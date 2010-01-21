Главное – не выход из кризиса, а уроки, вынесенные из него

«Наша пресс-конференция на фоне существующего сегодня в Украине информационного поля лично мне очень интересна. Вопросы финансового кризиса, антикризисной политики, стратегического развития Украины сегодня практически не обсуждаются. Если идущие сегодня на пост президента не готовы говорить о таких серьезных вещах, то, к сожалению, вероятность того, что они смогут их реализовать, очень мала.Чему нас научил кризис? Как страна и правительство реагировали на кризис? Эту политику я попытаюсь свести к трем точкам:Первая ключевая идея заключалась в том, чтобы продержаться – поддержать определенные расходы, поддержать определенные отрасли, без каких-то существенных изменений в содержании экономической политики.Вторая характеристика заключалась в том, что правительство пыталось реагировать на те или иные проблемы точечно. Возникала проблема у металлургов – они подписывали с ними меморандум, возникала проблема у химиков – выдавали соответствующие решения. Были проблемы с выплатой пенсий – перераспределялись средства в пределах Министерства финансов, Казначейства.Третья особенность заключается в том, что такое реагирование было, прежде всего, со стороны правительства, потому что ясно, что проводить какие-то концептуальные решения через парламент – менять бюджет, проводить его секвестр, - мы фактически не могли. Год до президентских выборов, полгода до президентских выборов и т.д».«Во время кризиса мы получили очень простое подтверждение: модель реализации экономической политики неэффективна; та модель экономики, которая сложилась на сегодняшний день, неэффективна. И сегодня существенной угрозой для украинской стабильности или определенных элементов восстановления остается нереформированная фискальная система.Какие мы имеем на сегодняшний день проблемы или риски, связанные с восстановлением? По оценкам зарубежных экспертов, мы будем иметь дефицит Государственного бюджета приблизительно 9% по итогам 2009 года, совокупный государственный долг – около 23,2%. По 2010 году есть разные оценки. Долговые обязательства, по сравнению с другими странами, небольшие, но, учитывая слабость украинской экономики, это очень тяжкое бремя и очень большая проблема.Следующая проблема - это проблема стабильности украинской банковской системы. Мы видим рост так называемых «плохих» или «токсичных» активов. Косвенным подтверждением этого является очень быстрое развитие рынка «плохих» долгов.Следующая проблема - это вопросы, связанные с Государственным бюджетом. Чрезвычайная ситуация, в которой мы находимся, требует чрезвычайных мер. Любому правительству – этому или реформатированному – нужно подумать о трехлетнем бюджете на 2010-2012 годы с четким определением приоритетов: что мы должны проплатить любой ценой. Все остальное придется «резать», поэтому 2010-й и 2011 годы – это годы секвестра государственного бюджета, пересмотра объемов государственного сектора и бюджетного сектора, в том числе в плане сокращения. Это вещи, связанные с приведением наших экономических пропорций в соответствие с тем, что сегодня складывается на внутреннем рынке и в мире: повышение цен на коммунальные услуги, на энергетику, на газ, отказ от разного рода льгот и так далее. Другого выбора у нас практически не остается».: «Можно поддержать позицию премьера. Но мы считаем, что нужно говорить и следующее - что кризис у нас закончился и началась экономическая депрессия. Кризис, как период падения вниз, действительно, к счастью, в основном позади, но экономика ползает по дну. Мы сегодня можем задать другой вопрос: когда экономическая депрессия перейдет к следующему логическому этапу - к экономическому взлету?По нашему мнению, 2010 год должен и может стать в Украине годом выхода из экономической депрессии. Первый аргумент в пользу этого заключается в том, что большинство международных экспертов высказывают пусть сдержанный, но оптимизм по поводу динамики мировых экономических показателей. Причем, по мнению экспертов, наиболее динамично будут выходить из кризиса развивающиеся страны.Поэтому можно рассчитывать, что в краткосрочном периоде это оживление может способствовать оживлению украинского экспортного сектора. Это уже происходит. Если мы посмотрим на динамику, скажем, декабря 2009-го и декабря 2008 года, мы увидим, что месячное производство увеличилось почти на 7,5%, причем прежде всего именно за счет металлургической отрасли, химической, то есть экспортоориентированных секторов экономики».«Второй аргумент заключается в том, что в Украине все-таки достаточно мощная экономика, которая в состоянии самостоятельно генерировать внутренний спрос. Этот внутренний спрос, связанный с деятельностью национальной системы социального обеспечения, с достаточно развернутым бюджетным сектором. То есть мы можем прогнозировать, что спрос, по крайней мере на этом сегменте, будет с позитивным знаком и в 2010 году».«Но без благоприятных условий в сфере кредитования, без благоприятных условий в сфере валютного рынка вполне возможно, что этот растущий внутренний спрос может привести к ухудшению торгового баланса из-за опережающего роста спроса на импортные товары. То есть национальный производитель должен иметь возможность отреагировать на рост внутреннего спроса».«Третий аргумент заключается в том, что оживление мировой экономики будет сопровождаться ростом интереса инвесторов к украинским активам, стоимость которых существенно уменьшилась в ходе экономического кризиса». «Кроме того, думаю, значительный интерес будут представлять те инвесторы, которые действительно заинтересованы в получении доступа к украинским ресурсам, к украинскому геостратегическому положению. Это должно способствовать, во-первых, улучшению сальдо платежного баланса, а во-вторых, оживлению внутреннего спроса».«Есть серьезный риск - если в Украине будет сохраняться нестабильное правовое и политическое поле, соответственно, нестабильный инвестиционный климат, это может побуждать к использованию таких оффшорных схем, которые значительно снизят эффективность вероятного улучшения инвестиционной привлекательности украинской экономики.Четвертый аргумент в пользу роста экономики - чисто статистический, расчетный. Фактически экономика настолько сжалась, как пружина, что даже если не будет никаких антикризисных мер, это разжимание пружины может дать по крайней мере несколько процентов прироста.По нашим расчетам, для того, чтобы в течение двух лет - 2010, 2011-го - выйти на докризисный уровень ВВП, экономика должна в среднем расти на 10,5% в год. Думаю, что этот статистический эффект существенно прибавит процентов показателям 2010 года».: «Конечно, эти прогнозы имеют счастье сбыться только в случае, если в Украине будут поддерживаться политическая стабильность и базисная макроэкономическая стабильность. А именно, прекратится, наконец, конкуренция между Национальным банком и Министерством финансов в проведении действий на монетарном поле, обеспечится выполнение нормативно-правовой базы и восстановится дееспособность ветвей власти, которые должны принимать необходимые решения антикризисного и антидепрессивного характера.Определенное восстановление послекризисной, последепрессивной экономики в любом случае должно произойти в 2010 году, но для того чтобы это восстановление было стойким и затем не последовала очередная волна спада, для того чтобы оно сообразовалось с национальными интересами в нужном направлении, нужна взвешенная государственная политика, государственная стратегия, которая была бы направлена на преодоление экономической депрессии в Украине».: «Я также согласен с премьер-министром Украины, что экономический кризис завершился, в том смысле, что экономика уже второй квартал подряд растет, хотя по итогам года у нас и будет негативный ВВП.В то же время, макроэкономическая ситуация остается сложной. Только экспортные отрасли начали рост - металлургия и химическая промышленность. То есть в известной мере ситуация повторяется: в 1999-2000 локомотивом роста экономики Украины после длительной депрессии были также экспортные отрасли.Через год-два мы увидим оживление в строительстве, в машиностроении и в секторе услуг. Но эти отрасли более инерционные, ситуация там сложнее, и до восстановления кредитования или инвестиционного спроса там улучшения ждать не стоит. Поэтому 2010 год для некоторых отраслей будет и дальше кризисным».«Мы ожидаем, что в 2010 году экономика вырастет на 4%. Прежде всего, за счет промышленного производства, экспортных отраслей. Потребление будет расти медленнее, чем ВВП - потребительские настроения остаются пессимистическими. 2010 год будет годом медленного роста».: «Когда мы говорим о кризисе, то важнее, чем объемы падения или роста, или даже прибыльность отраслей, является то, пройдет ли кризис впустую для Украины. На самом деле, если мы посмотрим на историю Украины, то все реформы были проведены или начаты как раз в таких кризисных условиях.Экономика в стране и дальше остается в сложном положении, но мы видим, что есть реальный риск, что не только первый квартал этого года, но и полгода правительство и парламент останутся бездеятельными, если будут назначены внеочередные парламентские выборы. Поэтому правительство и парламент снова могут решить отложить некоторые непопулярные шаги.Но, по нашему прогнозу, правительство не сможет себе позволить второй квартал бездеятельности, и все же во втором квартале мы увидим непопулярные действия, в частности, повышение тарифов для населения.Ситуация в стране в бюджетной системе, в социальной сфере остается сложной, потому, по моему мнению, правительство будет вынуждено начать реформы, возможно, если не в 2010 году, то уже с 2011 года. Возможно, тогда можно будет говорить, что кризис 2008-2009 годов не прошел для Украины впустую. Пока мы не видим никаких структурных изменений, никаких мер правительства, которые бы свидетельствовали о том, что мы действительно вынесли определенные уроки. Антикризисные меры правительства были незаметны или малоэффективны».