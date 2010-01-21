Будет ли повышать национальное самосознание украинцев новый президент?

22 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Будет ли заниматься новый президент вопросами повышения национального самосознания украинцев?» В пресс-конференции приняли участие: - президент Украинского пен-клуба Евгений Сверстюк;

- заведующий отделом Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.



«Главред»: Віктор Ющенко намагався відродити українську національну культуру, традиції, самосвідомість українців. Чи буде проводити таку політику новий президент, якщо ним стане Юлія Тимошенко або Віктор Янукович?



Святослав Кульчицький: Зараз наш поки що президент Віктор Ющенко підбиває підсумки свого п’ятирічного перебування на цій посаді. Вчора він заявив: «Ми донесли багато того, що потрібно знати українському народу з погляду українського національного вибору. Я не вважаю, що національна ідея зазнала поразки. Вибори лише показали, наскільки ця тема ще лишається неопрацьованою».

Я думаю, що з цим можна погодитися, але справа в тім, що навіть те, що робив наш президент часто було надто прямолінійним. Я згадую ту українізацію, яку проводив в Україні в 1920-ті роки Лазар Каганович. Його сюди прислав Сталін, як свою праву руку, тому що українська партійна організація і сама Україна була дуже вагомою в тій політичній боротьбі, яка тоді велася в Кремлі. Треба сказати, що українська партійна організація завжди підтримувала Сталіна в його боротьбі за владу починаючи з 1922 року до 1928 року.

Так от, Каганович проводив українізацію. Вона була оголошена ще в 1919 році, але не проводилася досить багато років, тому що всі ті, хто мав владу в Україні були російськомовними, потрібно було починати з себе. Каганович застосував дуже жорсткі методи, і українізація почалася. Українізація означала укорінення радянської влади, це перш за все. Разом з тим, вона означала і національне відродження, але з національним відродження боролися вже методами боротьби з українським буржуазним націоналізмом, «шумськізмом» і т.д., завжди могли придумати ворога з тим, щоб відсікти ту складову в українізації, яка тоді була.

Ющенко не мав тих повноважень, які він думав, що має, вони ще були у нього в голові, такі самі як у Кучми, але коли він прийшов до влади повноваження президента України вже були зовсім не такі, які при Кучмі. Але те, що він проводив - не тільки галузі українізації, - залишалося недовиконаним, чи не виконаним взагалі.

Головне навіть інше, тут я хотів би підкреслити головний момент сучасної епохи – демократія. Кагановичу було дуже легко проводити українізацію, це робилося адміністративно-командними методами, країна була така, диктатура партії. В умовах демократії уже силою нічого не зробиш. А декларації вони і залишаються деклараціями. Тобто Ющенко, по суті, не знайшов справжніх союзників ні в одному таборі, ні в іншому.

Що стосується сучасної України, то ті наслідки русифікації, які були впродовж століть, залишаються, вони дуже могутні. Я думаю, що те покоління, яке уже було дорослим в 1991 році, має свої особливості і стосовно економіки, яка була в Радянському Союзі, яка абсолютно протилежна ринковій економіці, і в своїй гуманітарній сфері. Тобто ті, хто розмовляє російською мовою, на українську мову не перейде, та і наврядче це потрібно. Хоча для того, щоб Україна мала перспективу, щоб вона залишалася тією Україною, яка колись була, «догеноцидною» Україною, то треба щоб пройшло не одне покоління, я так думаю.

Яка головна небезпека майбутнього курсу, якщо він буде абсолютно спрямованим проти тих цінностей, які пропагував Ющенко, хоча він їх пропагував такими топорними методами? Я думаю, що велика небезпека буде в тому, що ми надто наблизимося до Росії. Ми і так з Росії дуже повільно виповзали, тому що справді нас дуже довго тримали в Радянському Союзі, де державоутворюючою республікою була Російська Федерація.

Завжди повинен бути опір, цей опір в Україні був дуже сильний після того як почата Кагановичем українізація розширилася, і пішла в глибину. Але потім настав 1933 рік, потім 1937 рік, і практично вже тоді Україна була безпечна для центральної влади. Потім всі ці десятиліття повоєнного часу, вони давали щось і позитивне, щось і негативне. Мабуть, найбільший негатив це Чорнобиль.

Але в усякому разі треба чесно сказати, що 1991 році Україна не виборола своєї незалежності, вона на неї впала, як щось неочікуване. Дійсно є заслуга Народного Руху в осмисленні і переосмисленні свого минулого, в зростанні національної самосвідомості. Але все-таки суверенкомуністи на чолі з Кравчуком тоді прийшли до влади, використали націонал-демократів, а потім пішли ті процеси, які повинні були йти цілком об’єктивно, незважаючи на всілякі матеріальні обставини.

Кучма себе поводив дуже обережно. Цей кістяк в шафі був невидним широкому загалу. Кучма написав книгу «Україна не Росія», чим образив тих, хто живе в Кремлі, але книга була написана, перекладена на російську мову і, власне, вона допомагала відстоювати українське в Україні.

Потім прийшов Ющенко, і почав це все робити надто «топорними» методами. Останній приклад, який я міг би навести - це річниця битви на Маківці. Про цю битву я кажу, що це була трагедія українців, тому що з одного боку стояли кубанські козаки – нащадки запорізького козацького війська, - а з другого боку українці, які створили воєнізовані формування Українські січові стрільці. Це була братовбивча війна. По указу Президента України Віктора Ющенка виходило так, що цим треба пишатися, бо тут українці завдали поразку російській армії.

Ясна річ, що все це дуже дратувало Росію. З одного боку, Росія це країна з дуже сильними імперськими традиціями, в Кремлі це дуже чітко висловлюють і показують всьому світу, ясно, що така політика з боку України зустрічала тільки роздратування. З другого боку, є російський народ, який вважає, що українці це ті ж самі росіяни, тільки малі росіяни, малороси. Це дуже глибоко укорінено, і українців це не повинно дратувати, бо були століття перебування в єдиній державі. Інша річ, що треба відстоювати свою самостійність, самостійність свого мислення, свої прапори, сою символіку, але не свою незалежність.

Наскільки це буде зроблено наступними після Ющенка людьми на вершині влади, сказати важко. Тут у мене є сумніви, хоча нарешті, все-таки президент далеко не стовідсоткова сфера впливу, ще є і парламент, де є різні партії, різні думки, можливо, будуть ще вибори, як вони складуться теж невідомо. У всякому разі в найближчі місяці ми зустрінемося багато з чим новим, поки що сумувати не доведеться.



Євген Сверстюк: Янукович і Тимошенко - це ті політики, які біля державного керма давно, ми вже звикли до них, ми вже бачили їх до того, як вони боролися за владу. Вони не несуть для нас нічого несподіваного. Ми приблизно уявляємо, що вони можуть принести після боротьби за крісло. Янукович спробував себе на посаді прем’єра. Прем’єр в наших умовах це не мало, а президент в наших умовах - не дуже багато. Нам треба ясно це усвідомити, і не демонізувати цих посад. Коли був і ще залишається президентом Ющенко, всі знали, що нічого особливого він не зможе зробити, при найкращих намірах, і при найбільших зусиллях.

Для нас було дуже важливо, що у нас президент людина якого світ поважає, якого ми в глибині душі поважаємо. У нас президент порядна людина, це велика рідкість для посткомуністичної України. Невелика частина народу змогли належним чином це оцінити.

Крісло, пост формує президента, істотно змінює людину. Віктор Андрійович дуже змінився, дуже виріс.

Я думаю, що Янукович і Тимошенко будуть пристосовуватися до того стану, який утвердився протягом останніх п’яти років. Будь-хто має пристосовуватися до цього стану. Повернення до «маємо те, що ми маємо» бути не може. Так само не може бути повернення до того, що «Україна не Росія».

В чому принципова різниця останнього президента, який є, на мою думку, справжнім українським президентом? Він не звертався до вчорашніх хазяїв, він просто їм сказав, що у нас є своя історія, вона є історією боротьби за волю, «прошу вас спокійно поставитися до того, що ви вивчаєте свою історію, ми вивчаємо свою». Такої постановки питання до Ющенка не було. Коли Президент України починає говорити про нашу історію, про наше минуле, починає говорити це з належною самоповагою – це серйозно і це викликає тривогу. Це не Україна і Росія, це – Україна. І саме страшне, що ці слова звернені не до хазяїв, а до свого народу. Ющенко говорив зі своїм народом протягом п’яти років. Чи це було «топорно», чи прямолінійно, чи дипломатично, я не знаю, як це можна оцінити.

Справа в тому, що коли ти виходиш в глуху аудиторію, тобі дуже важко знайти відповідний тон, чи коли ти вчитель, чи ректор, чи на високому щаблі. У нас була глуха аудиторія, і у нас було зовсім не орано. Ті речі, які нам вдалося зробити протягом 1990-х років певною мірою збурили свідомість суспільства, але ми цього не сформували, і нічого практично не утвердили.

В чому не популярність і низький рейтинг Ющенка? Він ішов проти течії від самого початку. Коли ти ідеш до джерела, ти мусиш плисти проти течії, і ти знаєш чим це пахне, і ти знаєш, що тебе героєм не оголосять, але якщо ти пливеш до джерела, то буде надавати тобі сили сама ця мета, це свята мета.

Я знаю, чого коштують ці питання, які порушував Віктор Андрійович, адже, справа в тому, що проти мене ці питання порушувались в стінах КДБ у кримінальних звинуваченнях на початку 1970-х років. Питання про Переяславську угоду, про Мазепу, про Голодомор 1933-го року, всі вони фігурують, як злісний наклеп проти радянської влади, проти соціалізму, проти прогресу. Це все зафіксовано в голові Путіна і Кремля, звідки йдуть і йшли завжди відповідні накази. Цілком ясно, що це сприймається як щось вороже, але так це сприймається не останні п’ять років, за це сиділи сотні тисяч наших людей.

Чому проти течії? Є ходяча фраза, що свобода Україні впала так несподівано. Ви знаєте, і імперія впала несподівано, і цензура впала несподівано, впали несподівано і кайдани з багатьох рук. Все було несподівано в цей рік чудес, 1989 рік. Все було несподівано, але найменш несподівана була свобода України. Це завжди була вибухова республіка, це завжди була республіка яка дає половину контингенту політичних в’язнів чи то при Сталіні, чи то при Хрущові, чи при Брежнєві. Вони знищені, але не всі.

Це є люди, які все життя боролися. Люди мого набору це не є випадкові люди, просто одиниці, які мало значать. Ми дуже багато значили. Я цілком усвідомлював в 1960-ті роки, що мій голос набагато краще доходить, ніж голос всієї Спілки письменників. Захід читає і стежить, і народ стежить. У мене немає проблем з аудиторією, і немає проблем з реакцією: я точно знаю, яка буде реакція.

Слухайте, чого ви викликали конвой, поставили кадебістів і починаєте судити мене за слово. Хто я такий, ви ж самі кажете, що я ніхто, що я не маю ступенів, не маю преси, не маю аудиторії. У вас є сотні академіків, тисячі докторів наук, десятки тисяч кандидатів, то хай вони розіб’ють мої положення, хай вони показують, наскільки це анемічне, жалюгідне, антирадянське і антинародне. Навіщо конвой зі штиками?

Прошу врахувати, що вони прекрасно розуміли, що це за одиниці, і чому проти цих одиниць не можна виставляти своєї батареї науковців, а треба виставляти конвой зі штиками. Нас було досить багато і в 1930-ті роки, і в час Норильського повстання в 1950-ті роки, і в 1960-ті роки.

Якщо ми хочемо осмислити нашу історію, ми повинні оцінити цей рух проти течії, той рух опору, бо він є дуже важливим. Він не вимірюється кількістю людей, і навіть кількістю тих, людей, що не повернулися. Він є постійно діючою величиною. Той Василь Стус, який не повернувся, зробив для пробудження національної самосвідомості набагато більше, ніж десятки відомих вам поетів, і робить досі. Ці імена мають дуже велику силу, вони не відходять.

Чи можна змінити минуле? Є така фраза: минуле не вмирає, більше того, минуле навіть не відходить. Тобто нинішній процес є продовженням вчорашнього процесу, це продовження буде тривати. Те, що закладено, те закладено. Те, що посіяно, є посіяно. Дуже багато, звичайно, залежить від того, хто буде цінувати те, що посіяно, і хто зможе плекати ниву.

Ніякого затиснення свободи, до якої ми звикли останні п’ять років, бути не може. Але, звичайно, є дуже багато людей, з якими і я на днях зустрічався, які вже готові крутити хвостиком, і вгадувати, перед ким треба крутити хвостиком. Цей тип людини виробився на протязі 20-го століття, тип стероризованої і здрібнілої людини.

Звичайно, буде пристосування до нових натяків, вгадування волі. Але, з другого боку, якщо у нас буде достатньо мужності, щоб зберегти обличчя, і зберегти мову, людську, гідну мову, то влада буде пристосовуватися, буде запобігати, буде закликати вас більше ніж того, хто боїться, і тремтить під столом.

Ми живемо в той час, коли є можливість журналістові чи будь-кому стояти на повний зріст, і ніхто не поведе тебе в кайданах. Чим виразніше буде обличчя інтелігенції, молодої інтелігенції - я не буду говорити про весь народ страшенно збаламучений, неморалізований, розгублений перед різною лжеінформацією, – тим ясніше мають висловлюватися ті люди, які поставлені при владі.

Відомо, що президенти не зраджують, навіть найдурніший президент, їм просто це не вигідно. Інша справа, як він буде наповнювати себе. Але він буде наповнювати свою постать якимось позитивом, він мусить це робити, він мусить рости. Положення зобов’язує.



«Главред»: Яка ймовірність того, що новий президент зініціює надання російській мові статусу другої державної? Які будуть наслідки цього рішення?



Євген Сверстюк: Цей ризик перебільшений. На певних висотах людина при владі розуміє, що одна справа – подобатися виборцям в різних регіонах, а друга справа – чинити так, як ти, як державний муж, повинен чинити.

Кожна держава, яка хоче, щоб її шанували, мусить мати певні норми, певні стандарти. До цих стандартів відноситься й певний рівень самоповаги. Ви пригадуєте, які були скандали у Кучми і у наших дипломатів за кордоном, коли їм казали: «Ви ж захищаєте свої національні позиції!» За Ющенкові цього вже не говорили.

Я думаю, що ні Янукович, ні Тимошенко не будуть зацікавлені в тому, щоби руйнувати елементарні культурні стандарти. Держава є держава, вона повинна мати свою мову.



Станіслав Кульчицький: Я хочу нагадати, що Кучма теж у боротьбі з Кравчуком за президентську посаду багато чого обіцяв росіянам в Україні, але обіцянок цих не виконав і російська мова не стала державною в ті часи. Але в мене є істотні побоювання того, що за останні роки, і навіть з 1991 року, Україна не стала незалежною від Росії, передусім, в економічній сфері, в сфері енергоносіїв. Сьогодні в Росії не та ситуація, яка була в 1990-х роках, коли Росія розпадалася і треба було її об’єднати, згуртувати, і вона не звертала уваги на інші республіки колишнього Радянського Союзу.

З 2000 року приціл на Україну в Кремлі дуже сильний, тому можуть виникати різні ситуації, і в цих ситуаціях я не знаю, як поведуть себе наші високі особи, коли Росія заговорить мовою ультиматумів. Поки що такого нема і я думаю, нескоро буде, але завжди так бувало: на поверхні – дуже теплі висловлювання, а серед людей на високих посадах, коли наш чиновник високого рангу опинявся у Москві і розмовляв там, то розмова не була розмовою двох рівноправних сторін. І навіть коли мова йшла про те, щоб взаємно визнати кордони один одного, більше п’яти років пройшло, поки той договір був затверджений і прийнятий, і Росія визнала сучасні кордони України.

Думаю, тепер мова не йде про Крим. Мова йде про всю Україну як таку, мова йде про те, щоб наблизити Україну до Росії. Це загроза, яка нависає над Україною. З другого боку, тут не може бути будь-яких паралелей з системою влади, яка існувала в Радянському Союзі, бо там була зовсім інша система влада, ніж в пострадянську епоху.

Російська еліта дуже залежна від Заходу – вона досі тримає свої нагромадження, здобуті потом і кров’ю, у західних банках. Не думаю, що там надто вже Росія повела б себе так, як вона повела себе в ситуації з Грузією, хоча грузини самі підставилися, і це треба чесно визнати.

Отже, з боку нашого майбутнього президента має бути дуже обережне ставлення до сучасної Росії, до керманичів в Росії і відстоювання національних інтересів. Думаю, не буде надто поспішних рішень будь-якого плану, в тому числі відносно державної мови. Але багато чого залежить, звичайно, і він взаємостосунків, які складатимуться.



Читач сайту «Главред» Андро (Ukraine, Kiev): Национальное самосознание — это свойство человека, которое позволяет ему для себя лично определиться, к какой нации он относится. Действия Ющенко по "повышению национального самосознания" потерпели крах именно потому, что они были навязчивы. В основе украинского общества нет исторически сложившейся устойчивой группы людей, нет общего языка, территоррия проживания постоянно менялась в результате войн и политических процессов, различия в культурной и экономической жизни были усугублены политическими разногласиями все это препятствует оформлению нации. ВОПРОС: Стоит ли вообще новому президенту наступать на грабли Ющенко?



Євген Сверстюк: Це питання, якого я серйозно не можу прийняти. Читач не бере до уваги українського народу. Він є людиною перехожою. І це нормально для людини перехожої – вимагати те, що би пасувало йому. Тут сперечатися не можна. Я думаю, він стане у свої рамки, коли потрапить до США – до багатонаціональної країни.



Читач сайту «Главред» ВЕРВОЛЬФ (Ukraine, Kiev): Вопрос обоим уважаемым гостям редакции. Как Вы считаете,чего больше сделал на своем посту В.А.Ющенко пользы или вреда для Украины,с учетом того,что: а)экономикой,хозяйством страны он не занимался; б)самосвидомисть украинцев хотел поднять не через"колбасу и сало"(его выражение),а через Батурин и Конотоп,голодомор,ОУН-УПА и пр. А не лучше ли было не красть у людей надежду Майдана,заниматься делимитацией и демаркацией границы с РФ,торговать с ней,заниматься армией,учитывая прошлые ошибки в истории,а не трясти жупелом Конотопа и Батурина.Это дело историков и киносценаристов.



Станіслав Кульчицький: Ющенко не міг всього цього робити в силу того, що не було повноважень. Які ж тут можуть бути претензії? А те, що Ющенко ішов проти течії і намагався переконати суспільство у своїй правоті, не можна вважати недоліком.



Читач сайту «Главред» патріот (Ukraine, Kiev): Національна гідність повинна бути в кожного українця і ми повинні гордитися своєю державою Україна, ми вільний народ з тисячолітньою історією і ми повинні заставити майбутнього президента виконувати волю українців, ми його там поставили щоб президент дбав за національну гідність України і українців.



Станіслав Кульчицький: Це навіть не запитання, а заклик. Із цим закликом я цілком погоджуюсь, тому що треба бути самими собою. З іншого боку, треба бути толерантними із своїми сусідами, співгромадянами, тому що політична боротьба внесла елемент гостроти, який не має бути присутнім в повсякденному житті. Треба просто ставитися з повагою до думки іншого, хай навіть ця думка буде абсолютно несхожою на вашу. Цей більшовизм, який властивий всім нам, бо ми вийшли з радянського минулого… У нас немає тоталітаризму, але він зберігається в нашій голові, в нашій нетерпимості до думки іншого.



Читач сайту «Главред» Владимир (Ukraine, Kiev): Почему считается, что украинским национальным самосознанием является обятельный "набор средств" украинских националистов- нелюбовь к России и всему русскому, включая язык,отрицание исторических связей России и Украины,ненависть к православной церкви московского патриархата,фальсифицирование нашей истории,требование реабилитации тех, кто служил гитлеровским оккупантам и героизация их, в частности преступников из ОУН-УПАЮ, требование вступления в НАТО, провозгласивших принцип " Украина-только для украинцев!", отрицающих факт того, что Украина-многонациональное и многоконфессиональное государство?!



Станіслав Кульчицький: В тому то і справа, що Україна багатонаціональна, багатоконфесійна країна. Хіба це погано? Адже, майже кожна країна така сама як Україна. Якщо взяти сполучені Штати Америки, які взагалі склалися з сотень різних конгломератів. Хіба їм погано живеться? У них є конституція, вони її поважають, більше нічого не треба.

Стосовно того, як ставитися до конкретних питань історії чи то Голодомору, чи проблеми НАТО, чи ОУН УПА - це справа кожного, по-перше. По-друге треба все ж таки розібратися, що є наша історія. Хтось колись її дуже сильно деформував. Треба зрозуміти, в чому її деформували, якою вона є.

Я пишу підручники з історії. Завжди в цих нових підручниках є завдання для учня: ось набір фактів, набір документів розберіться самі, дайте самі оцінку. Не треба нав’язувати їм якусь думку. Якщо так воно буде, то будь-яка гострота зніметься. Адже нас виховували в надто чорно-білому баченні світу.



Читач сайту «Главред» Анатолій Анатолійович (Ukraine, Dnepropetrovsk): Про яке підвищення національної самосвідомості українців може йти мова, якщо претенденти на цей пост не є українцями і не сповідують ідей незалежності від колишньої метрополії? Розмови про ЄЕП, спільні економічні інтереси з РФ, обіцянки "ковбаси" кожному - все це далеко від націоналізму в кращому розумінні цього слова.



Станіслав Кульчицький: Кожна людина має в собі роздвоєну свідомість. З одного боку, це ставлення до свого етнічного походження, до своєї нації. З другого боку, кожна людина займає певне соціальне становище в суспільстві.

Є, наприклад, ще гендерний погляд на історію, коли жінки не так, як чоловіки розглядають ті чи інші проблеми історії. Створюються дві картини, ясна річ, тільки тепер, тому що раніше жінки завжди приймали чоловічий кут зору, ми знаємо це по творах ХІХ століття-початку ХХ століття. Тепер трошки інакше. Але між жінкою і чоловіком є об’єктивна різниця, статева різниця. Але в тому, що стосується соціального і національного різниці нема: і чоловік, і жінка це сприймають однаково.

Одні люди більше наполягають на національних аспектах і починають з мікроскопом вивчати хімічний склад крові. Але хіба це має значення? Ми все-таки живемо в багатонаціональному суспільстві.

Тільки люди шляхетного походження можуть знати генеалогію на п’ять—сім поколінь. А так, хто ти є? Поки радянська влада не дала кожному своєму громадянину паспорт, це трапилося в грудні 1933 року населення, тільки там є така графа національність. А раніше можна було змінювати національність, як і релігію. Власне кажучи, чому зараз не можна змінити національність? Зараз у нас немає такої графи в паспорті, і слаба Богу. Це внутрішня справа кожного. Якщо це так, якщо це внутрішня справа, чому ми повинні під мікроскопом вивчати склад крові наших обранців?