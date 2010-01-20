Есть ли у Тимошенко шансы победить во втором туре?

20 января 2010, 15:50

Интрига второго тура – явка на Западе, перетекание голосов на Востоке и выбор меньшего зла в Центре.

Впереди три недели гонки, а скрытые резервы обоими кандидатами еще далеко не исчерпаны.

После двух месяцев изнурительной кампании шансы главных кандидатов на победу практически сравнялись. 50 на 50 – такой прогноз на второй тур дали «Главреду» Виктор Небоженко, («Украинский барометр»), и Николай Михальченко (Всеукраинская социологическая служба).

Другие социологи хотя и ставят на Януковича, но Тимошенко со счетов не списывают: 35 к 65 (Александр Бухалов, «ФОМ-Украина») и 20 к 80 в пользу Януковича (Ирина Бекешкина, Фонд «Деминициативы»).

Тенденция такова, что разрыв между кандидатами сокращается. Так, если бы второй тур состоялся в ближайшее время, отставание Тимошенко от Януковича составило бы уже не 10%, а 6%, отметила «Главреду» социолог Ольга Балакирева, глава правления Института социологических исследований имени Яременко. А разрыв в 6% хотя и существенный, но преодолимый.

Отсюда задача-максимум для Тимошенко – «перекрыть» разницу в 6-10% и те голоса, которые отойдут Януковичу во втором туре. Для этого, по словам Михальченко, ей необходимо мобилизовать электорат и максимально сконцентрировать голоса Тигипко, Яценюка, Ющенко, проведя с ними успешные переговоры.

К слову, социологическая служба Михальченко все время гонки давала Тимошенко более высокий рейтинг (в декабре – 22,1%), чем другие компании. Но расхождение обычно списывали на то, что Михальченко, будучи подчиненным Юрия Левенца (возглавляет Институт политических и этнонациональных исследований и работает в штабе Тимошенко), просто «дорисовал» Юлии Владимировне нужный результат.

Однако выборы – критерий истины – подтвердили, что Тимошенко действительно недооценивали: она набрала 25%, тогда как в декабре ей давали в среднем 16-22%. Возможно, ее рейтинг подрос в последние дни или же у нее есть скрытый электорат, который социологи упорно не могут обнаружить. По одной из гипотез, ее могут поддерживать те мужчины, которые стыдятся признаться во время соцопросов, что будут голосовать за женщину-президента.

Что может спасти Леди Ю? В первую очередь, высокая явка на Западе и в Центре (ее главный резерв) и сохранение явки на Востоке на прежнем уровне. В той же Киевской области у нее есть все шансы поднять явку с 64,8% до 70%, а также побороться за электорат Тигипко в родной для нее Днепропетровской области. Галичина тоже не дала Тимошенко максимум голосов в первом туре*.

Обе карты составлены Институтом передовых технологий
Поменьше говорить о победе и работать над увеличением явки на Востоке, советует Януковичу Балакирева. Ресурс для мобилизации электората у него есть, в том числе, в Одесской, Днепропетровской областях и городах-стотысячниках Востока, где неожиданно много набрал Тигипко.

В целом, чем критичнее будет воспринимать избиратель ситуацию во втором туре – тем выше будет явка, отметил «Главреду» социолог, замдиректора Института социологии Евгений Головаха. Когда в 2004-м шла борьба двух «миров», явка составила рекордные 89%. Сейчас о таких показателях можно только мечтать – апатия и погода сделали свое дело. Но чьи штабисты окажутся креативнее – Тимошенко или Януковича, тот и победит.

Если с явкой все более-менее ясно (есть инструменты, есть специалисты), то перетекание голосов Тигипко, Яценюка, Ющенко к фаворитам не поддается четкому прогнозированию. Независимо от того, как и о чем договорятся кандидаты. Можно лишь предположить, что большинство сторонников Ющенко, Яценюка, Тягнибока и Гриценко проголосуют за Тимошенко. Даже несмотря на антагонизм между Тимошенко и Ющенко. Скорее всего, ее также поддержит часть сторонников Тигипко, особенно волынских. Другое дело, что их всех надо во втором туре привлечь на выборы.

За Януковича проголосуют сторонники Симоненко, Богословской и восточные избиратели Тигипко.

Но, повторимся, перетекание голосов во втором туре – задача со многими неизвестными. Даже в первом туре примерно половина избирателей Тигипко, Яценюка, Симоненко, Литвина заявили интервьюерам, что будут голосовать против всех, еще не определились или вообще не пойдут голосовать во втором туре, рассказала Балакирева. В так называемая «серую зону» (мнение этих людей неизвестны социологам) входит 10% не определившихся – серьезный электоральный ресурс, подчеркнула социолог.

На десерт предлагаем читателям «Главреда» возможные варианты перетока голосов, влияющие на шансы фаворитов гонки.

Сценарий первый от Ольги Балакиревой: Тимошенко отойдут 40% голосов Тигипко, 20% – Яценюка и 30% – Ющенко (для простоты расчетов остальных кандидатов не будем учитывать).

В этом случае Тимошенко, помимо своих базовых 25%, получит еще 5% от Тигипко, 1,4% от Яценюка, 1,65% от Ющенко и 1% от Тягнибока. Всего – 34%.

Теперь подсчитаем голоса Януковича: от Тигипко он получит переток в 20%, Яценюка – 40%, Ющенко – 15% и Симоненко – 80%. Итого: 35% (базовых) + 2,6% (Тигипко) + 2,8% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 2,8 (Симоненко) = 44%.

То есть, при сохранении нынешней явки, новых голосов Яценюка и Тигипко недостаточно для победы Юлии Владимировны.

Сценарий №2 от Николая Михальченко:
Тимошенко получит 60% голосов Яценюка, 30% голосов Тигипко, 50% Литвина, 20% Симоненко и почти все голоса Ющенко и Тягнибока. Итого: 25% + 4,2% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1% (Литвина) + 0,7% (Симоненко) + 5,5% (Ющенко) + 1,4% (Тягнибока) = 41,8%.

Януковичу соответственно достанутся 20% голосов Яценюка, 30% – Тигипко, 50% Литвина и 40% Симоненко. Итого: 35% + 1,4% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1 (Литвина) + 1,4% = 42,8%.

В этом случае рейтинги кандидатов сблизятся настолько, что маятник победы может качнуться как в одну, так и в другую сторону. А если Януковичу не удастся мобилизовать свой электорат во втором туре – то Тимошенко имеет все шансы его обойти.

Вариант № 3 от Евгения Головахи, основанный на данных экзит-пола телеканала «IСTV». Согласно этим данным, 43,3% электората Тигипко проголосует за Тимошенко, 56,7% – за Януковича. Электорат Яценюка отдаст 29,6% за Тимошенко, 70,4% – за Януковича. Ядро электората Ющенко (83,9%) достанется Тимошенко, 16,1% – Януковичу. Обратная картина с перетоком голосов от Симоненко: 85,9% – Януковичу, 14,1% – Тимошенко. Наконец, 83,6% голосов Тягнибока пойдут Тимошенко, 26,1% – Януковичу.

Итого, Тимошенко получит: 25% + 5,6% (Тигипко) + 2% (Яценюка) + 4,6% (Ющенко) + 0,4% (Симоненко) + 1,1% (Тягнибока) = 38,7%.
Янукович: 35 + 7,3% (Тигипко) + 5% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 3% (Симоненко) + 0,3% (Тягнибока) = 51,4%.

Положение Тимошенко – безнадежное.

Но подчеркнем, что все три сценария не учитывают не определившихся избирателей Яценюка и Тигипко (по 40%), которые могут преподнести сюрприз.

В целом, очевидно, что Януковичу для победы нужно меньше усилий – сохранить и мобилизовать своих избирателей перед вторым туром и не допустить перетекания голосов к Тимошенко на Востоке.

Тимошенко без активной кампании не победить. Однако ресурс ее спонсоров исчерпывается. Бютовские штабы работают на пределе возможностей. Возможно, этим отчасти объясняются появившиеся в последнее время слухи о снятии ею кандидатуры в пользу Тигипко. Скорее всего, эти слухи так и останутся слухами, распускаемыми (по одной из версий) штабом Тигипко. Зная волю к победе и жажду власти Тимошенко – сие представляется маловероятным. Да и социология, по мнению политолога, замглавы СНБО Дмитрия Выдрина, в случае выхода во второй тур Тигипко не дает победы последнему. Борьба за главный приз только начинается.
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