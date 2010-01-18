В штабе Ющенко в день выборов было тихо

Были пресс-конференции, заставлявшие то тут, то там слоняться представителей Секретариата Президента и приближенных к СП экспертов. И почти пустые пресс-центр и основной зал, где множество стульев (а рассчитывали на несколько сотен гостей) указывало на то, что в штабе Ющенко интерес к его персоне в день выборов явно переоценили.Между тем, в отличие от других кандидатов, Ющенко в свой пресс-центр идти не собирался. Об этом, в частности, свидетельствовало то, что в расписании пресс-конференций и брифингов выступление Ющенко не значилось. Отсутствовали и традиционные для мероприятий с участием Президента рамки металлоискателя. Первую половину дня создавалось впечатление, что обслуживающего и технического персонала было больше, чем самих журналистов.В течение всего дня присутствующие работники пера пользовались бесплатным Интернетом, время от времени проверяя явку избирателей, новости о правонарушениях на участках, заявления кандидатов и тому подобное. О вчерашнем «большом» ажиотаже от пресс-конференций в Украинском доме может, в частности, свидетельствовать то, что немногие журналисты выходили из пресс-центра в основной холл, чтобы задать вопрос.Ближе к окончанию голосования и объявлению экзит-полов представителей СМИ в Украинском доме существенно прибавилось. Очевидно, многим все-таки было интересно посмотреть, как отреагировали на результаты экзит-пола если не сам Ющенко, то хотя бы члены его команды.А из членов команды Ющенко то тут, то там попадались на глаза, в частности, первый заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный, заместитель главы СП Марина Ставнийчук, уполномоченный Президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский, а также руководитель Службы анализа и оперативного реагирования СП Ростислав Павленко, не прижившийся в команде Арсения Яценюка и несколько месяцев назад вернувшийся на работу в СП. И, конечно, сама глава СП Вера Ульянченко.Неожиданным для многих присутствовавших в Украинском доме было появление давнего соратника Виктора Ющенко Евгения Червоненко. Еще более неожиданными после объявления экзит-полов стали слова Червоненко о том, что во втором туре он проголосует за Виктора Януковича.Перед присутствующими журналистами в Украинском доме были два экрана, на которых транслировали центральные телеканалы. После объявления результатов экзит-полов телеканалы начали традиционные включения из штабов. Примечательно, что после включения из штаба Виктора Януковича, когда переходили к связи со штабом другого фаворита избирательной гонки – Юлии Тимошенко – сигнал мгновенно выключали и переключали на заставку. И подобную тенденциозность пришлось наблюдать не единожны, а дважды или трижды.Сами работники СП опросы экзит-полов комментировать не спешили, дескать, нужно дождаться окончательных результатов. «Делать какие-то решительные выводы в такой ситуации, как вы понимаете, преждевременно, – заявил журналистам первый заместитель главы СП Роман Безсмертный. – Потому, бесспорно, мы подождем официальных результатов, чтобы говорить о том или ином рейтинге. Опираться на экзит-пол можно, но делать сейчас выводы и давать оценки пока рано. Единственное, что можно сказать: мечты, которые вынашивали идеологи и участники Майдана о том, что жизнь украинцев не должна зависеть от фамилии президента, сегодня реализованы в ходе совершенно спокойной избирательной кампании. Количество нарушений, которые можно было наблюдать на участках, настолько минимальные, что они никак не могут повлиять на результаты вилеизъявлення». Собственно, и Вера Ульянченко, и Роман Безсмертный в общении с журналистами отметили, что этими выборами без существенных нарушений Украина сдала экзамен на демократию.В целом, в штабе Ющенко атмосфера была спокойная и уравновешенная. Очевидно, там ждали именно того, что и показали экзит-полы. Поэтому не демонстрировали разочарования, как, впрочем, и никакой радости.