимошенко. Уже завтра Тимошенко планирует искать правду в Европе. Мол, пусть ЕС проверит газовые соглашения Украины и России, если они уж так сильно не нравятся Ющенко. «Я буквально завтра обращусь с официальным письмом к Европейскому Союзу, чтобы они сделали официальную экспертизу подписанных контрактов. И их заключение, я убеждена, будет четко свидетельствовать о том, что говорю я. Других заключений быть не может», - сказала она и отправилась на заседание, которое длилось за закрытыми дверями еще несколько часов. После заседания брифинг для журналистов провела секретарь СНБОУ Раиса Богатырева. Она заверила: все, что сказала премьер, - неправда. По ее словам, сегодня речь о возврате на газовый рынок «РосУкрЭнерго» не шла. «Речь о “РосУкрЭнерго” или каком-либо другом посреднике не шла, в решении нет ни одного пункта», - сказала она, напомнив, что премьер сама привела в Украину нового посредника в лице компании «Газпромсбыт». Точно так же Совбез, по словам Богатырeвой, даже не думал о денонсации соглашений о поставках газа. Вслед за Раисой Богатырьовой опровергать слова Тимошенко принялся ее заместитель Степан Гавриш. Более того, дабы подтвердить, что премьер врет, Гавриш пообещал пойти на беспрецедентный шаг и опубликовать секретное решение Совбеза в ближайшие дни. По сути сегодняшнее заседание СНБО можно назвать очередной битвой Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Что будет дальше? На сторону премьера может встать третья возможная сторона в этой войне – Россия, плюс, не исключено, четвертая – Европа… Так или иначе, сегодняшний бой закончен, и война после него наверняка станет намного ожесточеннее …