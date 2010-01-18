Выборы-2010 - триумф «джинсы»

Так считают директор общественной организации «Институт Медиа Права» Тарас Шевченко и юрист Института массовой информации Роман Головенко, посетившие пресс-марафон «Ночь выборов на «Главреде». По мнению господина Шевченко, бороться с «джинсой» нужно просто - при помощи статтей Криминального кодекса, в которых упоминается взяточничество. Проблема лишь в том, что органы, которые должны были бы этим заниматься, сами подконтрольны заинтересованным в «джинсе» политическим силам. При этом дорогая телевизионная реклама побуждает самих кандидатов «одалживать» большие деньги у олигархов в обмен на значительные преференции в будущем. То есть, способствует коррупции - говорит господин Головенко. По мнению экспертов, идеально было бы воспользоваться американским и европейским опытом. В США телеканалы имеют право предоставлять эфир участникам властных гонок лишь при условии, что аналогичное время для выступления будет предоставлено каждому участнику, причем бесплатно. Исключение - новости и дебаты. В ряде стран ЕС просто запрещена телевизионная политическая реклама. По мнению экспертов, в запрещении телевизионной политической рекламы заинтересованные и те политики, которые хорошо умеют проводить встречи с избирателями.