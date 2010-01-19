Азартная география

В чем в чем, а в азарте нашим согражданам не откажешь. Накануне выборов сразу несколько живых журналов (ЖЖ) объявили конкурсы на самые точные прогнозы результатов первого тура президентских выборов на Украине. «Погуглив», мы без труда вышли на один из них – ЖЖ, известного электорального географа, проживающего в США.Последний пообещал автору самого точного прогноза грамоту – «Лучший прогнозист ЖЖ-2010» , а самому худшему провидцу – виртуальные розовые очки и звание «Худший прогнозист ЖЖ-2010». Профессионалам предлагались ребусы повышенной сложности – угадать победителей первого тура по областям.Шутки шутками, но народ с азартом включился в эту игру. Судя по переписке, мнения блоггеров сошлись в одном – карта Украины на этих выборах останется двухцветной. Как оказалось, они не ошиблись. Основные разногласия были по Закарпатской области (предлагались варианты Тимошенко и Ющенко, а победил Янукович), Галичине (ожидалось, что победит Ющенко или Тягнибок, но первой была Тимошенко) и Днепропетровской и Одесской областям (Тигипко).Смысл метаний блоггеров можно описать так: Ющенко, конечно, непопулярен, но все же Президент. Так что, скрепя сердце, за него проголосуют 10%, считали оптимисты, и не более 4-5% – пессимисты. Правы оказались последние.Достаточно большая разница была и в прогнозах по Тигипко: от 5-7 до 10, а в отдельных случаях даже 15%. Ставки на графу «против всех» тоже отличались разнообразием. Соревновались, в основном, две точки зрения: первая – эти люди передумают и все-таки за кого-то отдадут голоса, и вторая – политики настолько «осточертели», что «против всех» проголосует очень много людей. Однако выборы показали, что число «против всех» (2,2%) не вышло за рамки прошлых выборов.В целом, карта Украины, как и на предыдущих выборах 2004, 2006, и 2007 годов, раскрашена в два цвета – синий и бело-красный. Впрочем, без сюрпризов тоже не обошлось.Начнем с фаворитов гонки. Если подводить математические итоги, то Тимошенко победила в 15 областях и г. Киеве, а Янукович – в 10 областях, Севастополе и заграничном округе.Как и на прошлых выборах, результат лидеру ПР обеспечили высокие показатели Донбасса (Донецкая – 76%, Луганская – 71%), более-менее высокая явка в его регионах и второе место в Центральной Украине. Однако есть ряд серьезных «но».Во-первых, на Востоке у Виктора Федоровича появился серьезный конкурент – Сергей Тигипко, за которого свои голоса отдали более «продвинутые» избиратели крупных городов – Днепропетровска, Одессы, Запорожья и Харькова.Во-вторых, общий результат Януковича в первом туре-2010 в 35,35% (все данные по результатам обработки 99,86% бюллетеней), все же ниже его результата 5-летней давности – 39,26%. Ни о каких 86% в Донецкой и 80% в Луганской области говорить уже не приходится: конкуренция больше, контроль строже, а явка меньше. Да и нынешний результат по Днепропетровской области (41,6%) не дотягивает до 49,73% в 2004-м. Нет у лидера ПР и 70% по Крыму, как раньше. 17 января Виктора Федоровича поддержало около 61% крымчан.Больше всех удивила Закарпатская область, где неожиданно для многих Янукович получил первое место, опередив на 3,4% Тимошенко. Никаких сенсаций тут нет, развеял интригу по просьбе «Главреда» политолог. По его словам, на Закарпатье до сих пор царят «феодальные отношения», и «как Балога скажет – так и проголосуют». Такой же результат Януковича на Закарпатье (29,6% ) следует ожидать и во втором туре, считает эксперт.В других областях Галичины Янукович тоже получил неплохие результаты: 5,6% во Львовской, 5,1% в Ивано-Франковской и аж 9,8% в Тернопольской области. Причем, как показывают данные с сайта ЦИК, прирост обеспечивают ему обычные сельские районы Галичины.У Юлии Тимошенко, как оказалось, тоже есть свои электоральные «скелеты» в шкафу – например, тюрьмы Херсонщины отдали за нее более 70%. Откуда у нее там такой процент взялся – доподлинно неизвестно. То ли зеки поверили, что красота спасет мир, то ли «вечный» админресурс помог. В остальном у Леди Ю все традиционно. Результат ей обеспечили Центральная, Северная и Западная Украина. Наибольшее число ее сторонников оказалось в Волынской области – 53,7%. Так что слухи о том, что Тимошенко сильно потеряла на Западе после личного общения с российским премьером Владимиром Путиным, оказались сильно преувеличенными. Однако Тимошенко потеряла в Киевской области 11% по сравнению с выборами-2006, и получила в среднем на 5% меньше еще в трех областях.Увы, никому из молодых политиков так и не удалось занять первое место ни в одной из областей. Хотя второе место Тигипко в Днепропетровской области – родной и для Тимошенко – не могло его не порадовать.Еще интереснее оказалось картина электоральных симпатий среди кандидатов, занявших второе место. Тут налицо провал Ющенко и триумф Тигипко.Как и ожидалось, Тигипко действительно получил хороший результат в Днепропетровской (22,44%), Харьковской (18,82%) и Запорожской областях (17,68%), а также неплохо укрепился в Киеве (18,95%) и Севастополе (15,12%). Неожиданно для многих он пришел вторым в Одесской (округ Януковича) и Волынской (округ Тимошенко) областях.«Я не думаю, что это связано с сильными фальсификациями с его стороны, – отметил Небоженко. – Его рейтинг ко дню выборов был на пике, и он забрал те голоса, которые растерял Яценюк».Такой «сюрприз» от Тигипко поставил непростую дилемму перед Партией регионов. «Регионы не столько переживают за Тимошенко, сколько за Тигипко, обласканного Москвой, и серьезно к нему относятся. И я думаю, что из-за Тигипко Партия регионов откажется идти на досрочные парламентские выборы, так как их избиратели перейдут к нему», – предположил Небоженко.Что касается Яценюка, то ни в одной из областей он так и не вышел на второе место. Наилучший результат ему обеспечила родная Черновицкая область, хотя даже там он был третьим с 19,27% после Тимошенко и Януковича. Выборы подтвердили, что его электорат сосредоточен преимущественно в западных областях.Любопытно, что у избирателей Яценюка и Тигипко есть одна общая черта: «это как бы группы электората предателей. На западе они не хотят голосовать ни за Тимошенко, ни за Ющенко, поэтому и отдали свои голоса Яценюку. Такая же ситуация была у электората Тигипко на Востоке. И теперь перед этими людьми стоит выбор, кому отдать свои голоса во втором туре», подметил политолог.Социологам и политологам пока остается только гадать, как распределятся голоса Тигипко во втором туре. Скорее всего, в Днепропетровске, где он набрал больше 20%, его голоса распределятся примерно поровну между Януковичем и Тимошенко, предположил Небоженко. В Одесской области – соотношение будет 70% к 30% в пользу Януковича. А вот волынский электорат Сергея Леонидовича, очевидно, в полном составе проголосует за Тимошенко.Но главное – своими высокими процентами Яценюк и Тигипко подарили Тимошенко хотя и призрачный, но все же шанс стать победителем президентской гонки. Тогда как при разрыве в 10% и рейтинге Яценюка и Тигипко в 5-8%, даже Калиостро не справился бы с задачей превращения «серебра» Леди Ю в «золото». А так – она со «сладострастием смотрит на эти голоса», считает эксперт.Существенное влияние на поведение самого Сергея Леонидовича, безусловно, окажет готовность Тимошенко и Януковича предложить ему пост премьера. Не секрет, что Партии регионов выгодно было бы сегодня отдать ему пост премьера, а осенью – после провалов в работе, с позором изгнать, понизив его рейтинг, считает. Такой сценарий, к примеру, ранее провернул Кучма с Марчуком.Что касается остальных кандидатов, то можно констатировать, что в 2010 году из Центральной Украины был вытеснен Литвин (2,35%). Неожиданно мало набрали Тягнибок (1,43%) и Гриценко (1,2%). И ожидаемо мало – когда-то «вечно третий» Мороз (0,38%).Потенциал Виктора Андреевича Ющенко скорее переоценили, чем недооценили. В итоге – пятое место в общекомандном зачете. Хотя во Львовской (30,7%), Ивано-Франковской (25%) и Тернопольской (26,43%) областях он не так уж сильно отстал от Тимошенко. Электорат Виктора Андреевича сплошь западный, и только на Севере он получил 4,3% за счет родной Сумской области.Правда, отныне господин Ющенко может смело величать себя мировым рекордсменом. Как отметил в своем блоге уже упоминаемый нами Киреев, во всей мировой истории до 2010 года не было случаев, когда действующий президент набрал бы меньше голосов, чем президент Словакиина выборах 2004 года – 7,4%. До тех пор, пока не появился Виктор Ющенко со своими 5,5%. Гордиться этим или нет – пусть решает сам Ющенко, а мы только констатируем сей факт.По мнению Киреева, подавляющее большинство голосов Ющенко, Яценюка, Тягнибока и Гриценко достанется во втором туре Тимошенко. Другое дело, что их надо во втором туре привлечь на выборы. В этом главная задача. О том, как изменились предпочтения киевлян, «Главред» проинформирует читателей уже в ближайшее время.