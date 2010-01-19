В Раде опасались превращения в Гондурас

Первое после дня выборов пленарное заседание депутаты в основном посвятили этим самым выборам. Результаты первого тура президентских выборов наложили незримую печать на лица народных избранников. Если «регионалы» не скрывали своей радости, а бютовцы - сдержанного, пусть и местами напускного оптимизма, то на лицах коммунистов, «литвиновцев» и сторонников действующего Президента утром можно было заметить уныние. Сражение в сессионном зале началось еще во время предшествующей каждому заседанию «разминки» - заявлений и предложений от фракций. Депутат-«регионал» Владимир Сивкович предложил заслушать в сессионном зале имеющуюся у него аудиозапись переговоров главы Нацкомитета по безопасности Грузии Гиви Таргамадзе и некоего украинца «Константина», во время которых те обсуждали возможность использования двух тысяч грузинских наблюдателей для возможных провокаций на выборах. Впрочем, согласия на это депутаты не дали – категорически против выступили бютовцы и нунсовцы. Депутат Сивкович не сильно опечалился и впоследствии раздавал диски с записанными переговорами всем желающим. «Если бютовцы приглашают на выборы грузинский спецназ, то, может, нам пригласить спецназ из России, а коммунистам – из Китая. Это не страна, а Гондурас какой-то получается!» - стращал Сивкович. «У нас благодаря вам и так в стране полный гондурас», - перешучивались между собой журналисты. После этого депутаты перешли к вопросам, связанным с выборами. Первым стоял вопрос об увольнении достигшего предельного срока пребывания на госслужбе члена ЦИК Анатолия Писаренко. Категорически против его снятия выступали бютовцы, к которым он в последнее время был весьма лоялен – ведь количество «подконтрольных» им членов ЦИК сокращается до шести – в то время как «регионалы» удерживают почти стабильное большинство в восемь «штыков». Впрочем, голосов за отправку Писаренко на пенсию все равно хватило – существенную помощь «регионалам» оказала часть НУНС. После этого нардепы перешли к рассмотрению более важного вопроса – о внесении изменений в закон о выборах президента – относительно голосования на дому и внесения избирателей в списки в день голосования. Тут бютовцев, не сумевших «продавить» этот вопрос на двух внеочередных заседаниях на прошлой неделе, подстерегла очередная неудача – депутаты отказались даже внести этот вопрос в повестку дня. Это решение парламента «регионалы» встретили заливистым смехом и аплодисментами – наверное, возможность «уделать» оппонентов приносит им глубокое моральное удовлетворение. Впрочем, бютовцы пока не сдаются – уже на вторник намечены переговоры коалиции по этому вопросу, к тому же они намерены провести очередной раунд войны в судах. Дальше депутаты перешли к еще одному «вечному» вопросу – земельному – собирались преодолеть вето Президента на продление моратория на продажу земельных участков до 2012 года. С первой попытки ничего не вышло – бютовцы дали лишь около четырех десятков голосов. Впрочем, со второй попытки преодолеть президентское вето все же получилось. Особенно активно по данному вопросу вели себя коммунисты, на которых вопрос о продаже земли действует как красная тряпка на быка. Но о силовом противостоянии многолетней давности по этому вопросу, о котором парламентские старожилы говорили как о «единственной настоящей драке в Верховной Раде», ничего не напоминало. После этого депутаты перешли к рутинной законотворческой деятельности, в зале стало скучно, и многие избранники вышли в кулуары. Главной темой обсуждений, несомненно, был «вопрос Тигипко» - его фамилия сегодня звучала даже чаще, чем Тимошенко или Янукович. При этом все наперебой утверждали, что сладкие 13% голосов избирателей, отданных за Сергея Леонидовича, во втором туре достанутся именно им. «Конечно, если Тигипко обратится к своим избирателям с призывом голосовать за Тимошенко – это будет идеально, но мы и так будем искать пути к сердцам его электората», - сказал «Главреду» депутат от БЮТ Сергей Мищенко. «Просто так он вряд ли что-то может заявить, что вы ему предложите взамен?» - поинтересовался «Главред». «Что я могу предложить, гривен сто или двести…» - Мищенко стал картинно рыться в карманах. «Если серьезно, то пост премьера при президенте Тимошенко был бы для него нормальным предложением», - добавил депутат. «Регионалы» же высказывались в том духе, что электорат Тигипко проголосует за Януковича и так – дескать, он в основном базируется в юго-восточных регионах. Сидевший в парламентской курилке представитель блока Литвина поинтересовался у депутата-коммуниста: «Когда же у нас сессия заканчивается?». «Эту неделю доработаем, потом неделя каникул, потом открываемся, идем в комитеты, а после выборов – опять в зал», - ответил коммунист. «Ага, значит, на следующую неделю можно что-то планировать», - «литвиновец» остался явно удовлетворен ответом. «Ну, это нам с вами можно «планировать», а вот у товарища впереди еще масса работы», - коммунист указал на сидевшего рядом представителя «регионалов». Народные избранники дружно засмеялись. Казалось, о неудовлетворительном результате своих лидеров они в этот момент уже не думали.