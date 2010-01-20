Павел Коваль: «Еще слишком рано прощаться с Оранжевой революцией»

В начале осени депутат Европейского парламента Павел Коваль был единогласно избран главой делегации Европарламента по сотрудничеству «Европейский Союз - Украина».

Его считают достойным продолжателем политики предшественника - Марека Сивеца и истинным «адвокатом» украинских интересов в ЕС. Поскольку Коваль ранее состоял в должности вице-министра иностранных дел Польши и отвечал за отношения с государствами Восточной Европы, он хорошо осведомлен о специфике развития событий в странах - соседях Польши. Польский депутат находился в Украине с визитом во главе делегации наблюдателей от Европейского парламента на выборах президента. Во время встречи он поделился мнением о том, как воспринимают Украину в Европе, в чем важность Оранжевой революции, и что общего между Украиной и Польшей.

Господин Коваль, есть ли общие черты политической жизни в Украине и в Польше?

Украина меня сейчас не удивляет, поскольку я уже давно знаком с политической ситуацией в стране. Кроме того, я хорошо ориентируюсь в политической ситуации в Польше. Думаю, в политической жизни большую роль играет национальный характер, определенная близость, поэтому какие-то вещи в данном случае подобны и в Польше. Можно отметить две черты, характеризующие политическую жизнь в нашей части Европы. Первое – это большая роль эмоций в политике. Это проявляется в виде эмоциональных реакций, смены настроения, с резкого на более дружественное. Второй чертой является излишний критицизм в отношении своих соперников в своей же стране. Хотя, в отличие от Украины, в Польше этот уровень эмоций ниже. Нас объединяет то, что мы очень легко критикуем других, в случае Украины – своих же украинцев, в случае Польши – своих же поляков, и ставим под сомнение их деятельность, достижения, в особенности на международной арене. Трудно сказать, из чего это вытекает, с чем связано. Возможно, с историей, со временами коммунизма. Но уже долгие годы я замечаю, что это общее как для украинской, так и для польской политики. В то же время я никогда не слышал, чтобы россияне поступали таким образом. Я не слышал, чтобы какой-то русский за рубежом выступал против другого русского или же давал интервью с критикой в адрес своего соотечественника. Также не слышал о таких поступках среди немцев, французов. Это явление типично для Польши и Украины.

Можно согласиться по поводу сходства Украины и Польши, хотя сразу возникает вопрос: каким образом вы объясните то, что со времен «Солидарности» Польша переступила некий порог в политическом и экономическом плане и стала двигаться вперед, чего не скажешь об Украине?

Я не согласен с вашим мнением. История перемен в Польше после 1980-1981 года была очень сложной. Напомню, что после создания «Солидарности» в Польше было объявлено военное положение и много лет после этого в стране ничего не менялось. С этой точки зрения ситуация в Украине после Оранжевой революции может быть признана даже лучше, чем в Польше после создания «Солидарности». Хотя я думаю, что на самом деле аналогии подобного рода не дадут нам ответов на все вопросы. Думаю, что можно обратиться к различным анализам, которые свидетельствуют о том, как изменилась Украина за последние годы. Но главное, о чем говорят независимые специалисты. Во-первых – это то, что Оранжевая революция завершила период российского влияния на этой территории. Конечно, сразу же последовала соответствующая реакция. И это тоже источник определенного беспокойства в Украине. Меня это не удивляет, ведь после таких событий всегда бывает соответствующая реакция.

Я думаю, что энергетическая политика Путина, политика России, связанная с интеграционными стремлениями Украины вступить в ЕС и НАТО, обусловлена именно реакцией на Оранжевую революцию. Нужно относиться к этому спокойно, с глубоким уважением к россиянам, но подчеркивать: решения, касающиеся Украины, – это решения самих украинцев.

Второе – я не согласен с тем, что нет прогресса. Обратите внимание хотя бы на избирательное право в Украине. Без сомнения, сейчас Украина лучше всего проводит выборы среди стран постсоветского пространства. Также обратите внимание на институты в Украине. Очень многое изменилось за последних 5 лет. Еще слишком рано прощаться с Оранжевой революцией. Однажды выборы выигрывают, возможно, те, кто больше связан с революцией, в другой раз – те, кто менее с ней связан. Важность заключается в соблюдении процедуры, ведь именно это самое важное в нашей части Европы. Возможно, я вас удивлю, но об этом я говорю в контексте и Украины, и Польши. Не нужно обращать слишком большое внимание на конкретных лиц, эмоции. Нужно больше внимания обращать на процедурные моменты и институты.

Вы отметили, что Оранжевая революция завершила период российского влияния. А можно ли предположить, что это влияние возобновится?

Я думаю, что российская политика в настоящий момент направлена на воссоздание определенных зон влияния бывшего Советского Союза. Это касается двух групп стран: стран, некогда входивших в состав СССР, и стран, в рамках Варшавского договора. Эта проблема касается и Польши. Глядя на энергетические вопросы с нашей точки зрения, мы видим, что россияне все-таки хотят, чтобы нас каким-то образом ограничить и связать. Но давайте обратим внимание на более важное. А более важное - это хорошие отношения с Россией. Поэтому все эксперты и писатели, которые пишут и говорят об отношениях в центральной и восточной Европе, указывают на стратегическое значение Украины и обращают внимание на такое уравнение: «Росия+Украина=империя». Независимая Украина, не являющаяся частью зоны влияния России, является гарантией очень хороших отношений между Россией и Европой. Конечно, это можно воспринимать как определенное инструментальное отношение к Украине, но с помощью этого уравнения можно показать, как много зависит от Украины. Я убежден, что у Европы могут быть хорошие отношения с Россией, но сомневаюсь, что так может быть, если Россия будет властвовать над Украиной или влиять на нее.

Учитывая стратегическую важность Украины, не кажется ли вам, что Европа должна быть заинтересована в том, чтобы «взять ее под свое крыло» и интенсивнее сближаться с ней, поскольку вряд ли Россия так легко оставит свою стратегию расширения сфер влияния?

Я думаю, что это не вопрос какой-то «крыши» или зонтика над Украиной. Я думаю, что это вопрос честной политики со стороны ЕС. Также я как член Европейского парламента стараюсь следить, чтобы именно так и было. С этой точки зрения, важна декларация, что Украина может быть членом Евросоюза. Нужно определить условия для этого и сказать, что это (членство. – Авт.) возможно. Потому что если украинские политики смогут сказать «у нас сейчас действительно есть возможность вступить в ЕС, и для этого мы должны изменить страну», если конкретные лица свяжут свои судьбы, свои надежды, свои чаяния, со вступлением в Евросоюз, если это не будет касаться только определенных избранных слоев населения (одних богачей в Украине), если это будет касаться всех людей – то это станет той амфибией, которая приведет Украину в ЕС. Но, конечно, огромную роль в этом играет сама Украина. Сегодня Европа полемизирует о том, что было сначала, – Украина запустила свои отношения с ЕС или наоборот. Я лично считаю, что сам Евросоюз должен был сделать больше. Но эта моя точка зрения не означает, что я считаю, что Украина ни в чем не виновата. Многие вещи, которые нужно было сделать, Украина не сделала. Первый пример, сразу же пришедший мне в голову, это судебная система. Или еще лучше пример – местное самоуправление. То есть можно было сделать больше. В то же время, вы знаете, я – поляк и на такие вопросы должен смотреть с польской точки зрения. Поэтому мне кажется, что для будущего Польши крайне важна независимая и сильная Украина. И именно в этом состоит огромная роль европейских институтов, которые действительно могут в этом помочь. Европарламент выступает определенным политическим двигателем этих дел, а Еврокомиссия, в свою очередь, помогает переводить идеи и замыслы парламента на язык этих конкретных дел.

Возможно, вы поделитесь ожиданиями, которые господствуют в Европарламенте в отношении Украины. Есть ли опасения, что новый президент, независимо от того, кто им станет, притормозит курс страны на евроинтеграцию?

Хотелось бы сказать, что очень важно, чтобы Европа независимо от результатов выборов не изменила своего отношения к Украине, но чтобы и Украина независимо от результатов не меняла свою европейскую политику. Я бы хотел, чтобы продолжалась быстрая работа по подготовке соглашения об ассоциации. Я думаю, что это соглашение очень изменило бы отношения Европы с Украиной. Особенно если учесть, что часть этого соглашения касается зоны свободной торговли. Подписание соглашения о свободной торговле подтолкнет к определенным изменениям внутри самой Украины. Я думаю, что этот процесс станет неким тестом на возможность сотрудничества Европы с Украиной. Надеюсь, Европарламент своей деятельностью и посредством деятельности комиссии по сотрудничеству Европарламента с Верховной Радой сможет помочь в этой сфере.

Можете назвать приблизительные временные рамки подписания соглашения об ассоциации: начало, конец 2010 года?

Парламент не ведет таких разговоров. В последнее время эти переговоры проходили с довольно существенным опозданием и сейчас конкретно что нужно сделать, это – ускорить переговоры.

Как вы считаете, существует ли возможность включения в это соглашение четкой перспективы членства Украины в ЕС?

В случае соглашения об ассоциации, было бы просто замечательно, если бы так действительно случилось. Хотя это не самое важное. Думаю, что перспектива должна быть записана во многих других документах. В то же время, такое соглашение имеет огромную ценность и так. У меня по этому поводу есть железный аргумент – в польском соглашении об ассоциации также не было четкой записи о будущем членстве в ЕС. Тогда польский министр иностранных дел присоединил к этому соглашению свою одностороннюю декларацию, в которой рассказал о планах самой Польши. Думаю, в случае Украины может быть аналогичная ситуация. То есть в случае соглашения об ассоциации я не хочу обращать самое большое внимание именно на вопрос четкого будущего членства. В то же время хочу отметить, что ошибка в том, что это четко не указано в документах «Восточного партнерства». Именно там перспектива членства должна быть более четко прописана, потому что сама идея этой инициативы прежде всего политическая, а соглашение об ассоциации более прагматичное и практическое.

Недавно в украинских СМИ появилась информация, что Евросоюз дал Украине неофициальный сигнал о возможности получения членства, но предупредил - заявка Украины на вступление в ЕС может рассматриваться только вместе с заявкой Молдовы. Как вы считаете, зачем это Украине, которая на много шагов впереди в отношениях с ЕС?

Чаще всего расширение Евросоюза происходит определенными пакетами. Самое главное, пожалуй, то, чтобы это произошло как можно скорее. Хотя до этого еще несколько лет. Зачем думать о том, будет это с Молдовой или без нее. Молдова сейчас нуждается в поддержке, там происходит много интересных вещей, и Украина уже несколько раз пыталась играть свою роль. Я не вижу здесь причины для того, чтобы, если все пойдет хорошо, страны вместе не шли в Евросоюз. Но в настоящий момент это только спекуляции.

Как известно, в Европарламенте существует достаточно сильная группа поддержки Украины, можно сказать «фанатиков» Украины. Как реально они могут посодействовать сближению страны с ЕС?

Я не фанатик Украины, я реалист. Я знаю, что нужен Польше. Я знаю, что я нужен ЕС. И я думаю, что это хорошо компонуется с интересами самой Украины. А то, что я просто люблю Украину, – это совсем другое дело. Я стараюсь ограничивать свои эмоции в политической деятельности. Я думаю, что есть много людей, понимающих, что происходит в Европе, и делающих соответствующие выводы, вытекающие из политики Европы и России. Думаю, много таких людей в самом Европарламенте. Парламент Европы по своей природе достаточно смелый институт. Именно там вы найдете больше всего людей, спрашивающих: а зачем украинцам визы? Сначала реакция Еврокомиссии на подобный вопрос будет следующей – «Боже, что происходит». Но когда они услышат об этом десять раз, то начнут думать. То есть это даже немного вопрос механизма Евросоюза. Поэтому работа двигателя ЕС должна исходить именно от Европарламента, а люди, которые, в свою очередь, станут таким двигателем в Европарламенте, их достаточно много. Хотя также многое зависит от самой Украины, от украинских дипломатов и политиков, потому, пожалуйста, не сваливайте все на нас.

Прибудет ли делегация от Европарламента на время проведения второго тура выборов президента Украины?

Да, во время второго тура выборов будет та же делегация, которая наблюдала за первым туром, поэтому встретимся через три недели.

А вам лично интересно наблюдать за политическими событиями в Украине?

Думаю, да. Это вторая страна после Польши, политическая жизнь которой меня интересует.

Напоследок хотелось бы спросить, насколько велико разочарование Европы в Украине? Можно ли надеяться на улучшение настроений внутри ЕС по отношению к Украине в ближайшее время?

Со стороны Евросоюза, в том числе в Европарламенте, существует явление, которое можно назвать «усталостью от Украины». Но на это есть украинский ответ, потому что усталость от Европы есть и в самой Украине. И это проявлялось и в избирательной кампании. Всем уставшим от Украины, а также всем уставшим от Европы я скажу так – Дед Мороз должен принести карту, чтобы все они вспомнили, где расположена Украина, и осмыслили роль Украины в современной Европе.