Постоять за Януковича

Граждане неоднозначной внешности и вполне однозначных убеждений подтянулись под ЦИК еще с утра. Как уже сообщал «Главред», особой нужды в этом не было: г-н Янукович в первом туре опередил свою ближайшую соперницу более чем на 10 %, согласно предварительным данным.Тем не менее, «сине-белые» на всякий случай заблокировали ЦИК со всех сторон. К восемнадцати часам площадь бело-синела лозунгами «Нет давлению власти», «Защитим свой выбор» и так далее (все лозунги были безошибочно исполнены на русском языке).По случаю шоу на площади были установлены полевая кухня и не менее полевая сцена, с которой выступили народные депутаты Украины от Партии регионов. По словам главы ЦИК Владимира Шаповала, шоу не мешает работе ЦИК, так как с 2004 – 2005 года в ЦИК к подобным явлениям уже привыкли – и стали наглухо закрывать окна.Напомним, зимой 2004 – 2005 гг., когда в центре Киева происходили массовые манифестации в знак протеста против фальсификации президентских выборов в пользу Виктора Януковича, ЦИК был блокирован сторонниками этого кандидата, а также грузовыми автомобилями с песком.