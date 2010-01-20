21 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Внешняя политика будущего президента Украины» В пресс-конференции приняли участие: - директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов; - и.о. директора международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков.



Михаил Пашков: Во-первых, прогнозируя внешнеполитическую деятельность, нужно учитывать, что сама внешнеполитическая сфера - это очень деликатная специфическая деятельность, которая сопряжена с односторонними или двусторонними переговорами, со сложными консультациями, с учетом мнений партнеров. Сейчас в этой сфере ряд решений имеют сложный характер. То есть мы не можем говорить, что завтра придет новый президент, и все волшебным образом во внешней политике переменится. Это не так.

Нужно учитывать еще и то, что между предвыборными заявлениями и конкретными действиями политиков уже в новой ипостаси существует достаточно большая дистанция. Естественно, судить о внешнеполитическом курсе нового президента можно будет уже по конкретным шагам.

На мой взгляд, ключевым моментом будущей внешней политики является достижение определенного консенсуса внутри страны, потому что сегодня идет межэлитная борьба на уничтожение. Внешнеполитическая сфера используется как арена сведения политических счетов, что влияет на имидж государства, на характер двусторонних отношений, и во многом дезориентирует наших внешних партнеров. Необходимость достижения определенного консенсуса внутри страны тоже будет одним из важнейших условий эффективной внешней политики на новом этапе.



Сергій Толстов: Я би хотів зорієнтувати вашу увагу на трьох основних моментах, які дають нам проекцію майбутньої зовнішньої політики наступного президента України. Мається на увазі, що президент, який буде на найближчий п’ятирічний період, тому що, якщо піде так, як воно йде зараз, то він через п’ять років цілком може стати українським Шираком, повторити його кар’єру.

Враховуючи теперішню ситуацію, ми маємо лише двох кандидатів, причому, прогнозувати їх політику, з одного боку, достатньо легко, з іншого боку, достатньо важко. Легко тому, що ці фігури достатньо чітко вималювалися як політичні постаті - Янукович виглядає більш прогнозованим, Тимошенко більш хаотичною, - однак їхні параметри зовнішньої політики звужено.

Перше питання, яке я хотів би зазначити - це наслідки правління Ющенка, зокрема, у сфері зовнішньої політики. Якщо ми не підведемо підсумок саме по цьому питанню, ми не зможемо піти далі, тому що зовнішня політика, як і взагалі система державного управління, після п’яти років правління президента Ющенка перебуває у руїні. Фактично на сьогоднішній день потрібно підвести, по-перше, політичні підсумки в зовнішній політиці, а по-друге, йдеться про формування нового порядку денного зовнішньої політики, оскільки фактично жодна з поставлених цілей і жоден з пріоритетів, які фігурували за часів президента Ющенка, не реалізовано.

Я вже не кажу вже про те, що надзвичайно поганим є аналітичне забезпечення зовнішньої політики, що простежується і в політичних деклараціях. Наведу лише один приклад, коли в 2005 році впродовж трьох місяців президент Ющенко робив абсолютно суперечливі, абсолютно нереалістичні заяви з приводу того, коли і як будуть розвиватися відносини з Європейським Союзом. Спочатку він казав, що подасть заявку на членство впродовж двох тижнів, потім казав, що за півтора роки добуде асоційовану угоду, а за три роки членство і т.д., аж поки європейський Союз не прислав двох міністрів закордонних справ Польщі і Німеччини, щоб вони поїхали в Київ, і в приватному порядку втолкували керівникам адміністрації Ющенка, що це не реалістичні завдання, треба покінчати з цією балаканиною, бо інакше буде негативна відповідь формального характеру.

Все, про що сказав мій колега Михайло Пашков, має місце. І розкол в суспільстві, і економічна депресія, і невизначений міжнародний статус країни, все це призводить, з одного боку, до значного обмеження параметрів зовнішньої політики, тому що злидар з простягнутою рукою не може виступати ані регіональним лідером, ані впливовою державою, яка істотно впливає на стабільність в регіональному контексті. А також це веде до втрати смислу зовнішньої політики, яку, власне, функцію має виконувати зовнішня політика в державі, навіщо вона повинна проводитися.

Традиційно вважається, що зовнішня політика має сприяти активній участі держави в міжнародних справах, насамперед створювати позитивні можливості для внутрішнього розвитку країни, для збільшення її статків, для підвищення рівня життя, для забезпечення відповідності сучасним політичним, економічним та технологічним стандартам. На сьогоднішній день сучасні теоретики йдуть далі, вони визначають нові та старі функції держави. Причому до нових функцій держави входять багато з тих, які, на жаль, можуть виконувати тільки розвинуті країни з достатнім економічним рівнем економічного розвитку. Проте зовнішня політика є традиційною функцією, вона відіграє визначну роль розвитку країни.

Також йде мова про різне значення і різне ставлення до наслідків правління Ющенка. Тому що, скажімо, на Заході вважається, що спадщина Ющенка має певні позитивні моменти. Але водночас, якщо йдеться про демократичний розвиток країни, - а саме головне питання, чим Україна відрізняється від Росії, - то, принаймні, серйозні західні дослідники вважають, що встановлення жорсткої авторитарної влади і гегемонії в Україні унеможливлюються плюралістичним характером економіки та суспільства. Про це говориться, наприклад, в дослідженні Пола Даніеля американського фахівця.

Очевидно, що незважаючи на спочатку позитивне ставлення Заходу до Ющенка, ми маємо все ж таки переглядати його спадщину. Якщо йдеться про зміцнення демократичного ладу, то ми маємо відлік від зворотного, тому що без конституційних повноважень і виконання функцій державних інституцій, в тому числі незалежних державних інституцій, таких як Центральна виборча комісія, ми не матимемо ані демократичних стандартів в суспільстві, ані чесних виборів, ані всього іншого.

Таким чином, той факт, що на сьогоднішній день адміністративне втручання у виборчий процес є мінімізованим, є до певної міри наслідком перегляду тих справ, які мали місце під час ініціювання парламентських виборів 2007 року, коли центральна влада погодилася щодо виборів абсолютно в інший спосіб.

Другий аспект – це зовнішні політичні декларації кандидатів в президенти. На сьогоднішній день ми маємо більш чітко виписану зовнішньополітичну концепцію з боку Януковича та його оточення, і значно менш чітко виписану зовнішньополітичну програму з боку Тимошенко, яка до певної міри обмежується власними заявами.

Також треба зазначити, що в оточенні Януковича є значно більше фахівців з приводу зовнішньої політики, які займаються цими питаннями на постійній основі. Я маю на увазі і Кожару, і деякий інших консультантів, таких як Олександр Чалий, колишній міністр Зленко, який інколи долучається до зовнішньополітичних заходів Януковича. Знову ж таки є певний зв'язок з призначенням Грищенка на посаду посла України в Росії з уповноваженнями президента у сфері зв’язків з Російської Федерацією. Таким чином, цілком очевидно, що зовнішньополітичний блок, в разі президентства Януковича, матиме дещо більше підґрунтя і більшу кількість заангажованих фахівців. Міністр закордонних справ за президента Януковича скоріше за все може бути або Грищенко, або Кожара, або Олександр Чалий

Що стосується президентських заяв і оточення Тимошенко, то в цьому сенсі таких відомих фахівців в сфері зовнішньої політики значно менше. Серед представників БЮТ, які мають істотний досвід у сфері зовнішньої політики можна назвати хіба що Олега Білоруса, який є керівником парламентського комітету в закордонних справах. З приводу зовнішньої політики від БЮТ висловлюються різні особи, включаючи юристів на кшталт Святослава Олійника та деяких інших, наприклад, Шкіль, який має дуже обмежений досвід у сфері зовнішньої політики. Більше про це каже безпосередньо Тимошенко.

От, що каже Тимошенко про свої зовнішньополітичні завдання, причому, всі ці завдання викладені в достатньо полемічній, пропагандистській формі, мають форму гасел, так само як і більшість програмних документів БЮТ. Головне гасло, яке останнім часом висловлюється, це - європейська орієнтація. Напередодні виборів 14 січня в підсумковій прес-конференції пролунала обіцянка впродовж п’яти років зробити все, щоб Україна набула статусу повноправного члену Європейського Союзу. Повторюється гасло початку 2000-х років, - яке вперше ініціювали представники Соціалістичної партії, - побудови Європи в Україні.

З приводу Росії йдеться в загальній формі про наміри прибрати протистояння, провести певне перезавантаження відносин між державами. Запорукою співробітництва між Україною і Росією є газові угоди від 19 січня 2009 року про постачання і транзит нафти, саме це забезпечує надійний статус України в якості транзитера російського газу в Європу. Те ж саме з деякими варіаціями пролунало під час проведення останньої Ялтинської конференції, яку щорічно організовує Пінчук, яка є найбільш представницькою і авторитетною площадкою в Україні з приводу зовнішньополітичних дебатів.

Щодо Януковича, тут є більше конкретики. Якщо підсумувати заяви, зроблені останнім часом, йдеться про те, що Україна є позаблоковою державою, і має зберігати цей статус, що має проявлятися у вигляді неучасті у військово-політичних блоках.

З приводу відносин з НАТО, Сполученими Штатами фактично залишаються орієнтири зовнішньої політики часів Кучми: розвиток прагматичних відносин, визнання Сполучених Штатів і Росії стратегічними партнерами України, прагнення наповнити і відносини із Сполученими Штатами, і відносини з Росією конкретним навантаженням, конкретним змістом, який би відповідав інтересам України та цілям її зовнішньої політики.

Йдеться також про необхідність певного перегляду, але в двосторонньому порядку, газових угод, оскільки визнається, що вони є нереалістичними для виконання з українського боку, і фактично ведуть до кризи. Ставиться за мету досягнення справедливої ціни на газ для України. Оскільки, якщо для України та Німеччини ціна однакова, ціна для України все одно є вищою, враховуючи вартість транзиту газу до Німеччини.

Інколи згадуються пункти про нейтральний статус, однак, це питання дискусійне, оскільки набуття Україною нейтрального статусу означає виведення військових баз інших держав. Так само, як робила свого часу Фінляндія, коли вводила нейтральний статус, домоглася виведення радянської військової бази з півострова Ханко.

З приводу НАТО йдеться про розвиток взаємовигідного співробітництва і партнерства. Однак про вступ до НАТО мова не йде.

З приводу Європи визначається ідея розвитку відносин і збереження європейської орієнтації на засадах піднесення рівня економіки, життя людей, досягнення соціальних і технологічних стандартів, гармонізація законодавства і т.і.

Мій висновок з приводу можливих обрисів зовнішньої політики цих двох кандидатур. З приводу Януковича, позаблоковий статус є основною засадою позиціювання України контексті міжнародної безпеки, європейської безпеки. Нейтралітет є дискусійним моментом, навряд про це можна казати, оскільки робиться упор на механізми гарантій в межах Будапештського меморандуму з боку великих держав, який було підписано в 1994 року. Можна прогнозувати спробу копіювати фінський досвід зовнішньої політики, нейтральний чи позаблоковий статус на засадах поступового розвитку відносин з Європейським Союзом, підтримання доброзичливих стосунків з Російською Федерацією.

Цілком можливо, що зовнішній політиці буде надано доктринального характеру. Тобто вона буде оформлена у вигляді певного документу, який буде запропоновано на затвердження парламенту.

Цілком слушно очікувати економізацію зовнішньої політики. Про економізацію зовнішньої політики час від часу йдеться впродовж останніх 15 років, але враховуючи бізнесовий характер інтересів керівництва Партії регіонів, цілком можливе залучення до владної коаліції за часів президентства Яковича угруповань Тігіпка і Яценюка. Цілком очевидно, що саме в сфері зовнішньої політики економічним аспектам буде надаватися пріоритетне значення. Зовнішню політику намагатимуться використовувати, в першу чергу, для сприяння економічного розвитку. Робити упор на розвиток співробітництва з державами БРІК - Бразилія, Росія, Індія, Китай, – Казахстан, країнами Близького та Середнього Сходу, включаючи Туреччину, державами Південно-Східної Азії та деякими державами Латинської Америки.

Буде зроблено істотні спроби для врегулювання суперечності з Росією, в першу чергу, шляхом припинення ідеологічної війни.

Цілком можливий певний перегляд порядку денного переговорів з Європейським Союзом, зокрема з приводу уточнення параметрів програми «Східне партнерство» та певний перегляд попередніх домовленостей, які досягнуті в контексті створення зони вільної торгівлі. Цілком очевидно, що позиція України в цих питаннях буде більш жорсткою і менш поступливою. Багато буде залежати від фінансового стану держави, наповнення бюджету, тому що критичний фінансовий стан держави буде стримувати сферу автономії зовнішньополітичних рішень.

Щодо ймовірного президентства Тимошенко. Міністром закордонний справ скоріше буде або Тарасюк, який підтримав Тимошенко, від Народного Руху України, або теперішній міністр Порошенко, який цілком спрацювався з теперішньою командою виконавчої влади. Своїх експертів в зовнішній політиці у Тимошенко дуже мало, тому скоріше за все буде орієнтація на аналітичні структури, близькі до Тарасюка або Порошенко, а також на кадровий апарат МЗС.

Політика скоріше за все матиме доволі кон’юнктурний характер. Свої корективи буде вносити надзвичайна залежність від зовнішніх запозичень та економічної допомоги. Декларований курс на Європейський союз буде збережено, але, оскільки економічний стан України буде залишатися дуже важким, ніяких істотних зрушень з приводу інтеграційних зв’язків, або навіть послаблення візового режиму в найближчі роки очікувати не доводиться. Цілком очевидно, що поки в Україні не буде припинено економічну кризу, європейський Союз буде розглядати українських громадян, як потенційних мігрантів, таким чином, обмежувати їх приїзд до своїх країн.

В стратегічних питаннях політика буде зводитися до балансування між США, Європейським Союзом і Росією. Основі елементи прозахідної риторики буде збережено. Однак на етапі суверенного дефолту або банкрутства НАК «Нафтогазу України» ці елементи можуть навіть посилюватися. Я маю на увазі прозахідну риторику, оскільки в разі суверенного дефолту або банкрутства НАК «Нафтогазу України» постане питання про власність України на газотранспортну систему, що спричинить загострення відносин з Росією. Багато що буде залежати від нової політичної конфігурації, включаючи можливі угоди і можливість співпраці з угрупуваннями Тігіпка і Яценюка.



Михаил Пашков: Я не столь пессимистичен в отношении внешнеполитической ситуации в стране, хотя действительно проблем очень много.

На мой взгляд, за последние месяцы на дипломатическом уровне происходят позитивные изменения в ситуации на российском направлении. У нас проходят весьма серьезные переговоры по проблемам безопасности, по проблемам Черноморского флота, по проблемам границ. Был ряд встреч Лаврова с Порошенко, были встречи в Москве Хандогия, в том числе и с завминистром. Поэтому в этом плане есть некоторые позитивные моменты, которые действительно нужно укреплять.

Мы вышли на финальный этап подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это означает, что в принципе мы получим документ весьма серьезный, который полностью трансформирует систему взаимоотношений Украины с Европейским Союзом. Но учтем один момент, что сегодня у нас есть согласованная повестка дня ассоциации. То есть документ, в котором содержится уже согласованная позиция по договору об ассоциации. То есть мы уже сегодня модем начинать реализовывать документ об ассоциации, что весьма важно.

Что касается российского направления, для одного и другого кандидата будет принципиально важным запуск механизма межгосударственного сотрудничества. Я имею в виду украинско-российскую межгосударственную комиссию. Она до недавнего времени работала на одном моторе, на экономическом комитете, поэтому важно, чтобы она работала в полном формате на уровне президента.

Четыре проблемных поля в отношении с Российской Федерацией:

1.Взаимоотношения в газовой сфере

2.Проблемы границ с Россией – демаркация, делимитация азовской акватории, сухопутных границ, - это более чем 1000 километров;

3.Проблемы Черноморского флота, это проблема 2017 года, а точнее, 2016 года, потому что 2016 году примут решение;

4.Проблемы гуманитарного характера.

По двум последним моментам, выскажу своеобразное ноу-хау Центра Разумкова относительного Черноморского флота. Почему бы нам к 2017 году не трансформировать военную базу России в международный антитеррористический центр под эгидой, скажем, ООН, который бы боролся с контрабандой, нелегальной миграцией, с торговлей людьми, с терроризмом? Это бы, во-первых, не противоречило Конституции Украины, во-вторых, это бы не отражалось так болезненно на Российской Федерации, что якобы из Севастополя уходят моряки, Россию выбрасывают. То есть это могло бы быть своеобразным компромиссом с обеих сторон, который бы дал возможность победить подобного рода противоречия.

Что касается геополитического направления, безусловно, мы сегодня говорим о том, что мы реализуем годовые программы, которые являются одной из элементов ПДЧ. На мой взгляд, взаимоотношения с НАТО будут продолжаться. Может быть, они не будут столь акцентированы на какие-то перспективы присоединения, потому что сегодня ни Украина, ни НАТО не готовы к этому, на повестке дня такой вопрос не стоит, но и тот и другой кандидат, безусловно, будет продолжать сотрудничество с НАТО в той или иной форме. В данном случае нет смысла говорить о каком-то свертывании или ограничении сотрудничества. Очевидно, оно будет продолжаться.



«Главред» Ваш прогноз по поводу кандидатур на пост министра иностранных дел.



Михаил Пашков: Мне сложно судить, как будут выстраиваться кандидатуры по министру иностранных дел. Очевидно, это будет зависеть от тех приоритетов и задач, которые поставит будущий президент в сфере внешней политики.

Я бы хотел акцентировать внимание, что 28.30 во внешней политике, это заточка внешнеполитического инструментария. Я имею в виду проведение структурно-кадровых реформ дипломатического аппарата, то есть это реформирование наших представительств за границей, необходимость их деятельности должна определяться рядом параметров, конкретных и четких, - это уровень торгово-экономических отношений с данной страной, это уровень трудовой миграцией украинцев в данную страну, это возможность получения инвестиций, возможность сотрудничества в научно-технической сфере, это диаспора. Это первое.

Второе, безусловно, необходимо провести реорганизацию торгово-экономических миссий. Говорилось сегодня о необходимости экономизации внешней политики, - это правильно, это веяние сегодняшнего дня. Безусловно, надо развивать отношения с странами не только с традиционно приоритетными – США, Россия и ЕС, - но и со странами, о которых уже упоминалось - Китай, Индия, - стран в том числе Ближнего Востока, стран, где могут развиваться украинские интересы. То есть в этом направлении он должен будет двигаться.

Эта трансформация внешнеполитического аппарата должна сегодня быть на повестке дня. Может быть, стояло бы даже ввести своеобразную дипломатическую карту для каждого посольства, персонифицировать конкретные, четкие задания для каждой дипломатической миссии страны. Потому что понятно, что наше посольство в Штатах имеет одни приоритеты, а на Ближнем Востоке совершенно другие. Такая инвентаризация деятельности была бы, на мой взгляд, очень важна, и содействовала бы оптимизации внешнеполитической деятельности.



Вопрос из зала: Вы сказали, что много решений во внешнеполитической сфере носят отложенный характер. Вы имели в виду только российское направление?



Михаил Пашков: Самые разные направления, в том числе и по России.

Я имел в виду специфику двусторонних отношений, которые во многом предопределяют характер деятельности. Решение может быть принято, но его вступление в силу носит отложенный характер. Примеров можно привести много.



Вопрос из зала: Ви сказали, що зовнішня політика після Президента Ющенка лежить в руїні. Як в цій ситуації треба вибудувати зовнішню політику новому президенту?



Сергій Толстов: Зовнішня політика будь-якої держави – це не сфера волюнтаризму, забаганок і хаотичних рухів. Це абсолютно чіткий механізм трансформування зовнішніх інтересів держави в площину певних дій, а також потреба у їхньому забезпеченні відповідними ресурсами та інструментами.

З приводу того ж Євросоюзу. Подивіться, що зроблено на сьогоднішній день? Було скасовано візи для європейців, підписано угоду про полегшений візовий режим, яка дає можливість людям з дипломатичним паспортом їздити без віз. Виникла ситуація, яка цілком влаштовує Європейський Союз, підписано угоду про реадмісію і т.ін, але щоб ставити питання про полегшення візового режиму для українців, треба запровадити паспорти з біометричними даними. Щось зроблено з цього приводу? Ні. Таким чином, який висновок можна зробити? МЗС займається балаканиною, веде якісь переговори з ЄС, але доти, доки в Україні не будуть запроваджені зовнішні паспорти з біометричними даними, все це – балаканина. Таким чином, робиться «вистава для приїжджих». Нібито ми робимо велику справу, займаємося питаннями полегшення візового режиму для українських громадян. А люди слухають, журналісти пишуть.

З приводу східного партнерства. В початковому варіанті східне партнерство мало певний інтеграційний компонент. Швеція і Польща, які пропонували свою ініціативу 6 років тому, спочатку думали, що певним країнам буде надаватися певний шлях для подальшого розвитку відносин. На сьогоднішній день східне партнерство не має жодних елементів, які б означали можливість подальшого вступу цих країн до ЄС.

На сьогоднішній день МЗС виконує дві функції: функцію відносин з євроатлантичними інститутами і міністерства пропаганди. Посольства, звичайно, виконували певну роль, деякі посольства прагнули розвивати відносини і сприяти економічним зв’язкам. Доки зовнішня політика не буде робитися як серйозна справа, нічого хорошо з цього не вийде. Певні ініціативи або дії можуть призводити до зворотнього наслідку. Наприклад, гра на загострення відносин з Росією призводила до того, що Україна втрачала економічні зв’язки, що відбивалося на бюджеті і доходах українських громадян.



Михаил Пашков: Инициатива восточного партнерства не предполагала членства априори, изначально. Я считаю, что в стратегическом плане для ЕС это проект, который окружал РФ демократическими свободами, независимыми государствами и образовывал своеобразный пояс европеизации данного региона. В стратегическом плане это, безусловно, инициатива позитивная. Любые инициативы, которые тем или иным образом приближают Украину к ЕС, нужно поддерживать.

Что касается виз. Мне кажется, в последние полгода ситуация изменилась в позитивную сторону, европейские страны стали выдавать больше виз, в том числе и многоразовых. Со странами-партнерами есть договоры о малом приграничном движении, который упрощает перемещение наших граждан. Это тоже безусловный «плюс».

Безусловно, проблема с паспортами на сегодня существует, но это не проблема только МИДа. МИД паспорта не печатает. Направление, в котором сегодня работает МИД – это европейское направление и российское направление. Тут есть позитивные моменты.



Читатель сайта «Главред»: Чацкий (Russian Federation, Saint Petersburg): Для проведения любой политики тем более внешней нужны ресурсы. Насколько Украина способна проводить самостоятельную внешнюю политику?



Михаил Пашков: Читатель абсолютно прав в том плане, что внешняя политика требует ресурсов. Безусловно, необходимы серьезные бюджетные ассигнования на ведение внешнеполитической деятельности. Очевидно, что бесплатной внешняя политика не бывает. И та ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад, когда внешнеполитическое ведомство переживало очень сложный период, это негативно сказывалось на эффективности внешнеполитического курса. Я думаю, что будущему президенту, в первую очередь, следует обратить внимание на эту сферу – на сферу финансирования внешнеполитической деятельности.



Читатель сайта «Главред» (Ukraine, Kiev): Что нужно сделать для того, чтобы окружающими нас странами принималась наша многовекторность, или как заставить Россию не лезть в наши внутрение дела?



Сергей Толстов: Наверное, стать более успешными и перестать относиться к внутренней политике как к сфере первоначального накопления капитала. И, наверное, стать более стабильным обществом с более цивилизованными внутренними отношениями.



Михаил Пашков: Нам необходимо вести диалог с Россией на европейских принципах. Это касается в том числе и нашего диалога по гуманитарным вопросам.

Надо максимально деполитизировать эту сферу, в том числе и сферу обеспечения национально-культурных потребностей украинцев в России и россиян в Украине.



Читатель сайта «Главред» Андро (Ukraine, Kiev): Как долго внешнеполитическое наследие Ющенко сохранится при новом президенте? Спасибо



Михаил Пашков: Самое главное – это проблемы внутри страны, это проблемы раскола элиты, это проблемы использования внешнеполитической сферы для сведения внутриполитических счетов. Если это будет продолжаться, то говорить о продуктивной, эффективной внешней политике крайне сложно.



Читатель сайта «Главред» Анатолій Анатолійович (Ukraine, Dnepropetrovsk): Зовнішня політика жодної країни не може бути одновекторною за визначенням, окрім колоніальних країн. З двох претендентів Тимошенко, безумовно, більш схильна до багатовекторності і, взагалі, більш здатна до дипломатії, аніж Янукович, котрий здатен діяти лише за підказкою (з Москви звичайно). Чи вірно я це розумію?



Сергей Толстов: Ні, невірно. Тимошенко от Януковича будет отличаться по стилю и по характеру своей власти. Тимошенко более склонна к авторитарной, единоличной власти, особенно если ее коалиция не будет включать сильных партнеров.

Янукович не является политическим лидером в качестве доминирующей фигуры. Он сформировался как управляющий определенного портфельного пула акционеров, в который входят крупные группировки национального капитала. На сегодняшний день этот пул достаточно большой, он шире, чем ПР, поскольку есть определенные соглашения с другими группами, которые не удовлетворены перспективой Тимошенко.

Янукович не является фигурой, которая может действовать волюнтаристски, он ограничен согласованными интересами национального капитала. Во-вторых, интересы этого капитала таковы, что он заинтересован в урегулировании отношений с Россией и Западом и настаивает на автономной роли Украины, поскольку этот капитал легализовал свои юридические права на Западе.