Первый безрадостный

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги первого тура президентских выборов, которые в целом совпали с результатами экзит-полов, проведенных средствами массовой информации.

Из общей колеи выбился только Национальный экзит-пол. Настало время подвести и политические итоги первого раунда схватки за президентское кресло.



Выход во второй тур Юлии Тимошенко и Виктора Януковича не стал неожиданностью – эти политики с 2005 года выглядят «скованными одной цепью». Их противостояние во многом определяло развитие страны после Майдана, и голосование 7 февраля станет кульминацией этой схватки. Лидеры БЮТ и Партии регионов, то сближавшиеся в стремлении разделить страну на двоих, то осыпавшие друг друга градом упреков и обвинений, сегодня бросили все ресурсы на подготовку к решающей битве за президентское кресло.



Развилка Януковича



Виктору Януковичу не придется почивать на лаврах, более того – в случае победы ему придется выбирать между двумя вероятными сценариями реализации президентских полномочий. Лидер «регионалов», очевидно, не удовлетворится реваншем за поражение в 2004-м, а попытается действовать с прицелом на две президентские каденции. Сегодня в окружении Виктора Федоровича с разной степенью вероятности обсуждаются два сценария президентства Януковича. Первый – «олигархический», в котором заинтересованы представители бизнес-крыла Партии регионов, немало измотанного экономическим кризисом и необходимостью финансировать политические потребности своего Лидера. Этот вариант предполагает возвращение к идее создания широкой коалиции с участием Юлии Тимошенко и БЮТ. Подобный вариант во многом нивелирует результаты президентской кампании и позволит сэкономить средства и ресурсы на неопределенный срок. Виктор Федорович сможет вволю наслаждаться теннисом и гольфом, а Юлия Владимировна станет канцлером, который в лучшем случае будет ставить своего политического партнера перед фактом осуществляемых изменений. Не секрет, что создание коалиции двух крупнейших парламентских фракций может ввести Украину в состояние политического летаргического сна. Обойти ПРиБЮТовскую стену, а тем более – пробить ее, нынешняя молодая поросль под знаменами третьей силы не способна.



Второй сценарий – «политический» - предполагает создание неформальной коалиции для проведения ротации правительства, следующим шагом после которой станет проведение внеочередных парламентских выборов. О таком варианте развития событий говорят и в БЮТ. Видимо, возможность появления в Верховной Раде седьмого созыва внушительной фракции Сергея Тигипко, представителей политического проекта Ющенко (обновленного) и некоторого количества «фронтовиков» и коммунистов пугает «регионалов» меньше, чем сохранение мега-фракции БЮТ. Готов ли Янукович и его соратники к проведению досрочной (скоротечной и экономной) избирательной кампании и последующему кропотливому процессу формирования парламентского большинства? Прямо говоря – готовы ли они пойти на уступки потенциальным политическим партнерам? Ответ сегодня не выглядит очевидным.



Впрочем, даже последовательные оппоненты не ожидают от Виктора Федоровича при любом сценарии его президентства масштабных политических преследований. Ему бы с экономическими обязательствами перед спонсорами разобраться. Судя по тому, насколько ярко зазвучала в последнее время в выступлениях вождя Партии регионов «газовая» тема, группа Фирташа – Бойко чувствует себя рядом с Януковичем уверенно. Да и остальные генералы и маршалы украинского бизнеса готовы доказать, что являются не проклинаемыми Тимошенко олигархами, а крепкими хозяйственниками и ответственными бизнесменами.



Тимошенко: есть упоение в бою



Если Виктору Януковичу в случае победы придется приложить немало усилий для переформатирования парламента, то Юлия Тимошенко выражает уверенность (и не только в публичных заявлениях), что лояльная ей коалиция будет сформирована достаточно оперативно. Юлию Владимировну вдохновляет опыт ее первого премьерства, к тому же за прошедшие пять лет она стала еще искушеннее в вопросах политической борьбы. Лидеру БЮТ сегодня на руки закрытые списки, наполненные покорными представителями крупного бизнеса, а не политиками. Так что Тимошенко не лукавит: «плана Б» у нее может и не быть, ведь в случае поражения она остается премьером, и этот статус она может сменить только на лидерство в оппозиции. Не исключено, что «регионалам» еще придется пожалеть о давнишнем внесении изменений совместно с бютовцами в закон «О Кабинете Министров», нарастивших полномочия главы правительства.



Вообще стоит обратить внимание, что конституционная реформа, продавленная в 2004 году, превратила политическую систему Украины в пародию на европейскую демократию. Ее основные игроки (Виктор Ющенко к их числу объективно не относится) либо являются премьером, либо лидером оппозиции, словно других политических позиций в государстве не существует. Призывы к переписыванию Конституции, регулярно звучащие из уст Тимошенко, реально отражают ее желание заполучить всю полноту власти, не пересаживаясь из желанного президентского кресла.



Зато предложение Сергею Тигипко премьерского портфеля выглядит, мягко говоря, несколько неискренним. Во-первых, его Юлия Владимировна делает с настойчивостью, достойной лучшего применения. Во-вторых, амбициозный Тигипко вряд ли захочет руководить правительством, в котором ему будет подчиняться разве что патронатная служба премьера, а остальной состав Кабинета Министров будет сформирован без его участия. Банкир должен уметь наращивать рейтинг, иначе напрасно он вернулся в большую политику. В-третьих, состояние экономики страны вряд ли вызывает приступ энтузиазма у лидера «Сильной Украины». Тимошенко пытается сократить отставание от Януковича до расстояния, позволяющего говорить об искажении результатов народного волеизъявления во втором туре, но далеко не факт, что Сергей Тигипко сыграет в эту игру.



От революции к эволюции



Кстати говоря, результат Сергея Тигипко и Арсения Яценюка вкупе с показателями Анатолия Гриценко позволяют сделать еще несколько выводов. «Третья сила» из абстракции превратилась в реальную политическую конфигурацию. Каждый пятый избиратель, преимущественно из крупных городов и столицы – это не статистический показатель, а реальное электоральное поле, с которого можно снимать урожай. Конечно, при условии правильного использования. Неслучайно «третья троица» наотрез отказывается от поддержки финалистов президентской гонки, декларируя намерение «играть в длинную» и уже 30 мая опуститься со столичного Олимпа на места. Получение власти в столице при этом приветствуется как отдельная опция.



Нужно обратить особое внимание на Сергея Тигипко, проведшего кампанию, которую еще весной ожидали от Арсения Яценюка. Он был двуязычен, конструктивен, предлагал реформирование экономики, а не ложные политические цели, не интересные активной части общества. Успех Тигипко свидетельствует о заметной усталости электората от биполярного противостояния лидеров украинского политикума. Сергей Леонидович получил редкий шанс: он может попытаться стать буревестником эволюции, которая придет на смену идеологии Оранжевой революции. Все же лучше, чем реакция или авторитарные тенденции.



Украина без Ющенко



Уходящий глава государства отреагировал на результаты президентских выборов пусть не молниеносно, но достойно. Ющенко не стал цепляться за власть, хотя некоторые представители его окружения говорят, что Виктор Андреевич «был и остается президентом». Отрицание результатов экзит-полов вечером 17 января – не самая сильная сторона действий президентской команды. Сумеет ли Ющенко обеспечить демократическое проведение второго тура, в котором определится новый хозяин Банковой – любопытный вопрос. Полномочий для этого у добывающего каденцию Президента немного, а ответственности – предостаточно.



Стремление «предложить политическое будущее» своим сторонникам делает Виктору Андреевичу честь. Правда, далеко не факт, что отечественным национал-демократам удастся объединиться после обвального падения популярности «героя Майдана». В их рядах слишком много прекраснодушных болтунов, хронически не способных к конструктивным действиям. И Ющенко придется «слезть с печки», если он не хочет превратиться в политического статиста.



Выборы закончатся – работайте



Независимо от алгоритма завершения президентской кампании (хор экспертного сообщества прогнозирует «последний и решительный бой» в многострадальном Высшем административном суде), ее завершение будет не финалом, а началом. Не только раздачей властных портфелей, но и необходимостью принимать непопулярные решения в вопросе утверждения бюджета-2010, решения вопросов энергетической политики, принятия то ли анти-, то ли посткризисных мер. Новому президенту предстоит способствовать политической структуризации общества, оптимизации партийной структуры, обеспечить честную конкуренцию политиков. В конце концов – решать общенациональные задачи идентификации в Европейском пространстве.



Но все это будет после 7 февраля. До первого февральского воскресенья нас ожидает «охота на Януковича», связанная со стремлением затащить его на теледебаты, критика правительства за невыполнение закона о повышении социальных стандартов и гейзеры компромата. Слишком высоки ставки в схватке за президентское кресло, чтобы рассчитывать на дуэль Леди и Джентльмена.