Литвин отказался поддерживать «бютовские» штаны

Сегодняшнее заседание депутаты начали рассмотрением вопроса, беспокоящего многих обычных украинцев – запретили финансовым организациям в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам. Впрочем, как это обычно бывает в нашей стране, любое доброе дело неизменно имеет темную сторону – теперь об ипотеке гражданам придется забыть, ведь кредиты будут выдаваться под неподъемный процент, покрывающий инфляцию и все риски за 10 (20, 30 – зависит от кредита) лет.Потом нардепы перешли к теме, заботящей еще большее количество украинцев – одобрили в целом закон, запрещающий употреблять пиво и «слабоалкоголку» в транспорте, на детских площадках и так далее. Один из инициаторов законопроекта вице-спикер Николай Томенко радости от его принятия не скрывал, уделив почти час своего времени объяснению особенностей закона находящимся в кулуарах журналистам. «У меня перед домом – детская площадка, туда вечером приходят алкоголики и детям негде играть, а милиция никак на это не реагирует», - рассказывал о суровой украинской действительности Николай Владимирович.Успешно проголосовав несколько законопроектов, народные избранники перешли к едва ли не главной теме дня – принятию решения по отчету временной следственной комиссии по проделкам Черновецкого и компании. Напомним, вчера депутаты прослушали отчет давнего недруга киевского мера «нунсовца» Кирилла Куликова, но никакого решения принять не успели – время заседание истекло. Сегодня нардепы бодро приняли его за основу всем залом, но потом был применен давний парламентский прием затягивания окончательного решения – «литвиновцы» при поддержке «регионалов» предложили доработать постановление по Черновецкому, чтобы сделать его «более суровым». Таким образом, в целом постановление, по идее, должно быть принято уже завтра, но уверенности в этом нет – как стращал журналистов тот же Куликов, «космическая семейка» сейчас занимается индивидуальным обзвоном депутатов от ПР, суля им всяческую помощь на выборах в обмен на отказ поддержать постановление. С другой стороны, в успех Черновецкого в этом вопросе веры тоже немного – после того, как Янукович набрал неудовлетворительный процент в Киеве, действуя при негласной поддержке КГГА, в своих партнерах «регионалы» вполне могут разочароваться.Все это время бютовцы не оставляли попыток принять решение о создании временной следственной комиссии по «Межигорью». Спикер отвечал, что для этого требуется решение комитета, которого нет, бютовцы упорно настаивали на своей позиции. Наконец терпение Литвина лопнуло и он потребовал от гневно треснувшего по микрофону и.о. главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина «спокойно вести себя с государственным имуществом» и «прекратить истерику». Литвина понесло, - ораторствовал спикер. Пока «регионалы» довольно аплодировали Литвину, бютовцы откровенно растерялись, явно не ожидав от умиленно плакавшего в мамын рушнык Владимира Михайловича такого напора. Через некоторое время они пришли в себя и возобновили наступление, но пик напряжения уже явно был пройден. К тому же, отсутствовало главное оружие бютовцев в психологическом (а иногда и физическом) давлении на президиум парламента – депутат Олег Ляшко «под куполом» сегодня замечен не был. Аналогичная неудача подстерегла бютовцев и в вопросе внесения изменений в закон о выборах Президента – спикер в очередной раз отказался внести его в повестку дня. Вышедший к журналистам Андрей Кожемякин, в свою очередь, щедро накормил журналистов «завтраками» - дескать, уж завтра бютовский законопроект будет рассмотрен уж точно.Поняв, что ничего интересного сегодня уже не будет, народные избранники начали неспешно покидать здание парламента. На вечернее заседание добрались лишь самые стойкие из них – несмотря на это, было объявлено, что в зале было зарегистрировано целых 429 карточек. Когнитивный диссонанс между услышанной цифрой и жалкими несколькими десятками подписей «реальных» нардепов в регистрационных ведомостях вызвал у нескольких сотрудниц аппарата Рады усталый смех. В то же время, до второго тура выборов осталось лишь одно заседание – завтрашнее.