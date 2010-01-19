Заплыв моржей (ФОТО)

Но сегодня вода была одинаково холодной как для рядового гражданина Украины, так и для руководящего состава страны. Так, Президент Виктор Ющенко сначала посетил часовню в честь великомученицы Варвары на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве, а потом уж искупался в проруби. Мэр Киева, который тоже традиционно прыгает в прорубь, на этот раз делегировал «полномочия» своему заместителю Сергею Рудыку. Янукович купаться и не собирался. С его слов, он недавно болел, поэтому врачи не рекомендовали «регионалу» купаться в ледяной воде.В Гидропарке же обычай крещенского купания на реке Иордан вспоминали простые украинцы. В воде радостные люди выглядели совсем как летом:¬ женщины – в купальниках, мужчины – в плавках. Из общей картины выбивалась только толпа людей, одетых в шубы и дубленки. Это родственники моржей, которые с тревогой и полотенцем в руках вглядывались в темные днепровские воды. Мороз -10С не вдохновил на такой подвиг ни их, ни даже местных дворняг – собаки всего лишь грелись на песке. Одно мгновение, и перед глазами появляется не просто морж, а морж в махровом халате и домашних тапочках!После отрезвляющий проруби некоторые «герои» согревались не только чаем, но и пивом или даже водкой. По-праздничному!