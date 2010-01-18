Александр Мороз и не пытался победить на этих выборах

По словам Романченко, социалисты на этих выборах отрабатывали слаженность местных штабов и ячеек, готовясь к следующим местным и парламентским выборам. По результатам выборов есть масса претензий к ряду политических сил, которые прибегали к злоупотреблениям и фальсификациям, говорит Романенко. В частности, он раскритиковал низкий уровень юридической подготовки членов и председателей участковых комиссий, давление на них партийных штабов (в частности, в некоторых случаях, с требованиями не изменять списки избирателей - хотя такие требования являются исключительной прерогативой ЦИК). Напоследок социалист продемонстрировал свой телефон с SMS, которую, по его словам, разослал по всему списку контактов народный депутат от БЮТ. В ней, в частности, содержались слова «Люди! Голосуйте за Юлю - может, она и не идеальная, но не может быть президентом дебил и уголовник». Особое возмущение господина Романченко вызвал тот факт, что SMS была отослана уже в то время, когда была запрещена любая агитация.