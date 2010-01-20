Есть ли у Тимошенко шансы победить во втором туре?

Интрига второго тура – явка на Западе, перетекание голосов на Востоке и выбор меньшего зла в Центре.
Впереди три недели гонки, а скрытые резервы обоими кандидатами еще далеко не исчерпаны.
После двух месяцев изнурительной кампании шансы главных кандидатов на победу практически сравнялись. 50 на 50 – такой прогноз на второй тур дали «Главреду» Виктор Небоженко, («Украинский барометр»), и Николай Михальченко (Всеукраинская социологическая служба).
Другие социологи хотя и ставят на Януковича, но Тимошенко со счетов не списывают: 35 к 65 (Александр Бухалов, «ФОМ-Украина») и 20 к 80 в пользу Януковича (Ирина Бекешкина, Фонд «Деминициативы»).
Тенденция такова, что разрыв между кандидатами сокращается. Так, если бы второй тур состоялся в ближайшее время, отставание Тимошенко от Януковича составило бы уже не 10%, а 6%, отметила «Главреду» социолог Ольга Балакирева, глава правления Института социологических исследований имени Яременко. А разрыв в 6% хотя и существенный, но преодолимый.
Отсюда задача-максимум для Тимошенко – «перекрыть» разницу в 6-10% и те голоса, которые отойдут Януковичу во втором туре. Для этого, по словам Михальченко, ей необходимо мобилизовать электорат и максимально сконцентрировать голоса Тигипко, Яценюка, Ющенко, проведя с ними успешные переговоры.
К слову, социологическая служба Михальченко все время гонки давала Тимошенко более высокий рейтинг (в декабре – 22,1%), чем другие компании. Но расхождение обычно списывали на то, что Михальченко, будучи подчиненным Юрия Левенца (возглавляет Институт политических и этнонациональных исследований и работает в штабе Тимошенко), просто «дорисовал» Юлии Владимировне нужный результат.
Однако выборы – критерий истины – подтвердили, что Тимошенко действительно недооценивали: она набрала 25%, тогда как в декабре ей давали в среднем 16-22%. Возможно, ее рейтинг подрос в последние дни или же у нее есть скрытый электорат, который социологи упорно не могут обнаружить. По одной из гипотез, ее могут поддерживать те мужчины, которые стыдятся признаться во время соцопросов, что будут голосовать за женщину-президента.
Что может спасти Леди Ю? В первую очередь, высокая явка на Западе и в Центре (ее главный резерв) и сохранение явки на Востоке на прежнем уровне. В той же Киевской области у нее есть все шансы поднять явку с 64,8% до 70%, а также побороться за электорат Тигипко в родной для нее Днепропетровской области. Галичина тоже не дала Тимошенко максимум голосов в первом туре*.
Обе карты составлены Институтом передовых технологий
Поменьше говорить о победе и работать над увеличением явки на Востоке, советует Януковичу Балакирева. Ресурс для мобилизации электората у него есть, в том числе, в Одесской, Днепропетровской областях и городах-стотысячниках Востока, где неожиданно много набрал Тигипко.
В целом, чем критичнее будет воспринимать избиратель ситуацию во втором туре – тем выше будет явка, отметил «Главреду» социолог, замдиректора Института социологии Евгений Головаха. Когда в 2004-м шла борьба двух «миров», явка составила рекордные 89%. Сейчас о таких показателях можно только мечтать – апатия и погода сделали свое дело. Но чьи штабисты окажутся креативнее – Тимошенко или Януковича, тот и победит.
Если с явкой все более-менее ясно (есть инструменты, есть специалисты), то перетекание голосов Тигипко, Яценюка, Ющенко к фаворитам не поддается четкому прогнозированию. Независимо от того, как и о чем договорятся кандидаты. Можно лишь предположить, что большинство сторонников Ющенко, Яценюка, Тягнибока и Гриценко проголосуют за Тимошенко. Даже несмотря на антагонизм между Тимошенко и Ющенко. Скорее всего, ее также поддержит часть сторонников Тигипко, особенно волынских. Другое дело, что их всех надо во втором туре привлечь на выборы.
За Януковича проголосуют сторонники Симоненко, Богословской и восточные избиратели Тигипко.
Но, повторимся, перетекание голосов во втором туре – задача со многими неизвестными. Даже в первом туре примерно половина избирателей Тигипко, Яценюка, Симоненко, Литвина заявили интервьюерам, что будут голосовать против всех, еще не определились или вообще не пойдут голосовать во втором туре, рассказала Балакирева. В так называемая «серую зону» (мнение этих людей неизвестны социологам) входит 10% не определившихся – серьезный электоральный ресурс, подчеркнула социолог.
На десерт предлагаем читателям «Главреда» возможные варианты перетока голосов, влияющие на шансы фаворитов гонки.
Сценарий первый от Ольги Балакиревой: Тимошенко отойдут 40% голосов Тигипко, 20% – Яценюка и 30% – Ющенко (для простоты расчетов остальных кандидатов не будем учитывать).
В этом случае Тимошенко, помимо своих базовых 25%, получит еще 5% от Тигипко, 1,4% от Яценюка, 1,65% от Ющенко и 1% от Тягнибока. Всего – 34%.
Теперь подсчитаем голоса Януковича: от Тигипко он получит переток в 20%, Яценюка – 40%, Ющенко – 15% и Симоненко – 80%. Итого: 35% (базовых) + 2,6% (Тигипко) + 2,8% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 2,8 (Симоненко) = 44%.
То есть, при сохранении нынешней явки, новых голосов Яценюка и Тигипко недостаточно для победы Юлии Владимировны.
Сценарий №2 от Николая Михальченко:
Тимошенко получит 60% голосов Яценюка, 30% голосов Тигипко, 50% Литвина, 20% Симоненко и почти все голоса Ющенко и Тягнибока. Итого: 25% + 4,2% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1% (Литвина) + 0,7% (Симоненко) + 5,5% (Ющенко) + 1,4% (Тягнибока) = 41,8%.
Януковичу соответственно достанутся 20% голосов Яценюка, 30% – Тигипко, 50% Литвина и 40% Симоненко. Итого: 35% + 1,4% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1 (Литвина) + 1,4% = 42,8%.
В этом случае рейтинги кандидатов сблизятся настолько, что маятник победы может качнуться как в одну, так и в другую сторону. А если Януковичу не удастся мобилизовать свой электорат во втором туре – то Тимошенко имеет все шансы его обойти.
Вариант № 3 от Евгения Головахи, основанный на данных экзит-пола телеканала «IСTV». Согласно этим данным, 43,3% электората Тигипко проголосует за Тимошенко, 56,7% – за Януковича. Электорат Яценюка отдаст 29,6% за Тимошенко, 70,4% – за Януковича. Ядро электората Ющенко (83,9%) достанется Тимошенко, 16,1% – Януковичу. Обратная картина с перетоком голосов от Симоненко: 85,9% – Януковичу, 14,1% – Тимошенко. Наконец, 83,6% голосов Тягнибока пойдут Тимошенко, 26,1% – Януковичу.
Итого, Тимошенко получит: 25% + 5,6% (Тигипко) + 2% (Яценюка) + 4,6% (Ющенко) + 0,4% (Симоненко) + 1,1% (Тягнибока) = 38,7%.
Янукович: 35 + 7,3% (Тигипко) + 5% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 3% (Симоненко) + 0,3% (Тягнибока) = 51,4%.
Положение Тимошенко – безнадежное.
Но подчеркнем, что все три сценария не учитывают не определившихся избирателей Яценюка и Тигипко (по 40%), которые могут преподнести сюрприз.
В целом, очевидно, что Януковичу для победы нужно меньше усилий – сохранить и мобилизовать своих избирателей перед вторым туром и не допустить перетекания голосов к Тимошенко на Востоке.
Тимошенко без активной кампании не победить. Однако ресурс ее спонсоров исчерпывается. Бютовские штабы работают на пределе возможностей. Возможно, этим отчасти объясняются появившиеся в последнее время слухи о снятии ею кандидатуры в пользу Тигипко. Скорее всего, эти слухи так и останутся слухами, распускаемыми (по одной из версий) штабом Тигипко. Зная волю к победе и жажду власти Тимошенко – сие представляется маловероятным. Да и социология, по мнению политолога, замглавы СНБО Дмитрия Выдрина, в случае выхода во второй тур Тигипко не дает победы последнему. Борьба за главный приз только начинается.
После двух месяцев изнурительной кампании шансы главных кандидатов на победу практически сравнялись. 50 на 50 – такой прогноз на второй тур дали «Главреду» Виктор Небоженко, («Украинский барометр»), и Николай Михальченко (Всеукраинская социологическая служба).
Другие социологи хотя и ставят на Януковича, но Тимошенко со счетов не списывают: 35 к 65 (Александр Бухалов, «ФОМ-Украина») и 20 к 80 в пользу Януковича (Ирина Бекешкина, Фонд «Деминициативы»).
Тенденция такова, что разрыв между кандидатами сокращается. Так, если бы второй тур состоялся в ближайшее время, отставание Тимошенко от Януковича составило бы уже не 10%, а 6%, отметила «Главреду» социолог Ольга Балакирева, глава правления Института социологических исследований имени Яременко. А разрыв в 6% хотя и существенный, но преодолимый.
Отсюда задача-максимум для Тимошенко – «перекрыть» разницу в 6-10% и те голоса, которые отойдут Януковичу во втором туре. Для этого, по словам Михальченко, ей необходимо мобилизовать электорат и максимально сконцентрировать голоса Тигипко, Яценюка, Ющенко, проведя с ними успешные переговоры.
К слову, социологическая служба Михальченко все время гонки давала Тимошенко более высокий рейтинг (в декабре – 22,1%), чем другие компании. Но расхождение обычно списывали на то, что Михальченко, будучи подчиненным Юрия Левенца (возглавляет Институт политических и этнонациональных исследований и работает в штабе Тимошенко), просто «дорисовал» Юлии Владимировне нужный результат.
Однако выборы – критерий истины – подтвердили, что Тимошенко действительно недооценивали: она набрала 25%, тогда как в декабре ей давали в среднем 16-22%. Возможно, ее рейтинг подрос в последние дни или же у нее есть скрытый электорат, который социологи упорно не могут обнаружить. По одной из гипотез, ее могут поддерживать те мужчины, которые стыдятся признаться во время соцопросов, что будут голосовать за женщину-президента.
Что может спасти Леди Ю? В первую очередь, высокая явка на Западе и в Центре (ее главный резерв) и сохранение явки на Востоке на прежнем уровне. В той же Киевской области у нее есть все шансы поднять явку с 64,8% до 70%, а также побороться за электорат Тигипко в родной для нее Днепропетровской области. Галичина тоже не дала Тимошенко максимум голосов в первом туре*.
Обе карты составлены Институтом передовых технологий
Поменьше говорить о победе и работать над увеличением явки на Востоке, советует Януковичу Балакирева. Ресурс для мобилизации электората у него есть, в том числе, в Одесской, Днепропетровской областях и городах-стотысячниках Востока, где неожиданно много набрал Тигипко.
В целом, чем критичнее будет воспринимать избиратель ситуацию во втором туре – тем выше будет явка, отметил «Главреду» социолог, замдиректора Института социологии Евгений Головаха. Когда в 2004-м шла борьба двух «миров», явка составила рекордные 89%. Сейчас о таких показателях можно только мечтать – апатия и погода сделали свое дело. Но чьи штабисты окажутся креативнее – Тимошенко или Януковича, тот и победит.
Если с явкой все более-менее ясно (есть инструменты, есть специалисты), то перетекание голосов Тигипко, Яценюка, Ющенко к фаворитам не поддается четкому прогнозированию. Независимо от того, как и о чем договорятся кандидаты. Можно лишь предположить, что большинство сторонников Ющенко, Яценюка, Тягнибока и Гриценко проголосуют за Тимошенко. Даже несмотря на антагонизм между Тимошенко и Ющенко. Скорее всего, ее также поддержит часть сторонников Тигипко, особенно волынских. Другое дело, что их всех надо во втором туре привлечь на выборы.
За Януковича проголосуют сторонники Симоненко, Богословской и восточные избиратели Тигипко.
Но, повторимся, перетекание голосов во втором туре – задача со многими неизвестными. Даже в первом туре примерно половина избирателей Тигипко, Яценюка, Симоненко, Литвина заявили интервьюерам, что будут голосовать против всех, еще не определились или вообще не пойдут голосовать во втором туре, рассказала Балакирева. В так называемая «серую зону» (мнение этих людей неизвестны социологам) входит 10% не определившихся – серьезный электоральный ресурс, подчеркнула социолог.
На десерт предлагаем читателям «Главреда» возможные варианты перетока голосов, влияющие на шансы фаворитов гонки.
Сценарий первый от Ольги Балакиревой: Тимошенко отойдут 40% голосов Тигипко, 20% – Яценюка и 30% – Ющенко (для простоты расчетов остальных кандидатов не будем учитывать).
В этом случае Тимошенко, помимо своих базовых 25%, получит еще 5% от Тигипко, 1,4% от Яценюка, 1,65% от Ющенко и 1% от Тягнибока. Всего – 34%.
Теперь подсчитаем голоса Януковича: от Тигипко он получит переток в 20%, Яценюка – 40%, Ющенко – 15% и Симоненко – 80%. Итого: 35% (базовых) + 2,6% (Тигипко) + 2,8% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 2,8 (Симоненко) = 44%.
То есть, при сохранении нынешней явки, новых голосов Яценюка и Тигипко недостаточно для победы Юлии Владимировны.
Сценарий №2 от Николая Михальченко:
Тимошенко получит 60% голосов Яценюка, 30% голосов Тигипко, 50% Литвина, 20% Симоненко и почти все голоса Ющенко и Тягнибока. Итого: 25% + 4,2% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1% (Литвина) + 0,7% (Симоненко) + 5,5% (Ющенко) + 1,4% (Тягнибока) = 41,8%.
Януковичу соответственно достанутся 20% голосов Яценюка, 30% – Тигипко, 50% Литвина и 40% Симоненко. Итого: 35% + 1,4% (Яценюка) + 3,9% (Тигипко) + 1,1 (Литвина) + 1,4% = 42,8%.
В этом случае рейтинги кандидатов сблизятся настолько, что маятник победы может качнуться как в одну, так и в другую сторону. А если Януковичу не удастся мобилизовать свой электорат во втором туре – то Тимошенко имеет все шансы его обойти.
Вариант № 3 от Евгения Головахи, основанный на данных экзит-пола телеканала «IСTV». Согласно этим данным, 43,3% электората Тигипко проголосует за Тимошенко, 56,7% – за Януковича. Электорат Яценюка отдаст 29,6% за Тимошенко, 70,4% – за Януковича. Ядро электората Ющенко (83,9%) достанется Тимошенко, 16,1% – Януковичу. Обратная картина с перетоком голосов от Симоненко: 85,9% – Януковичу, 14,1% – Тимошенко. Наконец, 83,6% голосов Тягнибока пойдут Тимошенко, 26,1% – Януковичу.
Итого, Тимошенко получит: 25% + 5,6% (Тигипко) + 2% (Яценюка) + 4,6% (Ющенко) + 0,4% (Симоненко) + 1,1% (Тягнибока) = 38,7%.
Янукович: 35 + 7,3% (Тигипко) + 5% (Яценюка) + 0,8% (Ющенко) + 3% (Симоненко) + 0,3% (Тягнибока) = 51,4%.
Положение Тимошенко – безнадежное.
Но подчеркнем, что все три сценария не учитывают не определившихся избирателей Яценюка и Тигипко (по 40%), которые могут преподнести сюрприз.
В целом, очевидно, что Януковичу для победы нужно меньше усилий – сохранить и мобилизовать своих избирателей перед вторым туром и не допустить перетекания голосов к Тимошенко на Востоке.
Тимошенко без активной кампании не победить. Однако ресурс ее спонсоров исчерпывается. Бютовские штабы работают на пределе возможностей. Возможно, этим отчасти объясняются появившиеся в последнее время слухи о снятии ею кандидатуры в пользу Тигипко. Скорее всего, эти слухи так и останутся слухами, распускаемыми (по одной из версий) штабом Тигипко. Зная волю к победе и жажду власти Тимошенко – сие представляется маловероятным. Да и социология, по мнению политолога, замглавы СНБО Дмитрия Выдрина, в случае выхода во второй тур Тигипко не дает победы последнему. Борьба за главный приз только начинается.