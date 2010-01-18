Победный фальстарт Януковича

Еще за час до окончания голосования настроение в штабе Виктора Януковича, расположенном в пятизвездочном InterContinentalHotel (в пределах прямой видимости находился не менее роскошный отель Hyatt, в котором засели сторонники Юлии Тимошенко) было приподнятым. Нардепы от Партии регионов всячески пытались скоротать время до официального оглашения результатов экзит-полов. К примеру, Александр Стоян решил устроить тотализатор – всем сидевшим за столом коллегам он предложил сделать прогнозы относительно результатов главных претендентов на президентское кресло. Это занятие настолько увлекло народного избранника, что он начал бродить по так называемому «пресс-кафе» и приставать к своим коллегам с предложением «сделать прогнозик».

Пока депутаты играли в тотализатор, по кулуарам ИнтерКонтиненталя блуждали весьма интересные личности. К примеру, «Главред» заприметил посла Великобритании в Украине мистера Ли Тернера. «Зачем вы пришли сюда, мистер Тернер?», - без лишней дипломатичности поинтересовался «Главред». «Мы в посольстве посещаем штабы различных кандидатов», - с улыбкой ответил посол. «А в другие штабы заходить будете?» - не унимался «Главред». «Да, планирую зайти к Тимошенко и к Тигипко», - ответствовал Тернер.

На этом «Главред» распрощался с дипломатом и поспешил в пресс-зал – там как раз должны были оглашать результаты экзит-полов. Из множества проводимых экзит-полов почему-то огласили результаты лишь одного, проводимого «Социсом», «ФОМом» и «USR» - по странному совпадению именно эти организации насчитали Виктору Федоровичу наибольший отрыв от Юлии Владимировны.

Результаты экзит-пола были встречены «регионалами» бурными аплодисментами, едва не перешедшими в овацию. Все без исключения депутаты от ПР, с которыми пообщался «Главред», не выразили и тени сомнения в грядущей победе, более того, - вели себя так, как будто эта победа уже состоялась. При этом все повторяли один неубиенный аргумент – «Янукович набрал больше голосов, чем все кандидаты от власти вместе взятые». К этим кандидатам «регионалы» причисляли Тимошенко, Ющенко и Литвина.

На периодически организуемых брифингах «регионалы» говорили полностью предсказуемые вещи: «народ дал власти справедливую оценку», «власть занималась фальсификациями», «мы отстоим результат», «мы изменим страну, и все заживут лучше» и так далее…

Несомненной кульминацией мероприятия должна была стать пресс-конференция Виктора Януковича. «Главред», пребывая под впечатлением победных речей «регионалов», уже начал подумывать, уж не провозгласят ли Виктора Федоровича «Президентом Украины». Впрочем, благоразумия «регионалам» хватило, и Виктора Федоровича представили в соответствии с его статусом – «кандидатом в президенты Украины».

С лица Виктора Федоровича на протяжении всей пресс-конференции не сходила окаменевшая, и оттого неестественная улыбка. Было видно, что он пытается быть предельно собранным, дабы не сказать лишнего – наверняка он понимал, что парочка лишних «Анн Ахметовых» прибавку к рейтингу ему вряд ли принесут. Поэтому и информационная нагрузка речи главного «регионала» была минимальной – от ответа на наиболее интересный вопрос – с кем из не прошедших во второй тур кандидатов он будет договариваться о поддержке перед вторым туром – Виктор Федорович всячески увиливал. По сути, прямого ответа он не дал ни на один из поставленных вопросов: будет ли русский вторым государственным, будет ли ПР инициировать отставку Тимошенко уже в ближайшее время, будет ли он выводить Черноморский флот РФ из Севастополя после 2017 года.

За каждым словом своего «питомца» внимательно следила Анна Герман. Ее волнение было особенно заметно, когда Янукович завел речь о языковой политике. «Будут обеспечены нормальные условия функционирования и русского, и украинского, и… - здесь Лидер сделал паузу, а Анна Николаевна напряглась, очевидно, боясь, что Лидер сейчас явит общественности неведомый филологической науке язык, - и других языков», - нашел гениальный выход из сложного положения Виктор Федорович.

Собственно говоря, после этого в ИнтерКонтинентале уже не было ничего особо интересного. Внезапно появившийся в кулуарах Ринат Ахметов, дав пару комментариев, немедленно исчез. Как выяснил «Главред», он отправился в расположенный на восьмом этаже отеля ресторан – отпраздновать победу с Януковичем и другими «важными регионалами». Стремительно покидавшие ИнтерКонтиненталь «регионалы» более низкого ранга перебрасывались друг с другом фразами а-ля «А как мы их!», «Все, победа!». О том, что впереди у них еще очень много сражений, соратники Виктора Федоровича решили не вспоминать.

