Три недели на чудо

«Финалистами» первого тура президентских выборов, как и ожидалось, стали Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. При этом «за бортом» осталось 16 кандидатов в президенты, которых в общей сложности поддержали почти 40% избирателей.

С кем и за какую плату поделятся аутсайдеры своими процентами? Мыслями на этот счет в пресс-центре «Главреда» поделились: директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко, научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань и руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



За избирателей Тигипко будут бороться и Янукович, и Тимошенко



Юрий Якименко отметил, что большая часть избирателей – 60% - определились в своих симпатиях. На сегодняшний день речь идет о порядка 40% электората, «который может распределяться между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем».

Прежде чем обнародовать свои прогнозы о перераспределении голосов «аутсайдеров», политолог заметил, что эти прогнозы базируются, в первую очередь, на опыте предыдущих кампаний и на результате голосования по регионам в ходе текущих выборов.

Политолог назвал три фактора, которые будут определять распределение электората не вышедших в «финал» кандидатов:

1.Электоральная традиция региона;

2.Личность кандидата, за которого избиратели проголосовали в первом туре, и их готовность прислушиваться к его рекомендациям относительно голосования во втором туре;

3.Оценка участников второго тура выборов.

Исходя из этого, эксперт делает предположение, что большая часть проголосовавших за Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко и Олега Тягнибока во втором туре поддержат Юлию Тимошенко. Избиратели, проголосовавшие за лидера коммунистов – Петра Симоненко, - «скорее всего, являются потенциальными сторонниками Виктора Януковича».

Что касается избирателей Владимира Литвина, то их выбор предвидеть трудно. «Несмотря на то, что они сконцентрированы в центральной Украине и частично в центрально-западной, можно говорить о специфике этого электората».

Но главная интрига второго тура выборов, по мнению Юрия Якименко, состоит в том, за кого проголосуют поклонники «бронзового призера» - Сергея Тигипко. Прежде всего, потому что «это наибольший электоральный резерв консолидированных голосов». Кроме того, поклонники этого политика представлены практически во всех регионах страны. Учитывая эти факторы, эксперт затруднился оценить, кого из двух предложенных кандидатов второго тура выберут проголосовавшие за Тигипко.

Таким образом, большой потенциал этой части электората и неопределенность его политических симпатий станут причиной того, что основная борьба участников второго тура выборов будет вестись именно за этих избирателей.



Три «не смогли» Яценюка и Тигипко



«Избиратели, проголосовавшие за Яценюка и Тигипко – это не есть избиратели Яценюка и Тигипко», - подчеркнул Андрей Ермолаев. По его словам, «это, скорее, те, кто проголосовал от обратного». Политолог убежден, что ни первый, ни второй:

1.Не смогли сформировать электоральное ядро;

2.Не смогли превратить свою позицию в коллективную программу действий;

3.Не смогли сформировать свою политическую силу, «хотя оба заявили об этом».

Учитывая это, Андрей Ермолаев предполагает, что «симпатический успех этих молодых лидеров может быть превращен в репутационный подрыв».

В контексте второго тура выборов политолог отметил, что электорат этих политиков «гибок и готов менять решения».

В числе «более очерченных» электоральных групп политолог назвал поклонников Виктора Ющенко и Петра Симоненко, которые «ценностно ориентированы и более политически самоопределены».

По оценкам политолога, большая часть избирателей действующего Президента может не принять участия во втором туре выборов, несмотря на то, что «Виктор Ющенко, скорее всего, займет нейтральную позицию». Как предполагает Андрей Ермолаев, проголосовавшие за Петра Симоненко в большинстве своем отдадут голоса лидеру Партии регионов.



Призывы не помогут: украинцы сделают самостоятельный выбор



Алексей Гарань уверен, что, несмотря на разного рода политические договоренности и призывы лидеров поддержать того или иного участника второго тура, украинцы будут исходить из собственного видения ситуации.

«Призыв кандидата может иметь определенное влияние, но он не будет решающим», - сказал политолог.

Тем не менее, по оценкам Алексея Гараня, большинство избирателей действующего Президента, Арсения Яценюка, Олега Тягнибока» «и других национал-демократов» проголосует за Юлию Тимошенко. Чуть больше половины проголосовавших за Сергея Тигипко во втором туре выберут Виктора Януковича. Подавляющее большинство поклонников Петра Симоненко также отдадут свои голоса Виктору Федоровичу.

Политолог добавил, что, вероятнее всего, лидер коммунистов будет призывать свой электорат не поддерживать ни одного из участников «финала», что обязательно скажется на явке его электората. В свою очередь, Сергей Тигипко вряд ли будет поддерживать одного из вышедших во второй тур. «Это понятно из прагматических соображений – он будет занимать другую нишу», - сказал Алексей Гарань.



Чтобы стать президентом, премьер-министр должна совершить чудо – вернуть доверие к власти



Кто станет президентом Украины – Виктор Янукович или Юлия Тимошенко? «Оба варианта открыты», - ответил на этот вопрос Юрий Якименко. По его словам, шансы одержать победу на выборах есть у обоих кандидатов. Политолог добавил, что «на старте» Янукович имеет очевидное преимущество, «но с точки зрения электорального резерва можно говорить о наличии определенных преимуществ для Тимошенко».

«Ключевое условие, при котором кандидат от власти в нынешних условиях может рассчитывать на победу – возвращение доверия к власти», - заметил Андрей Ермолаев. Политолог напомнил, что во многом именно благодаря критике власти результаты Виктора Януковича и Сергея Тигипко так хороши. «Если за три недели власти удастся совершить чудо – вернуть к себе доверие большинства избирателей и в плане моральных характеристик, и в плане экономических, и в плане административных, - шансы на победу велики», - сказал политолог.

Алексей Гарань напомнил, что на президентских выборах 1994 года разрыв между Кравчуком и Кучмой в первом туре составил более 7% в пользу первого, но «он был преодолен». Следовательно, и разрыв в 10% между Тимошенко и Януковичем также не является критическим, несмотря на то, что «10% больше, чем 7%». По словам политолога, многое будет зависеть от мобилизации электората «третьих кандидатов».



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