Ночь в Центризбиркоме

Как прошел день голосования в Центральной избирательной комиссии – видел корреспондент «Главреда».

17 января, 15:00, корреспондент «Главреда» начинает дежурство в Центральной избирательной комиссии. В эти минуты в ЦИК разгорается скандал по поводу регистрации 2000 грузинских наблюдателей. Зачем Грузии понадобилось столько «глаз и ушей» в Украине (из них только одна женщина, остальные – мужчины), пытаются выяснить члены Комиссии. От остальных государств ЦИК зарегистрировал лишь 276 международных наблюдателей.



По словам члена ЦИК Михаила Охендовского, к жалобе трех кандидатов – Бродского, Богословской (обоих называют «техническими кандидатами Януковича) и Мороза прилагался аудиофайл якобы разговоров Тимошенко и Саакашвили, о том, что Грузия направляет в Украину «наиболее боеспособных людей» для срыва голосования на Юге и Востоке Украины.



Суды в этой ситуации «умыли руки» и предложили Комиссии самой разобраться с аномально большим количеством горцев из дружественной Грузии.



17 января, 15:30, начались дебаты. «Откуда у Грузии столько денег» – гневно вопрошал коммунист Герасимов, представитель Симоненко в ЦИК. «Нигде, ни в каких документах мы не нашли ограничения количества наблюдателей», – объясняет сей символический акт посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. В конце концов, Польша, хотя и меньше США, но направила на 20 человек больше. «А чем мы хуже?» – недоумевал славный грузин.



15:50 Дебаты продолжаются. Пробютовская часть ЦИК за то, чтобы всех грузинских наблюдателей зарегистрировать, пропрезидентская и «бело-синяя» – против. Хотя, какой смысл их уже регистрировать, если выборы скоро закончатся? Тем временем, часть «горцев» все-таки попали на участки в качестве внештатных корреспондентов СМИ.



16:00 постановление члена ЦИК Юлии Швец (дочка бютовского юриста Виктора Швеца. – Ред.) о регистрации 2000 грузинских наблюдателей провалилось. Шесть – «за», восемь – воздержались.



Подсчет голосов Комиссии заслуживает отдельного упоминания. Статус члена ЦИК Анатолия Писаренко, достигшего 65-летнего возраста, – за целый день так и не прояснился. Хотя ночью, 17 января, Киевский апелляционный админсуд разрешил ему выполнять свои обязанности. Потому, глава ЦИК Владимир Шаповал осторожно объявляет результаты, давая понять СМИ, что как считать Писаренко, – это их личное дело. Что ж, первое основание на обжалование решений Комиссии есть. Но то ли еще будет.



16:10 Чтобы окончательно развеять миф об украинской гостеприимности, Охендовский вносит альтернативный проект постановления – направить анкеты грузин для проверки в СБУ.



С ним согласна и секретарь ЦИК Татьяна Лукаш. По ее словам, заявления от имени одних и тех же людей написаны разными ручками, разными почерками с указанием разных мест работы. Адрес вообще комичный – Грузия или в лучшем случае улица Канделаки. Замглавы ЦИК Андрей Магера сомневается, что Лукаш является графологом-криминалистом. В заседании ЦИК объявляется перерыв, который может затянуться.



16:30 Грузинская тема не раскрыта. Посол Катамадзе активно раздает интервью. Такое впечатление, что мы на выборах в Грузии, а не грузины на выборах в Украине.



При этом неясно, что делать с ночными решениями Киевского апелляционного админсуда – о запрете включать избирателей в списки в день голосования по решению комиссии (только судом) и о запрете голосования на дому без медицинской справки. С ночными решениями суда (типично рейдерская схема) БЮТ явно перемудрил.



16:40 Все только начинается. На табло постоянно обновляются данные о явке избирателей по состоянию на 15:00. Уже очевидно, что замученный электорат до участков не дошел: явка ниже, чем обычно. Лидируют Луганская, Донецкая и Запорожская области. Отстает Закарпатье.



17:10 начался брифинг Татьяны Лукаш. А вот это почти сенсация: Лукаш считает, что Закон о выборах Президента выше решений Киевского апелляционного админсуда. Следовательно, члены комиссий обязаны при наличии оснований включать избирателей в списки в день голосования и выезжать на дом, не требуя медицинской справки в качестве подтверждения.



17:20 А вот это уже сенсация: в участковые комиссии были направлены телеграммы за подписью Шаповала, в которых цитируется резолютивная часть решения суда о том, что к заявлениям избирателей, которые хотят проголосовать на дому, должна прилагаться медицинская справка. Но Лукаш уверяет, что «это только информация и она не относится к процессу голосования». А вот это заявление, по крайней мере, самонадеянно. Чуть ранее Усенко-Черная заявляла прямо противоположное. Непонятно только, как потом разные комиссии будут считать эти голоса.



При этом Лукаш ссылается на два других решения суда: милиция не имеет право требовать в комиссиях фамилии лиц, изъявивших желание проголосовать на дому, а Кабмин не имеет права не доплачивать членам комиссий, которые выезжают на дом. Радует лишь то, что на дому проголосовало сравнительно мало избирателей – 3,28%. Были ли у них медицинские справки, неизвестно.



18:30 Продолжается эпопея с регистрацией грузинских наблюдателей. Пожалуй, если бы не грузины, у ЦИКа не было бы работы на этих выборах.



ЦИК принимает постановление Охендовского и передает анкеты грузин на проверку в Генпрокуратуру и МВД. СБУ исключают из списка проверяющих органов. «Ситуация и так попахивает международным скандалом», – грустно замечает Магера.



Поправка Усенко-Черной – выяснить, кто прослушивал Тимошенко и Саакашвили – поддержки не находит. Сколько можно толочь воду в ступе – пора уже определяться с голосованием на дому. Заседание завершилось – когда следующее – неизвестно.



18:40 ЦИК окончательно раскололся по вопросу голосования на дому и включения избирателей в списки в день голосования по решению комиссии. Магера призывает выполнять решения суда, Лукаш – Закона. Принимать коллективное решение ЦИК не собирается. Науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, а членам участковых комиссий – что важнее: решения суда или закон. Остается надеяться, что на местах как-то разберутся. Обжалуй – не хочу!



Известны уже и самые распространенные нарушения – в некоторых комиссиях напротив фамилий кандидатов стоит штамп «выбыл». Не все граждане, включенные в реестр, нашли себя в списках. Все-таки надо печать «выбыл» у участковых комиссий отобрать, сделал вывод Магера.



19:27 Немного отвлечемся. На табло подаются сравнительные данные о явке по Украине в 1999 (79,8%), 2004 (74,92%) и 2010 годах (около 67%).



20:00 Появились данные первых экзит-полов. Удивил Национальный экзит-пол. У всех разница между Януковичем и Тимошенко в 10%, у них – меньше 5-ти. Все, Ющенко уходит. Да и Литвин на следующих выборах в парламент может не пройти.



20:46 Появляются первые данные о явке в областях по состоянию на 20:00. Да, погода сделала свое дело. Информация обновляется медленно, пока есть информация со 109 территориальных округов (всего их 225):

– Днепропетровская – 66%;

– Житомирская – 65%;

– Черкасская – 61%;

– Закарпатская – 57%

– Киев –67,23%;

– Киевская – 63%

– Крым – 62%;

– Львовская –72%;

– Ивано-Франковская – 69%;

– Харьковская – 65%

– Луганская – 68 %;

– Запорожская – 67%;

– Кировоградская – 62%;

– Черниговская – 65%;

– Николаевская – 63%;

– Тернопольская – 75%;

– Одесская – 62%;

– Хмельницкая – 69%

–Винницкая –69%;

– Ровенская – 71%;

– Херсонская – 59%;

–Донецкая – 70%;

– Севастополь – 66,89%.



21:56 Брифинг Магеры перенесли еще на полчаса. М-да, так можно переносить до бесконечности. Непорядок!



22:04 Основания для обжалования результатов первого тура нет, – заявил журналистам в кулуарах Охендовский и призвал политические силы воздержаться от судебных исков, так как для них «нет оснований». Политическая агитация разрешена только после официального объявления результатов первого тура – так отреагировал Охендовский на призыв Тимошенко к сторонникам Гриценко, Тигипко и Яценюка поддержать ее во втором туре.



22:33 Эврика! Начался брифинг Магеры. В общем, ничего нового. По предварительным данным, явка избирателей по Украине составила 67%. Самая низкая явка в Закарпатье (57%), лидеры – Тернопольская (75%), Львовская (72%), Ровенская (71%) и Донецкая (70%) области.



В ЦИК стали поступать первые электронные протоколы. Первой оказался участок №9, находящийся в больнице в Ивано-Франковской области. Там на первом месте оказался Виктор Ющенко – 25,08%. Следом за ним идет Юлия Тимошенко –22,93%. Брифинг Магеры закончился, на табло появились первые данные о результатах голосования.



23:36 «Нарушений значительно меньше, чем в 2004 году, когда были так называемые массовые «карусели», злоупотребления с открепительными удостоверениями и были задействованы органы исполнительной власти на всех уровнях» – в кулуарах заявляет Магера. Что ждать во втором туре – поживем, увидим.



23:46 «Результатом скандальных решений Киевского апелляционного админсуда стало то, что к одним избирателям члены участковых комиссий не приехали домой, других избирателей просто не внесли в списки для голосования», – гнет свою линию Охендовский. Оба эти решения, по его словам, были направлены на искусственное уменьшение явки, где-то на 1-2%. Точнее сказать сложно.



17 января, 00:10 Тройка лидеров неизменна: Янукович (38,01%), Тимошенко (25,8%) и Тигипко (10,92% (по итогам обработки 2,64% бюллетеней). Теперь перед премьером стоит задача превратить серебро в золото. Но она не пасует перед трудностями. Как и Янукович, чьи сторонники разбили под стенами ЦИК палаточный городок и смонтировали сцену, на которой красуется надпись: «Защитим выбор от власти».



01:00 Ну, и на посошок. ЦИК берет тайм-аут до утра.



А с самого утра под зданием ЦИК собрался митинг «бело-синих». В принципе, это как минимум первая акция в защиту Януковича. Головная боль от шума членам ЦИК обеспечена. Оппозиционеры будут стоять весь день. На этом «Главред» временно прерывает свой репортаж, но мы обязательно вернемся!