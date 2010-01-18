Олег Тягнибок: «Третья революция будет мирной»

По его словам, признание выборов, недействительными может быть одним из сценариев срыва выборов и продления полномочий действующего Президента. Комментируя ход избирательного процесса, Тягнибок отметил его крайне низкий организационный уровень. В частности, кандидат в президенты выразил возмущение тем, что большинство «ровесников независимости», которые недавно получили паспорта, не смогли проголосовать, поскольку их или не внесли в реестр избирателей, или не дали им в руки бюллетень. «Вчерашних детей отправляли в суд, куда-то в райцентр, мол, отстойте там полдня, а потом возвращайтесь на участок, и тогда, возможно, проголосуете. Такими действиями у молодежи отбили желание голосовать не только на этот раз, но и на многие годы вперед», - возмущался политик. Комментируя собственные результаты по данным экзит-полов, Тягнибок выразил удовлетворение тем, что по сравнению с выборами 2007 года он улучшил результат своей политической силы больше, чем вдвое. «Позитивная динамика есть, и мы можем говорить, что уже в будущем парламенте может быть фракция «Свободы». Выборы позволили мобилизировать структуру, создать новые ячейки, развить партию, это уже позитивный результат», - отметил лидер «Свободы». Он пообещал, что уже на майских местных выборах этот результат улучшит. Отвечая на вопрос относительно возможной поддержки во втором туре кого-либо из кандидатов, Олег Тянгибок отметил, что лично он противник поддержки меньшего из зол, однако категорического ответа политик не дал, сославшись на грядущее заседание Политсовета. Отвечая на вопрос о бюджете его президентской кампании, Олег Тягнибок сказал, что на нынешнюю гонку партия истратила 10,5 миллионов гривен. Из них 2,5 миллиона – денежный залог, а один миллион – на закупку оборудования для детских больниц. Этот бюджет – недостаточен, он в сотни раз меньше избирательных бюджетов, - пожаловался Тягнибок. И добавил, что в таких условиях идеологические партии могут прийти к власти благодаря революции. Олег Тянгибок выразил надежду, что «Третья революция» будет мирной.