Ночь в Центризбиркоме

Как прошел день голосования в Центральной избирательной комиссии – видел корреспондент «Главреда».
17 января, 15:00, корреспондент «Главреда» начинает дежурство в Центральной избирательной комиссии. В эти минуты в ЦИК разгорается скандал по поводу регистрации 2000 грузинских наблюдателей. Зачем Грузии понадобилось столько «глаз и ушей» в Украине (из них только одна женщина, остальные – мужчины), пытаются выяснить члены Комиссии. От остальных государств ЦИК зарегистрировал лишь 276 международных наблюдателей.
По словам члена ЦИК Михаила Охендовского, к жалобе трех кандидатов – Бродского, Богословской (обоих называют «техническими кандидатами Януковича) и Мороза прилагался аудиофайл якобы разговоров Тимошенко и Саакашвили, о том, что Грузия направляет в Украину «наиболее боеспособных людей» для срыва голосования на Юге и Востоке Украины.
Суды в этой ситуации «умыли руки» и предложили Комиссии самой разобраться с аномально большим количеством горцев из дружественной Грузии.
17 января, 15:30, начались дебаты. «Откуда у Грузии столько денег» – гневно вопрошал коммунист Герасимов, представитель Симоненко в ЦИК. «Нигде, ни в каких документах мы не нашли ограничения количества наблюдателей», – объясняет сей символический акт посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. В конце концов, Польша, хотя и меньше США, но направила на 20 человек больше. «А чем мы хуже?» – недоумевал славный грузин.
15:50 Дебаты продолжаются. Пробютовская часть ЦИК за то, чтобы всех грузинских наблюдателей зарегистрировать, пропрезидентская и «бело-синяя» – против. Хотя, какой смысл их уже регистрировать, если выборы скоро закончатся? Тем временем, часть «горцев» все-таки попали на участки в качестве внештатных корреспондентов СМИ.
16:00 постановление члена ЦИК Юлии Швец (дочка бютовского юриста Виктора Швеца. – Ред.) о регистрации 2000 грузинских наблюдателей провалилось. Шесть – «за», восемь – воздержались.
Подсчет голосов Комиссии заслуживает отдельного упоминания. Статус члена ЦИК Анатолия Писаренко, достигшего 65-летнего возраста, – за целый день так и не прояснился. Хотя ночью, 17 января, Киевский апелляционный админсуд разрешил ему выполнять свои обязанности. Потому, глава ЦИК Владимир Шаповал осторожно объявляет результаты, давая понять СМИ, что как считать Писаренко, – это их личное дело. Что ж, первое основание на обжалование решений Комиссии есть. Но то ли еще будет.
16:10 Чтобы окончательно развеять миф об украинской гостеприимности, Охендовский вносит альтернативный проект постановления – направить анкеты грузин для проверки в СБУ.
С ним согласна и секретарь ЦИК Татьяна Лукаш. По ее словам, заявления от имени одних и тех же людей написаны разными ручками, разными почерками с указанием разных мест работы. Адрес вообще комичный – Грузия или в лучшем случае улица Канделаки. Замглавы ЦИК Андрей Магера сомневается, что Лукаш является графологом-криминалистом. В заседании ЦИК объявляется перерыв, который может затянуться.
16:30 Грузинская тема не раскрыта. Посол Катамадзе активно раздает интервью. Такое впечатление, что мы на выборах в Грузии, а не грузины на выборах в Украине.
При этом неясно, что делать с ночными решениями Киевского апелляционного админсуда – о запрете включать избирателей в списки в день голосования по решению комиссии (только судом) и о запрете голосования на дому без медицинской справки. С ночными решениями суда (типично рейдерская схема) БЮТ явно перемудрил.
16:40 Все только начинается. На табло постоянно обновляются данные о явке избирателей по состоянию на 15:00. Уже очевидно, что замученный электорат до участков не дошел: явка ниже, чем обычно. Лидируют Луганская, Донецкая и Запорожская области. Отстает Закарпатье.
17:10 начался брифинг Татьяны Лукаш. А вот это почти сенсация: Лукаш считает, что Закон о выборах Президента выше решений Киевского апелляционного админсуда. Следовательно, члены комиссий обязаны при наличии оснований включать избирателей в списки в день голосования и выезжать на дом, не требуя медицинской справки в качестве подтверждения.
17:20 А вот это уже сенсация: в участковые комиссии были направлены телеграммы за подписью Шаповала, в которых цитируется резолютивная часть решения суда о том, что к заявлениям избирателей, которые хотят проголосовать на дому, должна прилагаться медицинская справка. Но Лукаш уверяет, что «это только информация и она не относится к процессу голосования». А вот это заявление, по крайней мере, самонадеянно. Чуть ранее Усенко-Черная заявляла прямо противоположное. Непонятно только, как потом разные комиссии будут считать эти голоса.
При этом Лукаш ссылается на два других решения суда: милиция не имеет право требовать в комиссиях фамилии лиц, изъявивших желание проголосовать на дому, а Кабмин не имеет права не доплачивать членам комиссий, которые выезжают на дом. Радует лишь то, что на дому проголосовало сравнительно мало избирателей – 3,28%. Были ли у них медицинские справки, неизвестно.
18:30 Продолжается эпопея с регистрацией грузинских наблюдателей. Пожалуй, если бы не грузины, у ЦИКа не было бы работы на этих выборах.
ЦИК принимает постановление Охендовского и передает анкеты грузин на проверку в Генпрокуратуру и МВД. СБУ исключают из списка проверяющих органов. «Ситуация и так попахивает международным скандалом», – грустно замечает Магера.
Поправка Усенко-Черной – выяснить, кто прослушивал Тимошенко и Саакашвили – поддержки не находит. Сколько можно толочь воду в ступе – пора уже определяться с голосованием на дому. Заседание завершилось – когда следующее – неизвестно.
18:40 ЦИК окончательно раскололся по вопросу голосования на дому и включения избирателей в списки в день голосования по решению комиссии. Магера призывает выполнять решения суда, Лукаш – Закона. Принимать коллективное решение ЦИК не собирается. Науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, а членам участковых комиссий – что важнее: решения суда или закон. Остается надеяться, что на местах как-то разберутся. Обжалуй – не хочу!
Известны уже и самые распространенные нарушения – в некоторых комиссиях напротив фамилий кандидатов стоит штамп «выбыл». Не все граждане, включенные в реестр, нашли себя в списках. Все-таки надо печать «выбыл» у участковых комиссий отобрать, сделал вывод Магера.
19:27 Немного отвлечемся. На табло подаются сравнительные данные о явке по Украине в 1999 (79,8%), 2004 (74,92%) и 2010 годах (около 67%).
20:00 Появились данные первых экзит-полов. Удивил Национальный экзит-пол. У всех разница между Януковичем и Тимошенко в 10%, у них – меньше 5-ти. Все, Ющенко уходит. Да и Литвин на следующих выборах в парламент может не пройти.
20:46 Появляются первые данные о явке в областях по состоянию на 20:00. Да, погода сделала свое дело. Информация обновляется медленно, пока есть информация со 109 территориальных округов (всего их 225):
– Днепропетровская – 66%;
– Житомирская – 65%;
– Черкасская – 61%;
– Закарпатская – 57%
– Киев –67,23%;
– Киевская – 63%
– Крым – 62%;
– Львовская –72%;
– Ивано-Франковская – 69%;
– Харьковская – 65%
– Луганская – 68 %;
– Запорожская – 67%;
– Кировоградская – 62%;
– Черниговская – 65%;
– Николаевская – 63%;
– Тернопольская – 75%;
– Одесская – 62%;
– Хмельницкая – 69%
–Винницкая –69%;
– Ровенская – 71%;
– Херсонская – 59%;
–Донецкая – 70%;
– Севастополь – 66,89%.
21:56 Брифинг Магеры перенесли еще на полчаса. М-да, так можно переносить до бесконечности. Непорядок!
22:04 Основания для обжалования результатов первого тура нет, – заявил журналистам в кулуарах Охендовский и призвал политические силы воздержаться от судебных исков, так как для них «нет оснований». Политическая агитация разрешена только после официального объявления результатов первого тура – так отреагировал Охендовский на призыв Тимошенко к сторонникам Гриценко, Тигипко и Яценюка поддержать ее во втором туре.
22:33 Эврика! Начался брифинг Магеры. В общем, ничего нового. По предварительным данным, явка избирателей по Украине составила 67%. Самая низкая явка в Закарпатье (57%), лидеры – Тернопольская (75%), Львовская (72%), Ровенская (71%) и Донецкая (70%) области.
В ЦИК стали поступать первые электронные протоколы. Первой оказался участок №9, находящийся в больнице в Ивано-Франковской области. Там на первом месте оказался Виктор Ющенко – 25,08%. Следом за ним идет Юлия Тимошенко –22,93%. Брифинг Магеры закончился, на табло появились первые данные о результатах голосования.
23:36 «Нарушений значительно меньше, чем в 2004 году, когда были так называемые массовые «карусели», злоупотребления с открепительными удостоверениями и были задействованы органы исполнительной власти на всех уровнях» – в кулуарах заявляет Магера. Что ждать во втором туре – поживем, увидим.
23:46 «Результатом скандальных решений Киевского апелляционного админсуда стало то, что к одним избирателям члены участковых комиссий не приехали домой, других избирателей просто не внесли в списки для голосования», – гнет свою линию Охендовский. Оба эти решения, по его словам, были направлены на искусственное уменьшение явки, где-то на 1-2%. Точнее сказать сложно.
17 января, 00:10 Тройка лидеров неизменна: Янукович (38,01%), Тимошенко (25,8%) и Тигипко (10,92% (по итогам обработки 2,64% бюллетеней). Теперь перед премьером стоит задача превратить серебро в золото. Но она не пасует перед трудностями. Как и Янукович, чьи сторонники разбили под стенами ЦИК палаточный городок и смонтировали сцену, на которой красуется надпись: «Защитим выбор от власти».
01:00 Ну, и на посошок. ЦИК берет тайм-аут до утра.
А с самого утра под зданием ЦИК собрался митинг «бело-синих». В принципе, это как минимум первая акция в защиту Януковича. Головная боль от шума членам ЦИК обеспечена. Оппозиционеры будут стоять весь день. На этом «Главред» временно прерывает свой репортаж, но мы обязательно вернемся!
По словам члена ЦИК Михаила Охендовского, к жалобе трех кандидатов – Бродского, Богословской (обоих называют «техническими кандидатами Януковича) и Мороза прилагался аудиофайл якобы разговоров Тимошенко и Саакашвили, о том, что Грузия направляет в Украину «наиболее боеспособных людей» для срыва голосования на Юге и Востоке Украины.
Суды в этой ситуации «умыли руки» и предложили Комиссии самой разобраться с аномально большим количеством горцев из дружественной Грузии.
17 января, 15:30, начались дебаты. «Откуда у Грузии столько денег» – гневно вопрошал коммунист Герасимов, представитель Симоненко в ЦИК. «Нигде, ни в каких документах мы не нашли ограничения количества наблюдателей», – объясняет сей символический акт посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. В конце концов, Польша, хотя и меньше США, но направила на 20 человек больше. «А чем мы хуже?» – недоумевал славный грузин.
15:50 Дебаты продолжаются. Пробютовская часть ЦИК за то, чтобы всех грузинских наблюдателей зарегистрировать, пропрезидентская и «бело-синяя» – против. Хотя, какой смысл их уже регистрировать, если выборы скоро закончатся? Тем временем, часть «горцев» все-таки попали на участки в качестве внештатных корреспондентов СМИ.
16:00 постановление члена ЦИК Юлии Швец (дочка бютовского юриста Виктора Швеца. – Ред.) о регистрации 2000 грузинских наблюдателей провалилось. Шесть – «за», восемь – воздержались.
Подсчет голосов Комиссии заслуживает отдельного упоминания. Статус члена ЦИК Анатолия Писаренко, достигшего 65-летнего возраста, – за целый день так и не прояснился. Хотя ночью, 17 января, Киевский апелляционный админсуд разрешил ему выполнять свои обязанности. Потому, глава ЦИК Владимир Шаповал осторожно объявляет результаты, давая понять СМИ, что как считать Писаренко, – это их личное дело. Что ж, первое основание на обжалование решений Комиссии есть. Но то ли еще будет.
16:10 Чтобы окончательно развеять миф об украинской гостеприимности, Охендовский вносит альтернативный проект постановления – направить анкеты грузин для проверки в СБУ.
С ним согласна и секретарь ЦИК Татьяна Лукаш. По ее словам, заявления от имени одних и тех же людей написаны разными ручками, разными почерками с указанием разных мест работы. Адрес вообще комичный – Грузия или в лучшем случае улица Канделаки. Замглавы ЦИК Андрей Магера сомневается, что Лукаш является графологом-криминалистом. В заседании ЦИК объявляется перерыв, который может затянуться.
16:30 Грузинская тема не раскрыта. Посол Катамадзе активно раздает интервью. Такое впечатление, что мы на выборах в Грузии, а не грузины на выборах в Украине.
При этом неясно, что делать с ночными решениями Киевского апелляционного админсуда – о запрете включать избирателей в списки в день голосования по решению комиссии (только судом) и о запрете голосования на дому без медицинской справки. С ночными решениями суда (типично рейдерская схема) БЮТ явно перемудрил.
16:40 Все только начинается. На табло постоянно обновляются данные о явке избирателей по состоянию на 15:00. Уже очевидно, что замученный электорат до участков не дошел: явка ниже, чем обычно. Лидируют Луганская, Донецкая и Запорожская области. Отстает Закарпатье.
17:10 начался брифинг Татьяны Лукаш. А вот это почти сенсация: Лукаш считает, что Закон о выборах Президента выше решений Киевского апелляционного админсуда. Следовательно, члены комиссий обязаны при наличии оснований включать избирателей в списки в день голосования и выезжать на дом, не требуя медицинской справки в качестве подтверждения.
17:20 А вот это уже сенсация: в участковые комиссии были направлены телеграммы за подписью Шаповала, в которых цитируется резолютивная часть решения суда о том, что к заявлениям избирателей, которые хотят проголосовать на дому, должна прилагаться медицинская справка. Но Лукаш уверяет, что «это только информация и она не относится к процессу голосования». А вот это заявление, по крайней мере, самонадеянно. Чуть ранее Усенко-Черная заявляла прямо противоположное. Непонятно только, как потом разные комиссии будут считать эти голоса.
При этом Лукаш ссылается на два других решения суда: милиция не имеет право требовать в комиссиях фамилии лиц, изъявивших желание проголосовать на дому, а Кабмин не имеет права не доплачивать членам комиссий, которые выезжают на дом. Радует лишь то, что на дому проголосовало сравнительно мало избирателей – 3,28%. Были ли у них медицинские справки, неизвестно.
18:30 Продолжается эпопея с регистрацией грузинских наблюдателей. Пожалуй, если бы не грузины, у ЦИКа не было бы работы на этих выборах.
ЦИК принимает постановление Охендовского и передает анкеты грузин на проверку в Генпрокуратуру и МВД. СБУ исключают из списка проверяющих органов. «Ситуация и так попахивает международным скандалом», – грустно замечает Магера.
Поправка Усенко-Черной – выяснить, кто прослушивал Тимошенко и Саакашвили – поддержки не находит. Сколько можно толочь воду в ступе – пора уже определяться с голосованием на дому. Заседание завершилось – когда следующее – неизвестно.
18:40 ЦИК окончательно раскололся по вопросу голосования на дому и включения избирателей в списки в день голосования по решению комиссии. Магера призывает выполнять решения суда, Лукаш – Закона. Принимать коллективное решение ЦИК не собирается. Науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, а членам участковых комиссий – что важнее: решения суда или закон. Остается надеяться, что на местах как-то разберутся. Обжалуй – не хочу!
Известны уже и самые распространенные нарушения – в некоторых комиссиях напротив фамилий кандидатов стоит штамп «выбыл». Не все граждане, включенные в реестр, нашли себя в списках. Все-таки надо печать «выбыл» у участковых комиссий отобрать, сделал вывод Магера.
19:27 Немного отвлечемся. На табло подаются сравнительные данные о явке по Украине в 1999 (79,8%), 2004 (74,92%) и 2010 годах (около 67%).
20:00 Появились данные первых экзит-полов. Удивил Национальный экзит-пол. У всех разница между Януковичем и Тимошенко в 10%, у них – меньше 5-ти. Все, Ющенко уходит. Да и Литвин на следующих выборах в парламент может не пройти.
20:46 Появляются первые данные о явке в областях по состоянию на 20:00. Да, погода сделала свое дело. Информация обновляется медленно, пока есть информация со 109 территориальных округов (всего их 225):
– Днепропетровская – 66%;
– Житомирская – 65%;
– Черкасская – 61%;
– Закарпатская – 57%
– Киев –67,23%;
– Киевская – 63%
– Крым – 62%;
– Львовская –72%;
– Ивано-Франковская – 69%;
– Харьковская – 65%
– Луганская – 68 %;
– Запорожская – 67%;
– Кировоградская – 62%;
– Черниговская – 65%;
– Николаевская – 63%;
– Тернопольская – 75%;
– Одесская – 62%;
– Хмельницкая – 69%
–Винницкая –69%;
– Ровенская – 71%;
– Херсонская – 59%;
–Донецкая – 70%;
– Севастополь – 66,89%.
21:56 Брифинг Магеры перенесли еще на полчаса. М-да, так можно переносить до бесконечности. Непорядок!
22:04 Основания для обжалования результатов первого тура нет, – заявил журналистам в кулуарах Охендовский и призвал политические силы воздержаться от судебных исков, так как для них «нет оснований». Политическая агитация разрешена только после официального объявления результатов первого тура – так отреагировал Охендовский на призыв Тимошенко к сторонникам Гриценко, Тигипко и Яценюка поддержать ее во втором туре.
22:33 Эврика! Начался брифинг Магеры. В общем, ничего нового. По предварительным данным, явка избирателей по Украине составила 67%. Самая низкая явка в Закарпатье (57%), лидеры – Тернопольская (75%), Львовская (72%), Ровенская (71%) и Донецкая (70%) области.
В ЦИК стали поступать первые электронные протоколы. Первой оказался участок №9, находящийся в больнице в Ивано-Франковской области. Там на первом месте оказался Виктор Ющенко – 25,08%. Следом за ним идет Юлия Тимошенко –22,93%. Брифинг Магеры закончился, на табло появились первые данные о результатах голосования.
23:36 «Нарушений значительно меньше, чем в 2004 году, когда были так называемые массовые «карусели», злоупотребления с открепительными удостоверениями и были задействованы органы исполнительной власти на всех уровнях» – в кулуарах заявляет Магера. Что ждать во втором туре – поживем, увидим.
23:46 «Результатом скандальных решений Киевского апелляционного админсуда стало то, что к одним избирателям члены участковых комиссий не приехали домой, других избирателей просто не внесли в списки для голосования», – гнет свою линию Охендовский. Оба эти решения, по его словам, были направлены на искусственное уменьшение явки, где-то на 1-2%. Точнее сказать сложно.
17 января, 00:10 Тройка лидеров неизменна: Янукович (38,01%), Тимошенко (25,8%) и Тигипко (10,92% (по итогам обработки 2,64% бюллетеней). Теперь перед премьером стоит задача превратить серебро в золото. Но она не пасует перед трудностями. Как и Янукович, чьи сторонники разбили под стенами ЦИК палаточный городок и смонтировали сцену, на которой красуется надпись: «Защитим выбор от власти».
01:00 Ну, и на посошок. ЦИК берет тайм-аут до утра.
А с самого утра под зданием ЦИК собрался митинг «бело-синих». В принципе, это как минимум первая акция в защиту Януковича. Головная боль от шума членам ЦИК обеспечена. Оппозиционеры будут стоять весь день. На этом «Главред» временно прерывает свой репортаж, но мы обязательно вернемся!