Выборы в Донецке: и смех, и слезы, и грузинские наблюдатели…

Победа Виктора Януковича – единственное предсказуемое событие, произошедшее в день выборов.

Все, кто наблюдал за ходом выборов в регионе, отмечал, что, во-первых, Донбасс продемонстрировал необыкновенно цивилизованную президентскую гонку, а во-вторых, в области не было зафиксировано ни одного серьезного нарушения избирательного процесса. И это несмотря на то, что зловещие призраки этих нарушений по Донецку начали бродить еще за день до голосования.

Грузинская эпопея

«Призраки» эти прилетели в столицу шахтерского края из Тбилиси на двух чартерных рейсах, которые привезли также около 300 граждан Грузии, прибывших в Донецк наблюдать за избирательным процессом. Впрочем, сами граждане Грузии утверждали, что они прибыли в город вовсе не ради выборов, а для того, чтобы устроить встречу друзей, с трехдневным опозданием встретить старый Новый год или посетить любимую девушку. Городские власти тут же заподозрили в этом визите неладное. «У городского совета, у города Донецка есть беспокойство по поводу того, что случилось. Данные лица не упоминаются в списках ЦИК как официальные международные наблюдатели… У нас есть все основания считать, что два этих самолета, два чартерных рейса, стоимость которых - сотни тысяч долларов, прибыли сюда с целью срыва выборов на территории Донецкой области», - рассказал на специально созванной пресс-конференции секретарь Донецкого городского совета Николай Левченко. По его словам, основания для подозрений срыва выборов у властей появились, когда таможня аэропорта заявила, что у одного из граждан Грузии при себе обнаружилась папка с адресами всех участковых комиссий Донецкой области и адресами штабов кандидата в президенты Юлии Тимошенко. «Это дает абсолютно четкие основания считать, что эти граждане прибыли сюда по приглашению штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко для того, чтобы участвовать в провокациях и в срыве голосования на территории Донецкой области», - резюмировал Левченко.

Однако сами грузины божились, что срывать выборы они не хотят. По словам главы делегации грузин Левана Тархнишвили, они приехали в Донецк с благородной миссией - следить за демократичностью и прозрачностью местных выборов. Ради этой цели они группками по три человека ходили абсолютно на каждый участок города, где пытались производить видеосъемку и заглядывали в глаза членам комиссий с вопросом «не пускаете, да?» «Не пускаем!» - сурово отвечали члены комиссий и вытесняли непрошенных гостей с участков. Аргумент для «вытеснения» был прост - грузины не могли предъявить документов, разрешающих им пребывание на участках. У них, конечно, имелись отпечатанные на цветном принтере удостоверения внештатных корреспондентов газет «Вечерние вести» и «Молодогвардеец» (за что их потом и прозвали «молодогвардейцами»), но комиссии отказывались принять эти документы.

«От «Вечерних вестей» в Донецкую область привезено 2,5 тысячи пустых, незаполненных удостоверений. Сколько из них выдано, я не знаю, но они завезены. Удостоверения, которые я тоже видел, выданы «Вечерними вестями», а печать стоит Института экономических исследований. Любым вариантом они пытались сюда войти… Это грузинские полицейские, боевики, которые сюда прибыли двумя чартерными рейсами без цели... Но цель на самом деле у них одна - это внести дестабилизацию в регионе, где за своего, скажем, кандидата люди готовы голосовать», - утверждал на пресс-конференции глава Донецкого областного совета, заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Анатолий Близнюк.

Сами грузины обижались и говорили, что они вовсе не боевики, и даже не сотрудники правоохранительной системы, но признавались, что их визит в Донбасс оплатило правительство и ЦИК Грузии (поскольку состав делегации набирался якобы из сотрудников этих организаций), а журналистские удостоверения они получили от безысходности: ЦИК не желала регистрировать их наблюдателями, а попасть в Донецк хотелось слишком сильно.

Впоследствии это желание настолько возобладало, что два кавказских гостя пытались прорваться на заседание одной из участковых комиссий, а еще два таки прорвались и долго приставали к членам комиссии с требованием выдать копии различных документов. Милиция тут же задержала особо активных граждан, и выяснилось, что один из них имеет проблемы с паспортом и вообще не должен был покидать территорию Киева.

Еще двоим представителям грузинской делегации посчастливилось попасть под горячую руку дончан: двое членов делегации, которые представились корреспондентами телеканала «Имеди», в бильярдном клубе Донецка подрались с местными жителями. Сами грузины уверяют, что их избили представители штаба Януковича, которые ходили за ними следом после их визита в штаб с просьбой дать комментарии по избирательным вопросам. В штабе же от этих обвинений открещиваются, а хозяин бильярдного клуба даже рассказывает, что грузины сами спровоцировали драку.

Избирательная драма

Впрочем, донецкие журналисты даже рады всем этим новостям: если бы не приезд грузин, выборы в регионе показались бы совсем скучными. По словам заместителя начальника ГУ внутренних дел Украины в Донецкой области Анатолия Смирнова, на выборах в области в этом году зарегистрировано всего 24 правонарушения, и все незначительные, особенно если сравнивать их с выборами 2006-2007 и 2004 гг. Аналогичную характеристику дает и глава Донецкой областной организации ВО «Комитет избирателей Украины» Сергей Ткаченко: «Безусловно, была масса и тревожных, и других случаев. Но системный характер, с нашей точки зрения, был связан только с внесением изменений в списки избирателей в день голосования решением участковых избирательных комиссий», - отметил он в интервью «Главреду».

По его словам, никаких особых проблем в избирательном процессе зафиксировано не было, включая также голосование на дому, по которому прогнозировалась масса проблем. «Ситуация нагнеталась постоянно. Но как вы видите, день голосований особых нарушений или какой-то истерики в этом плане не принес. То есть не 17% проголосовали на дому, и даже не 10%. Единственное, в процедурном плане опять-таки нарушений была масса - связанных с тем, каким образом подаются заявления, прилагаются ли справки от врачей и т.д. Суматоха длилась до самого последнего момента, что очень нервировало избирателей и членов участковых избирательных комиссий, которые должны были этим заниматься», - подчеркнул он. По официальным же данным, всего в Донецкой области на дому проголосовали не более 5% избирателей.

С другой стороны, не обошлось на выборах и без личных драм. Так, на одном из участков Тельмановского района области прямо в кабинке для голосования, выражая свою последнюю гражданскую волю, скончалась 68-летняя женщина. «Сердечный приступ. Врач, как положено, был, не успели оказать помощь», - заявил А.Смирнов.

Избирательная комедия

Впрочем, если что и отличало эти выборы на Донетчине от всех предыдущих, так это наличие курьезов. 17 января с них все началось, и ими же и закончилось.

Первый случай произошел еще до открытия участков, когда председатель участковой комиссии № 62 (46-й избирательный округ, поселок Артемовское) Галина Левина, представляющая кандидата Сергея Тигипко, по неведомым причинам поставила штампы «выбыл» напротив фамилий Александра Мороза, Олега Тягнибока и Олега Рябоконя. Таким образом было испорчено 596 бюллетеней, в связи с чем жители этого участка смогли начать голосование лишь около двух часов дня, когда им привезли новые бюллетени. Что заставило Галину Левину поступить таким оригинальным образом, так и осталось загадкой.

В середине дня свой курьезный вклад в монотонный ход выборов на Донетчине решила внести и член избиркома 44-го избирательного округа (г. Донецк), представляющая кандидата Юлию Тимошенко. По какому-то тайному побуждению, эта женщина вдруг явилась на 45-й участок, где подстерегла члена комиссии и вырвала у него пачку отрывных талонов от бюллетеней. После этого весь 45-й участок слезно умолял женщину вернуть талоны, уверяя, что в их хищении нет никакого смысла, однако торжествующая похитительница скрылась со своей добычей. Талоны удалось вернуть только после того, как нарушительница была задержана милицией.

Наконец уже в конце избирательного процесса отличилась и член участковой комиссии № 73 (округ № 41, г. Донецк), которая также представляла Юлию Тимошенко. В какой-то момент она начала письменно фиксировать факты вброса бюллетеней в урны. Когда остальные члены комиссии резонно поинтересовались, где, собственно, она видит вброшенные бюллетени, женщина вдруг разорвала свои записи и сказала, что ей все показалось, а потом резко почувствовала себя плохо.

В остальном выборы на Донетчине прошли вполне предсказуемо. Как и прогнозировалось, явка по области составила 70,6%, а согласно данным экзит-пола, проведенного Донецким информационно-аналитическим центром среди 3 тысяч жителей области, лидером предпочтений дончан по-прежнему остается Виктор Янукович - за него отдали свои голоса 77,2%. На втором месте уверенно держится Сергей Тигипко с 7,4%, на третьем - Петр Симоненко, который нужен региону на 4,2%, а на четвертом Юлия Тимошенко, у которой обнаружилось в области 3,8% симпатиков. Данные остальных кандидатов даже не превысили погрешности выборки. Учитывая, что изначально БЮТ мечтал о 10-процентной поддержке в Донецкой области, достигнутый результат сторонников Юлии Тимошенко никак не вдохновил. Впрочем, народный депутат Украины от БЮТ, представитель избирательного штаба кандидата в президенты Юлии Тимошенко Гарегин Арутюнов на пресс-конференции в Донецке объяснил этот факт тем, что жители области… зазомбированы и запуганы. Впрочем, последние совершенно не прониклись такими характеристиками. Как только закрылись участки, а ЦИК начала объявлять первые результаты голосования, многие дончане отправились по домам, где незамедлительно принялись праздновать. Поздно ночью в одном из донецких дворов в центре города распахнулось окно и чей-то полусонный голос громко возвестил: «Янукович победил!» Удивительно, но нашлись и те, кто встретил это восклицание победным криком, долго отдававшимся эхом на пустых улицах.

