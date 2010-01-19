Приглашение на тур

Почивать на лаврах рано…

Результаты первого тура президентских выборов не позволяют никому из финалистов почивать на лаврах. Конечно, в штабе БЮТ будут и дальше бодриться и говорить о фальсификациях 17 января и грядущем неизбежном триумфе Юлии Владимировны. Работа у них такая, как и у «регионалов», заявляющих, что 7 февраля Янукович выиграет у Тимошенко 15-17% голосов. На самом деле все обстоит несколько сложнее.



Во втором туре голосования победителю, согласно нормам законодательства, нужно набрать голосов в свою поддержку больше, чем получит его конкурент. Вариант с масштабным голосованием «Против всех» не стоит рассматривать по причине политической неструктурированности украинского общества. Отдать порядка 20% голосов за кандидатов «третьей силы» - Гриценко, Тигипко, Яценюка – максимум, на который пока способны украинские граждане. И даже призывы Виктора Ющенко, всерьез обидевшегося на «свою нацию», проигнорировать обоих финалистов, не помогут выказать глобальное недоверие. От действующего Президента во многом будет зависеть проведение прозрачного второго тура голосования. Очевидно, что победители решили не оспаривать итоги первого тура из тактических соображений, чтобы поскорее начать новый раунд агитации.



И на Липской, и на Туровской должны решить несколько непростых задач. Оставим идею автоматической передачи голосов шестнадцати кандидатов тому или иному финалисту штатным пропагандистам БЮТ и Партии регионов. И Тимошенко, и Януковичу необходимо предложить избирателям набор мэссиджей, способных заставить придти на участки. Кстати, вопрос повышения явки одинаково актуален для обоих фаворитов, поэтому по электоральным сусекам будут скрести не только руководители местных избирательных штабов, но и доверенные эмиссары из центра. Ставка очень высока: если победитель выборов-2010 получит меньше 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то его легитимность в глазах общественности будет неполноценной.



БЮТ в ночь на 17 января убедительно показал, что способен эффективно влиять на решения Киевского апелляционного административного суда. Оставить этот козырь в рукаве на второй тур сторонники Юлии Тимошенко не рискнули: им необходимо было поиграть мускулами и доказать, что Фемида может быть на их стороне. Впрочем, главную задачу – смещение и.о. председателя Высшего административного суда Украины Александра Пасенюка «парни Портнова» решить не смогли. Кто знает, насколько серьезным окажется этот прокол, ведь практически нет сомнений, что после завершения второго тура голосования его участники будут отстаивать свои результаты именно в ВАСУ.



На фоне отказа целого ряда участников президентских выборов – Сергея Тигипко, Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко – поддержать кого-либо из фаворитов президентской гонки, перед штабами Януковича и Тимошенко стоит двуединая задача. В неформальном режиме им предстоит попытаться заполучить наработанные вчерашними конкурентами схемы привлечения избирателей для усиления собственных позиций. В публичном аспекте – ориентироваться на активно голосующие категории населения. Остатки среднего класса, отдавшие голоса за «третьесильных» кандидатов, могут оказаться неожиданно переборчивыми, как люди, привыкшие добиваться успехов в жизни собственными силами.



Очевидно, на ближайшую неделю, как и в начале февраля, основной ареной политического противостояния станет Верховная Рада, в которой у обоих фаворитов есть внушительные группы поддержки. Поспешу успокоить горячие головы: отправить в отставку правительство Тимошенко «регионалы» элементарно не рискнут, поскольку этот шаг может иметь непредсказуемые последствия. В штабе Януковича должны учитывать особенности поведения Юлии Владимировны, то и дело оборачивающей в свою пользу промахи оппонентов. Не исключено, что соратники Виктора Федоровича попытаются добыть политический скальп Юрия Луценко, но в итоге смогут лишь слегка потрепать его за холку – набрать 226 голосов для увольнения даже скандального министра будет непросто.



Спикер парламента Владимир Литвин сегодня заинтересован в скорейшей политической реабилитации после неудачного участия в президентской кампании. Поэтому Владимир Михайлович уже приготовил тогу миротворца, и в этом ключе будет проводить свою работу в президиуме Верховной Рады. Правда, он продемонстрировал наличие собственного «пикового интереса»: зарегистрировал постановление о проведении досрочных выборов в столице 30 мая текущего года. Для Владимира Михайловича успешное решение этого вопроса – это лакмусовая бумажка, и спикер постарается добиться своего. Пусть и в пику Партии регионов, тесно сотрудничающей с Леонидом Черновецким.



Очевидно, политические гурманы во втором туре дождутся таки телевизионных дебатов между его участниками. Виктору Януковичу просто несолидно продолжать увиливать от дискуссии с премьер-министром. Лидеру Партии регионов нужно выбрать оптимальный для себя формат публичной дискуссии, который позволит ему минимизировать возможные имиджевые потери. Юлия Владимировна, безусловно, рассчитывает превратить этот долгожданный диалог в некое подобие допроса, чтобы постараться вывести Януковича из себя. Тимошенко вообще более склонна к энергичному выпаду в адрес оппонента, способному помочь ей преодолеть отставание от Януковича. Каким он будет – сейчас решают в штабе «бело-сердечных», скорее всего, эффектный жест будет осуществлен в начале февраля.



Безусловно, кандидаты на президентский пост постараются провести эффективный тур по базовым для себя регионам. Юлия Владимировна будет очаровывать Галичину, где ей предстоит дезавуировать заявления Виктора Ющенко. Очевидно, главным событием для эффективной агитации станет День Соборности, который позволит Юлии Владимировне продемонстрировать приверженность национал-демократическим ценностям. Зато в стремлении приголубить студентов в Татьянин день Тимошенко придется конкурировать с Януковичем.



И все же существуют серьезные опасения, что политические ставки 7 февраля окажутся выше здравого смысла. Янукович и Тимошенко прекрасно понимают, что для них поражение в выборах-2010 будет иметь далеко идущие последствия, поэтому постараются сделать все для победы. В этом «монархам» президентских выборов помогут их многочисленные свиты. Ну а гражданам Украины остается сделать свой выбор, который на протяжении нескольких ближайших лет будет определять судьбу страны.