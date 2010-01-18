19 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Кого и при каких условиях поддержат аутсайдеры президентской гонки?" В пресс-конференции приняли участие: -директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко; -научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань; -руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



Юрій Якименко: Безперечно, це тема номер один, яка зараз цікавить всіх, тому що розрив між першим і другим місцем 10,5%, і відповідно, 60% виборців вже визначилися в своїх симпатіях стосовно першого і другого кандидатів. Сумарно залишається 40% електорату, який може розподілятися між цими двома першими кандидатами.

Те, що сьогодні можна говорити, це, скоріше, припущення і прогнози, які базуються на попередньому досвіді виборчої кампанії і результатах голосування по регіонах на цих виборах. Але це ще не є остаточні висновки, вони не підкріплені спеціальними дослідження, які, звичайно, дають більшу достовірність стосовно того, як відбуватиметься перетікання. Для цього потрібні соціологічні дослідження, які, я думаю, будуть робитися штабами кандидатів для того, щоб точніше зрозуміти, де чий виборець і які ставити собі електоральні цілі, в яких регіонах, і як, власне, планувати стратегію кампанії.

Зараз очевидно, що боротьба розгортається, в першу чергу, за голоси Сергія Тігіпка, Арсенія Яценюка, Віктора Ющенка та Петра Симоненка, Володимира Литвина, Олега Тягнибока, Анатолія Гриценка, тобто там, де є більше відсотка голосів, там, де є, за що боротися.

Я б виділив три фактори, які будуть визначати перерозподіл цих голосів. В першу чергу, це - електоральна традиція того чи іншого регіону, і більш-менш усталені симпатії до політичних сил і до кандидатів, які їх представляють у другому турі виборів.

Другий чинник це - особистість того кандидата, за якого проголосували виборці в першому турі, і те, якою мірою вони готові себе поводити відповідно до його рекомендацій чи його позицій стосовно кандидатів, які вийшли до другого туру голосування.

Третій чинник – це сприйняття тих двох лідерів виборчих перегонів, які вийшли до другого туру. Тут можуть бути як позитивні мотиви голосування, тобто сприйняття програми, особисті симпатії до того чи іншого кандидата, так і негативні мотиви для голосування, які спонукають не голосувати за певного кандидата, і відповідно, голосувати за іншого, як за менше зло, чи взагалі проголосувати проти всіх.

На підставі тих даних, які є в ЦВК, щодо регіональної підтримки кандидатів, які зайняли з третього по дев’яте місця, враховуючи географію електоральної підтримки, можна сказати, що голоси Арсенія Яценюка, Віктора Ющенка, Анатолія Гриценка, Олега Тягнибока сконцентровані, скоріше, в західних і частково в центральних регіонах України. Це дозволяє на підставі цих трьох чинників говорити про те, що більшою мірою це все ж таки електорат, який би міг підтримати Юлію Тимошенко в другому турі голосування.

Що стосується голосів Петра Симоненка – це, скоріше, голоси, які є потенційними прихильниками Віктора Януковича.

Голоси Володимира Литвина так само досить важко розподілити, тому що вони нібито географічно локалізовані, в першу чергу, в центральній Україні, частково в центрально-західній, але тут можна говорити про специфіку саме цього електорату. Тут було б цікаво подивитися на соціальний статус, на соціально-демографічні характеристики цих людей. Тому, я думаю, що вони можуть бути симпатиками як однієї з кандидатів, так і іншого кандидату. Тобто тут, на мій погляд, однозначну залежність важко знайти.

Найбільша інтрига буде навколо голосів Сергія Тігіпка, тому що, по-перше, це найбільший електоральний резерв - 13% консолідованих голосів, - і в нього досить широка регіональна палітра підтримки, тому що він представлений і в південно-східних областях України, його підтримка є значною в центральних і західних областях. Тобто тут питання в тому, наскільки цей електорат - за своїми попередніми електоральними традиціями, і з точки зору вибору в другому турі через позитивну чи негативну мотивацію, - буде розподілятися. Тому ми можемо говорити, що, очевидно, цей електорат буде найбільше ділитися в своїх уподобаннях.

Звичайно, зараз важко говорити, який конкретно відсоток перетече до одного чи іншого кандидата. Безперечно, тут будуть мати значення прагнення обох кандидатів дати певні електоральні аванси цим громадянам через те, щоб декларувати включення цього політика до однієї з політичних команд, пропозицію посад і таке інше, - на що він поки що відреагував негативно, - так і намагання включити певні тези з його програми до своїх.

Тобто, по суті, головна боротьба буде іти саме за цих виборців. Звичайно, вона буде вестися і за всі інші голоси, там, на мій погляд, більше ясності, ніж щодо електорату Сергія Тігіпка.

Така ситуація на сьогодні, на мій погляд, залишає відкритими обидва варіанти перемоги в другому турі голосування. Мені важко сказати, хто має більше шансів, тому що шанси мають обидва кандидати. Вони залежить не тільки від перетікання цих третіх голосів, але і від того, наскільки вичерпаний традиційний електоральний ресурс підтримки в тих регіонах, де вони отримали менше голосів, ніж на попередніх виборах.

Головні події попереду. Зараз буде найактивніша фаза цієї кампанії, ключовим моментом якої буде боротьба за ці голоси. Стартові позиції можна оцінити так: Віктор Янукович дійсно має перевагу, він має кращі стартові позиції. Але з точки зору електорального резерву можна говорити і про наявність певних переваг, які дозволили б компенсувати цей розрив для Юлії Тимошенко.



Андрей Ермолаев: Особенность этих выборов, прежде всего, в том, что результаты были достаточно предсказуемые и прогнозируемые. Многие прогнозы, которые давались социологами, политологами за месяц-полтора в своей архитектуре, в своих тенденциях, оправдались. Я думаю, здесь действительно тот случай, когда экспертное сообщество может себе поставить хорошую оценку за готовность отслеживать и оценивать политический избирательный процесс.

Даже высокий показатель Тигипко был, скорее, событием выборов, но не был сенсацией голосования, потому что действительно последние месяцы отмечалась очень высокая динамика прироста поддержки, и прогнозировался очень вероятный его успех.

Среди новаций этих выборов я бы отметил развенчание мистического скрытого электората Тимошенко. Напомню, что на предыдущих выборах очень часто упрекали политологов, социологов, что они не в состоянии предсказывать результат блока Тимошенко, потому что откуда ни возьмись, как черт из табакерки, возникает еще несколько процентов, которые резко меняют всю картину голосования. На этих выборах никакой чертик не выскакивал.

На мой взгляд, объяснение достаточно простое. На предыдущих парламентских выборах БЮТ выступал с позиции оппозиционной силы и в 2006, и в 2007 году, собирая вокруг себя не только идейных симпатиков, но и тех ситуативно-недовольных, которые отождествляли происходящее с недовольством властью. Таким образом, БЮТ всегда удавалось выступать не только как яркая политическая сила, но еще и как лидер оппозиционных настроений. В этот раз Тимошенко впервые выступала с позиций кандидата от власти, и впервые она смогла собрать только тех, кто действительно является ее ярым сторонником, симпатиком, и все. Провластная позиция - самое сложное, самое слабое место кандидатов.

Результат Виктора Ющенко сложно комментировать, потому что он был достаточно ожидаемым. И до сих пор остается открытым вопрос, какой смысл вкладывал действующий Президент в выборную кампанию? Достаточно сказать, что его окружение искренне верило и готовилось праздновать выход во второй тур.

Я считаю, что ничего хорошего в поражении действующего Президента нет, потому что негативная оценка главы государства - это и негативная самооценка страны. Все-таки пост президента – это пост национально лидера, и такой негатив в обществе не делает чести ни стране, ни политике, ни первому лицу, которое решилось на эти выборы.

Результат Януковича, на мой взгляд, в какой-то степени даже рутинный. Показатель более 30% Партия регионов демонстрировала и в 2006, и в 2007 годах, «плюс» бонус оппозиционности.

Теперь важно разобраться, какова архитектура голосования. Я утверждаю, что голосование по своей сути были протестным. Шаблоны, которые применяются в отношении выборов 2010, - кто-то вспоминает старый шаблон «выбор лучшего из худших», кто-то вспоминает старый шаблон «демократы против не демократов» – это все чушь собачья.

Объясняю, почему. Впервые мы проводим президентские выборы – может быть, с определенной запятой, с памятью 1994 года – в условиях жесточайшего социально-экономического кризиса. Эти выборы срочные, а не досрочные. На этих выборах для избирателя старые клише, которые они помнят по старым кампаниям, менее актуальны. В центре внимания - проблема кризиса и проблема неэффективной власти. Поэтому это протестное голосование как голосование недовольства против положения дел в стране, которое тянется несколько лет.

Другое дело, как и в каких фокусах этот протест отражен. Естественно, лидер оппозиции взял максимум, который он мог взять, учитывая историю борьбы, но большую долю людей недовольных, разочарованных взяли на себя новые лидеры, и этому тоже есть объяснение. Это и высокий результат Тигипко, и высокий результат Яценюка – как бы там ни было, хоть он и разочаровал, но 7% - это огромный успех для молодого политика. Суммарно два молодых политика, не имея партий, не имея широкой политической поддержки, не имея серьезного элитного подспорья, смогли за год привлечь на свою сторону миллионы избирателей – это серьезная политическая инвестиция.

На мой взгляд, здесь отражается, с одной стороны, протест и поиск новых политик, потому что каждый из них в качестве одного из ключевых тезисов предлагал новую политику, отличную от старых политических сил. И как это ни парадоксально - новый стиль, потому что оба эти политика действительно отличались стилем, характером поведения от старых вождей.

Особенно ярко, как мне кажется, это отразилось в поведении Сергея Тигипко. Первый украинский банкир – можно вспомнить еще Валерия Бабича, хоть слишком много времени уже утекло, – который не скрывает своего бизнес-успеха, первый политик, который не спекулирует на политических скандалах и провокациях, первый политик, который смог отстраниться как политик-технократ от какого-то идеологического романтизма.

Успех Тигипко и Яценюка только подтверждает, что политическая фабула выборов - это «технократы против популистов», где популисты оказались тождественны с властью, а противостояли им те, кто говорил о кризисе, об эффективности власти, об экономике и т.д. Я думаю, что технократия против популизма и запрос на новый стиль и был особенностью этой кампании в целом.

Отсюда вывод, связанный с возможной подготовкой ко второму туру. Я думаю, мы сейчас услышим много разнообразных интерпретаций от политических лидеров, как они читают успех своих конкурентов, как они рассчитывают его забрать. Кто-то будет забирать с лозунгами «Сильная власть», кто-то будет забирать под соусом борьбы за демократию. На мой взгляд, в этой стране по состоянию на сегодня нет 50% избирателей, которые поддерживают действующую власть. Поэтому протестное настроение избирателя сохранится.

Вопрос состоит в другом: как будет вести себя протестная часть избирателей, как она будет соорганизована, насколько она сможет поддержать последнего оппозиционера, насколько он им близок и симпатичен, насколько дисциплинированно будет проходить второй тур с точки зрения явки – высока вероятность, что явка будет ниже, чем в первом туре? И естественно, многое зависит от того, как будет вести себя провластный кандидат, какую он предложит фабулу объединения вокруг своей кандидатуры? Судя по последним месиджам, будет попытка реинсталлировать образ «помаранчевой» команды, демократической команды. Это довольно спорный подход, как мне кажется, учитывая реноме политической команды, которая правила эти пять лет.

По состоянию на сейчас, учитывая характер специфики голосования, больше шансов у Виктора Януковича, безотносительно симпатий, безотносительно того, как кандидаты объясняют такое распределение.

Избиратели, которые проголосовали за Яценюка и Тигипко, - это не есть избиратели Яценюка и Тигипко, это пока еще те, кто проголосовал за них, скорее, от обратного. Ни у первого, ни у второго нет сложившегося электорального ядра. Ни первый, ни второй не смог за это время превратить свою позицию в коллективную программу действий. Ни первый, ни второй за это время не смогли сформировать коллективную силу, партию, движение, хоть оба заявили об этом.

В этом, кстати, заключается особенность момента, - в отличие от 2004 года, в Украине очень низкий уровень гражданской самоорганизации. Есть негативная память личного участия. Люди устали от разнообразных мобилизаций, они не ведутся даже на самые, казалось бы, привлекательные предложения. «Фронт перемен» так и не превратился во фронт, а партия Тигипко осталась всего лишь съездом, а не партией как инфраструктурой. Это проблема для обоих лидеров.

Есть большой соблазн опять использовать франчайзинг, как это было в 2006 году, и вы помните, как быстро эта схема дискредитировала организаторов. И у БЮТ, и у Партии регионов были большие скандалы в региональном самоуправлении, где пришло много лишнего народу, которые просто использовали славное имя своих лидеров.

У этих двоих молодых есть большой риск, что очень быстро этот симпатических успех может быть превращен в репутационный подрыв. Кто за ними пойдет? Пойдут лишь потому, что нужно срочно вовлекать в ряды на выборы, или они смогут действительно создать некую политическую разумную платформу, уйти от упрощенной трактовки спасения страны? Вы сейчас можете перечитать то, что предлагалось, и поймете, что есть проблемы с этими лидерами в плане содержания их позиции. Поэтому электорат неустойчив, он достаточно гибок и готов менять решения.

Коллега говорил о том, что у Тигипко избиратель довольно ровно представлен в разных регионах. Действительно, может сработать и региональный фактор, и фактор политической традиции. То есть, грубо говоря, большая часть избирателей восточных областей будет ориентирована на стереотипы восточного политического лидерства, а избирателей западных областей могут вновь повести на кандидата, который в их представлении связан с интересами избирателя запада. Вот такой парадокс, и никакая магия фамилии, никакие идейные соображение тут срабатывать не будут, сработает традиция.

Есть еще несколько электоральных групп, которые более четко очерчены. В частности, пусть небольшая группа, но довольно организованный избиратель действующего Президента Виктора Ющенко и Петра Симоненко, это довольно весомые электоральные элементы. В отличие от избирателей Тигипко и Яценюка, эти избиратели ценностно ориентированы, более политически самоопределены.

Например, в отношении избирателя Ющенко высока вероятность, что большая часть избирателей может вообще не придти на выборы. Скорее всего, Президент займет нейтральную позицию, но, учитывая характер кампании Виктора Ющенко, у его избирателя не будет выбора, поэтому за счет этого избирателя возможно снижение явки. Что касается избирателя Петра Симоненко, вероятнее всего, они проголосуют за Виктора Януковича. Вот такая архитектура, которая намечается на второй тур.

Ключевое условие для того, чтобы кандидат от власти в этих условиях мог рассчитывать на полноценную победу – возвращение доверия к власти. Три недели - это почти бюджетный месяц. Если власти удается совершить чудо и вернуть к себе доверие большинства избирателей и в плане духовных, моральных характеристик, и в плане экономических, административных характеристик, - никаких проблем, шансы на победу велики. Если этого не произойдет, тогда эти чудеса будут лично у меня вызывать большие сомнения с точки зрения победы.

Что касается рисков – срыв. Первый тур показал, что действительно, это не шутки, вероятность розыгрыша сценария срыва существует. Внешнее влияние, попытка фальсификации, попытка использовать судебные инстанции, пока это тренировки, потому что для политиков первый тур не выглядел опасным. Может быть, определенное символическое значение предавалось разрывам между показателями, но все равно это не критично. Регистрация сотен граждан Грузии с претензией участия в наблюдении, использование судов - все это, мне кажется, тренировка, поэтому я не исключаю, что будет попытка срыва второго тура, именно используя эти технологии.

Выгода очевидна – власть остается властью, вряд ли будет попытка использовать буквально опыт 2004 года, скорее всего, будет использоваться другая идея - провести повторные выборы. Это выигрыш времени, это выигрыш определенной идеологической стороны, потому что будет соревнование того, кто не получит президентскую корону. Поэтому я бы этот риск поставил на первое место.



Олексій Гарань: Результати першого туру не є сенсаційними, хіба що можна говорити про те, що Тігіпко отримав більше, ніж прогнозувалося, але знову ж таки, враховуючи динаміку, в принципі можна говорити, що основні тенденції, які прогнозували соціологи, підтвердилися.

Стосовно того, що підтримку отримали технократи. До технократів можна умовно зарахувати Тігіпка. Янукович, я думаю, скоріше не є технократом, це теж популізм, тільки популізм іншого ґатунку. Яценюк, на жаль, теж продемонстрував популізм в ході цієї кампанії. Стосовно того, чи був це успіх чи ні. Якщо виходити з того, що він набрав 7%, - це означатиме, що, очевидно, його політична сила матиме перспективи на гіпотетичних дострокових виборах, - це успіх. Якщо говорити про те, що перед початком кампанії у нього було вдвічі більше, а в кінці результат вдвічі менше, я думаю, про це можна говорити як про одне з найбільших розчарувань кампанії. І знову ж таки, на жаль, ми побачили, що у виступах Яценюка не вистачало саме суті, тобто це був популізм, популізм, побудований на критиці політиків, умовно кажучи, старшої генерації.

Хто кому передасть голоси? Я погоджуюся з тим, що сказав Юрій Якименко про те, що виборець буде виходити, насамперед, із власного бачення. Звичайно, заклик кандидата може мати той або інший вплив, але він не буде вирішальним. Якщо ви відкриєте сьогоднішню газету «Сегодня», орієнтація її більш-менш зрозуміла, там показується соціологічна розкладка, як будуть розподілятися голоси. Більшість голосів Ющенка, Яценюка, Тягнибока, очевидно, інших соціал-демократів, націоналістів відходить до Тимошенко. Голоси Тігіпка з невеликою більшістю – до Януковича. Більшість голосів Симоненка відходить до Януковича. Хоча, до речі, цікаво яку позицію офіційно займуть комуністи. Я думаю, Симоненко, швидше за все, закличе голосувати проти обох олігархічних кланів, тоді це буде впливати на явку його електорату.

Важлива цифра. В 1994 році в першому турі розрив між Кравчуком і Кучмою був більше 7% на користь Кравчука, що було подолано. Очевидно, що порівняння завжди кульгають. Ясно, що 10% - це більше, ніж 7%. Тому, дійсно, багато буде залежати від мобілізації електорату третіх кандидатів.

Тігіпко сказав, що нікого підтримувати не буде, але потім його питають, він каже, що переговори будуть вестися. Я думаю, навряд чи Тігіпко виступить на боці того або іншого кандидата. Це зрозуміло, виходячи із прагматичної орієнтації на майбутнє, тобто він буде займати дещо іншу нішу.

Цікавою буде суперечність позицій, умовно кажучи, націонал-демократичних кандидатів. З того, що вони заявляли і заявляють, швидше за все, Ющенко, Яценюк, - якого я не відношу до націонал-демократів, але який працює на цьому полі, - навіть Гриценко вчора сказав, Тягнибок, Кириленко, до речі, вчора теж говорив про те, що будуть закликати голосувати проти обох кандидатів. З технологічної точки зору, я думаю, що це є правильна лінія. Якби, скажімо, я був політтехнологом, який працює з одним з цих кандидатів на перспективу, то я, мабуть, таки радив займати саме таку позицію.

Але тут, очевидно, зараз треба думати, як це вплине на остаточний результат. Я вважаю, що попри всю ту справедливу критику, яка є на адресу Тимошенко, в її команди є речі, які дещо відрізнятимуть курс Тимошенко-президента від курсу Януковича-президента. Перше – генетично БЮТ походив з опозиційної сили, в ньому більший націонал-демократичний компонент. Електорат сконцентрований в західній, центральній Україні, це означатиме, що майбутній президент Тимошенко буде все-таки дещо обмежена в своїх діях саме волею цього електорату.

Другий момент – це те, що з точки зору амбіцій Тимошенко, їй не байдуже, як її будуть сприймати в Європі. Їй важливо бути в Брюсселі, щоб її там приймали на рівних, мати картинки поруч з Меркель і Саркозі. Я думаю, що це буде мати певний вплив.

Гасла є гасла. Я абсолютно переконаний, що президент Янукович не наважиться визнати Абхазію і Південну Осетію, але, тим не менше, це поле риторики, в якому він зараз функціонує, знову ж таки, буде обмежувати його простір для маневру і навіть еволюційний рух в європейському напрямку. Тому саме з того боку лунають гасла другої державної мови.

Дуже небезпечно в кампанії Януковича постійно експлуатується гасло, що фальсифікації в 2004 році не було. Це мені здається дуже показовим, що партія не зробила «роботу над помилками». Замість того, щоб переступити через те, що було, і йти в цивілізованому напрямку, весь час розігрується стара карта, що вкрали перемогу. Я вже сказав про гасла Абхазії і Осетії, відсутність навіть згадки про перспективу курсу на членство в ЄС в програмі Януковича, тільки згадка про те, що там буде стратегічне партнерство, - але у Януковича в стратегічних партнерах всі країни «двадцятки», я не певен, що він знає всі ці країни.

Тому, хоч це не таке драматичне протистояння, яке було в 2004 році, але тим не менше, я бачу цю відмінність. Попри те, що відмінність між БЮТ і Партією регіонів все-таки зменшилася, ми бачимо олігархів і там, і там, але ця відмінність є, і мене турбує не тільки Янукович, а потенційна команда, яка може прийти. Якщо в оточенні Тимошенко є люди, які сприймаються в Європі, - той же самий Немиря, Медведєв, партія «Реформи і порядок» і т д., - то в команді Януковича є Дмитро Табачник з його відомим ставленням до інтерпретації української історії, з його шкодуванням в «Известиях в Украине», що Галичину Сталін не повернув полякам. Я бачу в цьому небезпеки, навіть символічні небезпеки, в політиці символи є дуже важливими.

Тому, мені здається, що зараз ключовий момент в тому, як виборці третіх кандидатів, насамперед, націонал-демократичного плану, будуть сприймати цю небезпеку. Якщо це переважить, скажімо, те негативне ставлення до Тимошенко, яке у них є, тоді Тимошенко має шанси. Якщо більшість людей з цієї частини все-таки буде вважати, що треба голосувати проти обох кандидатів, тоді Тимошенко програє, і Янукович буде президентом.



Читатель сайта «Главред» Олег (Ukraine, Dnepropetrovsk): Простите, я не знаю, насколько это возможно, сейчас, но может быть Юлии Тимошенко было бы интереснее сняться с выборов и поддержать третьего кандидата, покуда не объявили результаты первого тура? Если она считает себя Государственным деятелем и хочет не пустить Януковича к власти?



Олексій Гарань: Я думаю, що цього не буде. Я думаю, що цей варіант нереалістичний. Я не знаю, чи ставилися в соціологічних опитуваннях питання, що буде, якщо у другий тур вийде Тігіпко. Тому що насправді була популярна теза: якщо у другий тур виходить Яценюк, то він перемагає. Насправді, не факт. Опитування показують, що Яценюк програвав, причому, сильніше, ніж можлива поразка Тимошенко.

Тому я думаю, що Тимошенко буде робити ставку на мобілізацію.



Читатель сайта «Главред» Андрэ Нежид (Ukraine, Poltava): Вопрос А. Ермолаеву. На мой взгляд, Тигипко ведет себя по принципу как бы не прогадать: поддержу Януковича, а вдруг победит Тимошенко и наоборот. Такой подход для него самый выгодный - все же он всегда был и остается бизнесменом.



Андрей Ермолаев: Абсолютно согласен. Я хочу напомнить, что несколько лет назад господин Тигипко входил в пятерку первых лиц этой страны. Это человек, который был привлечен во власть с позиций одного из самых успешных банкиров группы «Приват» - сначала в окружение Кучмы, затем на министерский пост, премьерский, Национальный банк. Его карьера, возможно, оборвалась не столько потому, что не было перспектив, сколько Тигипко посчитал, что политические риски выше, чем возврат в бизнес.

Его жизнь напоминает амплитуду: бизнес – власть, бизнес – власть… Главное, чтобы после этих выборов он вдруг не подумал, что сейчас выгоднее конвертировать свой успех в новый экономический прожект.

Что касается его креативных качеств как политического лидера, есть успехи и есть неудачи. Напомню, что в свое время Тигипко был лидером партии «Трудовая Украина». Проект был интересен, когда он был объединением, но он не состоялся, когда стал партией. Это серьезный урок.

На этих выборах Тигипко как личность, как яркая персона, которая привлекала, скорей, каким-то качествами публичности, нежели содержанием, все-таки осталось многоточие с тем, что он реально предлагает стране. Его приоритеты, о которых он в последний раз сказал, это не есть системный подход к тому, что называется «реформа».

Да, это очень успешный инвестор – как в бизнесе, так и в политике. Сейчас он хорошо поднял котировки своих личностных акций. Во что он их конвертирует?..

Я считаю, что он сделает огромную ошибку, если будет продолжать декларировать свою готовность сотрудничать с лидерами. Его воспринимают все-таки как самостоятельного игрока.



Читатель сайта «Главред» Потап (Ukraine, Kiev): Вы разделяете мое мнение,что Тимошенко нужно публично предложить Тигипко пост премьера иначе она выборы проиграет? Ведь Янукович допишет мертвых душ сколько захочет, этот раз миллион, а во втором туре сделает 10 миллионов.



Юрий Якименко: Вторую часть вопроса оставлю свободной от комментирования – это не есть тема сегодняшней пресс-конференции.

Стоит предложить или не стоит? Если идет борьба за этот «электоральный приз», то надо сделать все, чтобы его получить. Можно получить таким образом. С точки зрения Юлии Тимошенко это, наверное, был бы сильный ход – прямо предложить эту позицию Сергею Тигипко. С точки зрения первых двух кандидатов – если бы такое предложение сделал Виктор Янукович, он тоже был бы прав. Это «приз», за который стоит побороться.

Но, с другой стороны, надо ли это Тигипко? Только что мои коллеги отвечали на вопросы, которые касаются этого политика, они говорят о том, что природа его общественной поддержки в том, что он воспринимается как новое лицо, как альтернатива действующей власти и действующей оппозиции.

Вопрос состоит в том, надо ли это самому Тигипко для его политической перспективы. Интеграция в новую команду власти прямо сейчас или создание массовой поддержки, инфраструктуры, которая, может быть, принесет ему не такие быстрые результаты, но зато более прочные, более надежные.



Запитання із залу: Якими посадами будуть торгувати Янукович або Тимошенко? На яких посадах ми побачимо завтра кандидатів другого і третього ешелонів?



Андрій Єрмолаєв: Я хочу нагадати, що про той стан, в якому знаходиться країна, знають дві з половиною людини в державі. І перше, що буде великим відкриттям для виборців після виборів, коли нова влада чи та команда, яка прийде після другого туру, чесно визнає, що справді з казною, яка ситуація з місцевим самоврядуванням, який реальний стан справ з поверненням ПДВ, який реальний показник безробіття і т.д.

Ситуація не те, що критична, а надкритична.

В 2008 році влада не бачила загроз кризи, а зараз закриває очі на загрозу другої хвилі. Загроза дефолту в цьому році – реальна загроза.

Чому я про це говорю? Тому що та влада, яка буде формуватися після президентських перегонів, на перше місце буде вимушена поставити не лише антикризову програму в плані подолання її системних проявів. Вона буде вимушена поставити на перше місце питання суттєвої структуризації соціальної політики. У нас просто пуста казна для того, щоб виконувати все, що закладене навіть формально з точки зору бюджету.

Відповідно, лідер цього уряду може бути або новим лідером, який протиставить себе Президенту, тому що, щоб виграти в цій грі і зробити спочатку непопулярні кроки, він має бути надзвичайно авторитарним, автоцентричним політиком. Або ж це людина, яку спалюють.

З точки зору розуміння і Тимошенко, і Януковичем цих загроз, незалежно від компліментів, які вони зараз роздають своїм конкурентам, для них більш вигідно було б сформувати технічний уряд. Для Тимошенко це Турчинов, для Януковича, можливо, Азаров чи хтось з його колег, які не мають якихось надамбітних планів і які готові покласти свою репутацію на ці перші кроки, щоб вже наступний уряд реформ був менш пов'язаний із цими негараздами 2010 року. Це реальність, яку усвідомлює кожний політик.

За цих обставин що означають символічні торги з кандидатами на кшталт Тігіпка чи Яценюка? Той, хто піде на прем’єрську посаду за цих обставин, буде вимушений або визнати, що його просто палять, або з другого дня він буде політичним опонентом президента, тому що йому буде потрібно зривати конверти, вимагати своїх повноважень, щоб захистити свої рішення, щоб не бути залежним від політичного авторитету президента, або ж перетворитися на технаря, якого палять на непопулярних рішеннях. Це величезний ризик – і репутаційний, і політичний.

Тігіпко, Яценюк чи ще хтось з такого типу просто бояться цього. Кожен з них розуміє, що якщо давати згоду на подібну пропозицію, вони мають отримати максимум повноважень як прем’єри, інакше вони – жертви, розмінна монета.

Мені здається, що хоча розмови і будуть йти, прем’єрську посаду пропонувати не будуть. Це, в першу чергу, розумують лідери перегонів. Вони все-таки будуть робити ставку на технократичні фігури, іміджеві проблеми яких не будуть цілком зачіпати імідж влади.

Переговори будуть йти про віддалене майбутнє. Я не виключаю, що можна говорити про нові коаліції, про нові уряди від коаліції – це як мінімум питання осені 2010 року. Тоді можна серйозно говорити про певні обіцянки. Але не зараз.



Олексій Гарань: Дійсно, новий прем’єр буде залежати від старий політичних сил у парламенті. У Тігіпка і Яценюка немає на кого спиратися, їхні позиції будуть слабкі.



Юрій Якименко: В кожній з політичних команд «шах матки» розписані і заповнені, на кожну є вже по три кандидати. Віддавати такі місця «чужим», навіть заради перемоги, - це створювати дуже серйозну опозицію всередині. «Товарищи не поймут». По-друге, де гарантії від того, що називається невиконанням обіцянок?

Можуть бути обіцянки, але я не думаю, що вони будуть реалізовані.



Читач сайту «Главред» Георгий (Ukraine, Kiev) После выступления Тигипко и Яценюка в эфире у Шустера 18.01.10 мне стало страшно за страну. Если Тигипко ещё как то старался быть дипломатичным, то Яценюк открыто заявил, что основная его цель стать Президентом в будущем и плевать им на страну, какие бы слова они ранее не говорили. Им обоим всё равно, что будет с Украиной в эти 5 лет! Что, по Вашему мне нию, следует предпринять за эти 3 недели, чтобы объединить демократически настроенных людей?



Олексій Гарань: Я б так категорично не говорив і про Яценюка, і про Тігіпка, хоча в мене є застереження щодо Тігіпка і достатньо критичні. Щодо Яценюка – я їх висловив.

Стосовно того, що можна зробити зараз…

З боку Тимошенко – потрібно приваблювати електорат заходу-центру, вести переговори з Тігіпко, хоча результату буде важко досягти. Стосовно націонал-демократичного електорату наголошувати на тих гаслах, які очікує цей електорат, говорити про небезпеки, які чекають у разі приходу Януковича. Від Ющенка навряд чи реалістично очікувати, що він закликає підтримати Тимошенко. На місці Тимошенко я спробував би заручитися підтримкою Гриценка – попри його 1%. Тому що насправді його позиція символічна і багато важить – більше, ніж 1%.



Читатель сайта «Главред» Сторонний (Ukraine, Donetsk): А.Ермолаеву. Можете ли пояснить, почему у многих, в основном киевлян, искаженное восприятие личности Януковича и политической силы, которая стоит за ним. Я имею ввиду формулировки: бандиты, зек, не демократы. Это недоработки его штаба или очень иезуитско-филигранная работа оппонентов.



Андрей Ермолаев: Учитывая, что политические мифы не есть пропаганда в желтой прессе, а есть специфический способ жизни и форма мышления этой жизни, то частью этого мифа является и имидж Януковича и его партии, который в свое время был отождествлен с режимом, против которого боролись протестующие в 2002-2004 году. Реабилитация этого имиджа началась с 2006 года. Т.е. на самом деле интрига этой пятилетки состоит в том, что на фоне краха помаранчевого мифа, сюжет которого сорвался, произошла трансформация имиджа. Сейчас мы имеем дело с попытками римейка, попытками реинсталлировать то, что умерло. На самом деле, говорят о криминальном прошлом Януковича, но на «фене» говорит другой политик. А «феня» не есть просто плохое слово – это специфический способ мышления человека. Самое интересное, что люди, которые были образцом моральных качеств власти, демонстрировали как раз грубость, хамство и разговор на «фене». И это не Янукович.

Нужно различать тот демонический образ, который был сформирован в 2002-2004 году и касался всех без исключения политиков, представлявших политический режим.

По всем параметрам мифа у Януковича не должно быть наибольшего рейтинга, но сейчас есть попытка искусственно реставрировать миф, который разрушен на протяжении нескольких лет. Поэтому в контрпропаганде было так много разговоров о криминальном прошлом, поэтому все спикеры-оппоненты Януковича вооружены тезисами, которые можно обыграть.

Сейчас мы имеем дело с неудачной реинсталляцией мифа режима Кучмы, но нужно учитывать и обратное. Конечно же, Янукович – не Цицерон и не является интеллектуальным лидером политической элиты. Скорее, можно говорить о том, что Янукович в среде украинских политиков – такой же типаж, как американский Рейган, Буш – люди консервативного склада. Это люди, не яркие с точки зрения паблисити, но крепкие с точки зрения управленческой работы, способные принимать решения. Этот консервативный типаж сейчас в обществе оказался востребованным больше, чем политики-морализаторы, политики-проповедники. Я думаю, в этом и заключается секрет высокого уровня поддержки Виктора Януковича.



Олексій Гарань: Я думаю, що високий рейтинг Януковича має абсолютно раціональне пояснення. Опозиційна ніша в умовах розбрату всередині помаранчевої влади, неефективності, а тим більше в умовах економічної кризи. Ніша опозиції плюс роздори у владі – це абсолютно раціональне пояснення.



Андрей Ермолаев: Есть еще и третий компонент – феномен коллективной памяти. Отношение к правительствам, как правило, связано с какими-то негативными событиями. 2005 год, 2008-2009 год. Вялый период правительства Еханурова. Несмотря на личные характеристики Януковича, память о нем более позитивна. Это тоже аргумент в политической дискуссии, когда говорят о цифрах, о показателях, о состоянии бюджета.



Читательница сайта «Главред»: Natalina (Ukraine, Kharkov): Проясните, пожалуйста, позицию Тигипко, чья это креатура? Кандидатский блиц-криг за 2 месяца и невероятные 13%. Что он будет делать дальше? Присоединиться к кому-либо (Тимошенко или Янукович)это политсамоубийство. Не присоединиться - тем более, потому что невозможно сохранять высокий рейтинг и тем более приумножать его будучи не при делах (без партии, без поста, без местносамоуправляющих депутатов) даже не в опозиции. На что он вообще рассчитывал? Кто это придумал? Кучма Л.Д.?



Юрий Якименко: Труднее всего давать ответы на вопросы, где есть определенная теория заговора. Я думаю, что мы уже сегодня в достаточной степени ответили на этот вопрос. Это человек, который, прежде всего, бизнесмен - бизнесмен в бизнесе, бизнесмен в политике. В нужный момент оказаться в нужном месте, начать кампанию именно в тот момент, в какой нужно, но не раньше и не позже, провести ее так, чтобы, по сути, отобрать электорат у своего главного конкурента, 30% претендующие на новые силы Арсения Яценюка. Это характеризует его действительно как человека, который хочет получить свое в той ситуации, когда это возможно. И, очевидно, он своей цели, по крайней мере, пока достигает.



Читательница сайта «Главред»: Natalina (Ukraine, Kharkov): Що відбудеться у випадку якщо в другому турі переможе кандидат "не підтримую жодного"?



Юрий Якименко: По-перше, цього не буде. По-друге, суто з теоретичної точки зору, з правової, якщо жоден з кандидатів не набирає 50%+один голос, то проводяться повторні вибори. Андрей Ермолаев: Коллеги говорили, я абсолютно с ними согласен, на этих выборах в отличии от 2004 года, несмотря, конечно, на разницу фаворитов - личностную, психологическую, имиджевую, - все-таки напряжение превалирует в среде политических элит, но нет такого большого конфликтного напряжения в обществе. Они воспринимают эту борьбу как опасную для общественной жизни. Для элит – да, большая проблема. Учитывая многополярность этих выборов, учитывая, что действительно избиратель мог выбирать и по имиджевым, и по политическим характеристикам, и все не было так однозначно в этом году, как в 2004 году, многие избиратели будут разочарованы вторым туром, и могут проголосовать за позицию против всех. Но есть законы жанра, президентские выборы - всегда персонифицированные выборы. Лидеры, которые будут призывать голосовать против всех, правы, потому что демонстрируют свою самостоятельность, незаангажированность, то, что они независимы от каких-то элитных сговоров. Но избиратель приходит на участок, и, выбирая из трех позиций, большая часть все-таки будет голосовать за живых людей. Несмотря на призывы вождей.



Читач сайту «Главред» Анатолій Анатолійович (Ukraine, Dnepropetrovsk): Поясніть, будь ласка, чи вірно буде сказати, що перед нами вибір між дрібно-товарним ринковим (базарним) капіталізмом, за яким стоять спекулятивні інтереси імпортерів (клани, що підтримують Тимошенко) та державно-монополістичним (олігархічним) капіталізмом, за яким стоять інтереси експортерів (клани, що за Януковича)? Дякую!



Андрій Єрмолаєв: Я з останнім не погоджуюсь. Насправді крупний капітал, який стоїть за Януковичем, не є прихильником державного монополістичного капіталізму. Державний монополістичний капіталізм якраз більше випливає з позицій пані Тимошенко, яка є прибічником формування державних корпорацій, і через процедуру націоналізації повернення певних фрагментів державної власності цій корпорації. Стосовно Януковича тут дещо інша модель. Тут ми можемо говорити про такий корпоративний капіталізм, де держава виконує свою функцію найманого менеджменту капіталу, це дійсно так. У випадку з Тимошенко інша проблема. Я думаю, що для Юлії Тимошенко економічна політика - це питання, в першу чергу, швидкої транснаціоналізації тих активів, які не є цікавими, і формування кількох напрямків, які є конкурентами, під контроль держави. Саме тому у неї досить специфічне ставлення до приватизації, до націоналізації. У Януковича, у його інвесторів дещо інший підхід, вони все-таки намагаються зберегти монополію національного капіталу на ті ресурси, які є привабливими, і капіталізувати власні активи через контроль над національним активом. Це різні підходи. Саме тому потужні корпорації все-таки ближче до Партії регіонів.