Ющенко признает поражение, Тимошенко обещает войну

Усредненные итоги волеизъявления были подведены к ночи семнадцатого января, но даже восемнадцатого Президент хранил гробовое молчание.



Только к вечеру стало известно, что Виктор Ющенко сделает заявление для прессы. Таковое заявление ожидалось аж на следующий день. А после заявления, как сообщала пресс-служба главы государства, на Банковой ждали губернаторов.



По странному совпадению, в этот же день в штабе у Юлии Тимошенко на Туровской ждали глав региональных штабов БЮТ. Трудно было отделаться от мысли, что в обоих случаях – и на Печерске, и на Подоле – будут послевыборные «разборы полетов». Хотя, конечно же, в случае с Президентом правдой это быть не могло: не могли же назначенные г-ном Ющенко губернаторы хоть в какой-то степени участвовать в его избирательной кампании!



Ведь это был бы «админресурс»!



Вона спрацювала



Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко таки опередила Президента Украины Виктора Ющенко. Во-первых, она опоздала на заседание Кабмина только на полчаса, тогда как г-н Ющенко опоздал на свое «заявление для прессы» на 38 минут. Во-вторых же, заявление Ющенко было назначено на полпервого дня. А заседание правительства – на десять утра.



Впрочем, в плане формы и содержания своих выступлений г-н Президент и г-жа премьер друг друга стоили.



Когда министры следовали на заседание КМУ, корреспондент «Главреда» спросил одного из них (что характерно – представителя квоты Виктора Ющенко): «Как настроение?». Министр открыл дверь, находившуюся за спиной автора этих строк, и сказал: «Отлично! Посмотри – солнышко взошло!».





Из песни слов не выкинешь: помещение за дверью действительно заливал веселый солнечный свет. И все же это было помещение туалета.



Юлия Тимошенко прошла, как обычно, своим путем. Выступая, глава правительства поблагодарила, во-первых, всех граждан, пришедших на избирательные участки, а во-вторых, конкретно тех из них, кто поддержал ее кандидатуру.



«Я вас никогда не предам!», - пафосно пообещала она.





По словам г-жи Тимошенко, «более 60 % украинцев» проголосовали против «возвращения прошлого, прихода к власти откровенных уголовников». По всей видимости, премьер имела в виду тех, кто не поддержал на выборах Виктора Януковича.



Таким образом, контуры пропаганды во втором туре были ясны. «Бело-сердечные» будут напирать на то, что г-на Януковича поддерживает лишь меньшинство украинцев – и не будут говорить о том, что их лидера поддерживает еще меньшее меньшинство.



«Сине-белые» же будут настаивать, что украинцы голосуют за перемены – и не будут уточнять, что большинство украинцев хотело бы, чтобы эти перемены проводил кто-то совсем другой, чем хозяин «Межигорья».



Впрочем, по мнению г-жи Тимошенко, г-н Янукович не пройдет в президенты ни при каких обстоятельствах.



«У нас есть надежда, более того – уверенность в том, что украинские граждане не допустят прихода ко всецелой власти уголовников из прошлого», - сказала Юлия Владимировна.



С одной стороны, она не называла имен «уголовников». С другой стороны, она не называла и имен «демократов». То есть разрыв – в смысле, отставание от г-на Януковича – все еще болел, что и подтвердила появившаяся вскоре информация о попытке переговоров г-жи Тимошенко и бронзового призера президентской гонки Сергея Тигипко.





Он был краток



В отличие от Юлии Тимошенко, Президент Ющенко не обещал «никогда не предать» своих избирателей». Он сказал совсем иначе. «Я ціную ваше сумління», - заявил глава государства, обращаясь к своим приверженцам.





«Сумління», как известно, означает «совесть», но еще и – «старательность», «усердие» («сумлінність»). То есть, как выражаются профессиональные филологи, это слово имеет разноплановую семантическую окраску. Что именно имел в виду г-н Ющенко, сказать трудно.



Тем более, что текст своего выступления он явно правил до предпоследней минуты. Об этом говорили присущие Виктору Ющенко, но не присущие украинской грамматике, обороты речи: например, «саме головне» и «я цим пишаюся та горжуся».



Самым главным, по версии Президента, было то, что в первом туре выборы были «свободными, демократическими, законными». Гордится же он тем, что считает демократичность нынешних выборов результатом своего пятилетнего правления.



«Не было шантажа со стороны власти, преследований и административного вмешательства», - описал выборы Виктор Ющенко. Тем самым Президент не согласился со мнением «регионалов», повторяющих, что первый тур был всюду отмечен черной печатью админресурса, и на каждой печати виднелось перечеркнутое красно-белым лицо г-на Януковича.





Однако если г-н Ющенко, вопреки некоторым ожиданиям, и не проявил откровенной поддержки г-ну Януковичу, то и г-жу Тимошенко он поддерживать не собирался. Ни в коей мере.



«Впереди – очень сложный второй тур… Есть свободные выборы – нет выбора… как гражданин Украины, я не вижу принципиальной разницы между обоими претендентами», - сформулировал Виктор Ющенко.



«Достойно, да?» - сказал один из убежденных сторонников Ющенко в толпе журналистов.



«Достойно», - согласились с ним.



Тому, что Президент сразу же ушел, отказавшись отвечать на любые вопросы, никто почему-то не удивился.



