Богдан Соколовский: «У Ющенко есть политическое будущее»

На результаты экзит-полов в штабе Виктора Ющенко реагировали сдержанно спокойно.

Для этого пришли несколько представителей Секретариата Президента – Марина Ставнийчук, Роман Безсмертний, Богдан Соколовский и глава СП Вера Ульянченко. После оглашения результатов давний соратник Виктора Ющенко Евгений Червоненко сказал журналистам, что во втором туре будет голосовать за Виктора Януковича.

Тем временем, о том, как команда восприняла такие результаты экзит-пола в интервью «Главреду» рассказал уполномоченный президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский.



О чем для вас свидетельствуют результаты экзит-полов, в соответствии с которыми Виктор Ющенко занял пятое место и ожидали ли вы таких данных экзит-полов?



Для меня лично такие результаты являются неожиданными. Безотносительно к фамилиям меня сильно разочаровало то, что спектр украинского национал-патриотического избирателя сузился до такой суммарно небольшой суммы. В настоящий момент сложилась ситуация, когда нужно искренне поблагодарить людей, проголосовавших за Ющенко. Здесь также проявилась давняя губительная традиция, по которой в национальном спектре появилось так много гетманов, каждый рвался к булаве.



Если результаты экзит-пола подтвердятся – за кого вы будете голосовать во втором туре?



Я еще подумаю.



Давний соратник Виктора Ющенко Евгений Червоненко только что сказал журналистам, что во втором туре он будет голосовать за Виктора Януковича. А вы отдадите свой голос за кого-либо из двух кандидатов, которые выйдут в второй тур, или просто не проголосуете?



Я бы сейчас не хотел говорить о выборе, потому что этот выбор сегодня не может быть осознанным. Кроме того, это действительно очень неприятный результат. Я уважаю позицию Евгения Червоненко.



Какое будущее у Ющенко?



Сделанное Ющенко будет высоко оценено в перспективе лет. Думаю, он найдет себя в украинском деле.



Есть ли у него политическое будущее?



Я думаю, что политическое будущее у него есть. Я верю в то, что он найдет свою нишу. И он всегда будет реперной точкой. Кто бы ни стал президентом, даже негласно следующий президент будет сопоставлять свои действия с позицией Ющенко.



Вы довольно близко с ним работаете. Скажите, он достаточно амбициозен, чтобы стараться остаться в политике?



По-видимому, он сам должен ответить на этот вопрос. Я всегда буду его поддерживать.



Когда в 2007 году СПУ проиграла досрочные парламентские выборы, то говорили, что таким образом избиратели наказали Мороза за альянс с Партией регионов. Можно ли говорить о том, что если Ющенко проигрывает, то это является наказанием от избирателей за то, что он не сделал то, чего от него ожидали?



Я думаю, что украинский избиратель до сих пор не понял, что Ющенко выстраивал свою программу в 2004 году под одни полномочия, а после получения должности Президента он получил «обрезанные» полномочия. Тем более, дала о себе знать измена, существовавшая в команде с самого первого дня.



Если следующий Президент предложит Ющенко сотрудничество, думаете, Виктор Андреевич согласится поддержать нового Президента?



Думаю, что Ющенко никогда не откажется от какого-то участия в украинских вопросах, украинской нации. Он точно не будет безразличен.