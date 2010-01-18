Тимошенко до последнего патрона

Пришедшим раздавали скромные бейджики с красно-белой символикой, и эти бейджики наглядно проигрывали огромным нагрудным знакам, которые тем же журналистам вручали практически через дорогу – в штабе Виктора Януковича. Возможно, это символизировало скромность «Леди Ю» перед лицом кризиса, а возможно, и банальную нехватку денег.



В районе пяти часов вечера 17 января стало известно, что Юлия Тимошенко даст брифинг в ноль часов ночи. Поскольку Виктор Янукович собирался дать подобный брифинг почти часом ранее, это выглядело логичным.



Однако к шести часам заинтересованная журналистская общественность узнала, что Тимошенко выйдет на камеры в 20.20. Никакого особого символизма в этом, насколько можно было судить, не имелось – просто самое удобное время после объявления экзит-полов.



Правда, сами экзит-полы, то есть их данные, оказались далеко не столько удобны для действующей главы Кабмина.



В отличие от штаба г-на Януковича, штаб г-жи Тимошенко был оборудован металлоискателями. В районе шести вечера к ним подошел первый вице-премьер Александр Турчинов.



- Александр Валентинович, каков ваш прогноз? – поинтересовался «Главред».



- Какой прогноз? – удивился г-н Турчинов.



- Прогноз первого тура.



Г-н Турчинов на секунду задумался.



- Вона переможе! – наконец-то нашелся он.





Несколько иной прогноз дал ведущий политтехнолог БЮТ Виктор Уколов.



- Разрыв будет процентов семь. Хотя хотелось бы пять, - доверительно сообщил он, и тут же тревожно добавил: - Ведь мы говорим о первом туре?



Цифра в семь процентов в этот вечер была воистину магической для БЮТовцев. Именно такое отставание Юлии Тимошенко от Виктора Януковича спрогнозировали корреспонденту «Главреда» еще трое влиятельных представителей штаба Тимошенко. Независимо друг от друга, надо добавить.



Однако их лица вытянулись, когда огромные экраны в пресс-зале начали транслировать данные экзит-пола канала ICTV, по которым Тимошенко получала аж на 11 % меньше, чем Янукович.



Правда, когда на трибуну вышел Александр Турчинов, кадры с данными экзит-пола с экранов исчезли. Это был не самый удачный ход. Особенно учитывая сделанное первым вице-премьером объявление:



- Мы рассчитывали на победу в первом туре… Но разрыв по Национальному экзит-полу составляет четыре процента.



Национальный экзит-пол действительно показал именно такой разрыв. В отличие от трех других опросов. Но, увы, на экране не высвечивались данные ни одного из них.



Это не помешало г-ну Турчинову заявить, что, по данным экзит-полов (да-да!), следующим президентом станет – вы не поверите – Юлия Тимошенко.



Сама же Тимошенко, наконец-то явив себя народу, решила развивать эту тему до пределов разумного – и даже за эти пределы.



- Вы хорошо знаете, что был только один незаказной экзит-пол! – восклицала премьер. Не исключено, что в эти минуты организаторы «Национального экзит-пола» искусали себе все локти. Присутствующие, впрочем, согласно кивали.



Видимо, решив не морочиться с реальностью как таковой, Тимошенко пошла еще дальше:



- Я знаю, что штаб Януковича находится в кинотеатре «Звездный»… Но его звездный час прошел!





На самом деле штаб Януковича находился в отеле «Интерконтиненталь» в паре сотен метров от штаба Тимошенко.



Впрочем, это не отменяло того факта, что всю страну седьмого февраля еще ожидает второй избирательный тур. По данным «Главреда», Юлия Тимошенко, опрокинув фужер шампанского в отеле «Hyatt», с присущей ей работоспособностью мгновенно поставила перед своими штабистами простую задачу: во втором туре она может и не выиграть – но никак не может проиграть.



Как именно это должно выглядеть, мы даже не предполагаем.

