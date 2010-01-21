Литвин отказался поддерживать «бютовские» штаны

Минимальное присутствие народных депутатов в сессионном зале не помешало им отработать на удивление продуктивно.
Тем не менее, две эпопеи – о внесении изменений в закон о выборах и отчете следственной комиссии по Черновецкому – нардепы закончить так и не смогли.
Сегодняшнее заседание депутаты начали рассмотрением вопроса, беспокоящего многих обычных украинцев – запретили финансовым организациям в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам. Впрочем, как это обычно бывает в нашей стране, любое доброе дело неизменно имеет темную сторону – теперь об ипотеке гражданам придется забыть, ведь кредиты будут выдаваться под неподъемный процент, покрывающий инфляцию и все риски за 10 (20, 30 – зависит от кредита) лет.
Потом нардепы перешли к теме, заботящей еще большее количество украинцев – одобрили в целом закон, запрещающий употреблять пиво и «слабоалкоголку» в транспорте, на детских площадках и так далее. Один из инициаторов законопроекта вице-спикер Николай Томенко радости от его принятия не скрывал, уделив почти час своего времени объяснению особенностей закона находящимся в кулуарах журналистам. «У меня перед домом – детская площадка, туда вечером приходят алкоголики и детям негде играть, а милиция никак на это не реагирует», - рассказывал о суровой украинской действительности Николай Владимирович.
Успешно проголосовав несколько законопроектов, народные избранники перешли к едва ли не главной теме дня – принятию решения по отчету временной следственной комиссии по проделкам Черновецкого и компании. Напомним, вчера депутаты прослушали отчет давнего недруга киевского мера «нунсовца» Кирилла Куликова, но никакого решения принять не успели – время заседание истекло. Сегодня нардепы бодро приняли его за основу всем залом, но потом был применен давний парламентский прием затягивания окончательного решения – «литвиновцы» при поддержке «регионалов» предложили доработать постановление по Черновецкому, чтобы сделать его «более суровым». Таким образом, в целом постановление, по идее, должно быть принято уже завтра, но уверенности в этом нет – как стращал журналистов тот же Куликов, «космическая семейка» сейчас занимается индивидуальным обзвоном депутатов от ПР, суля им всяческую помощь на выборах в обмен на отказ поддержать постановление. С другой стороны, в успех Черновецкого в этом вопросе веры тоже немного – после того, как Янукович набрал неудовлетворительный процент в Киеве, действуя при негласной поддержке КГГА, в своих партнерах «регионалы» вполне могут разочароваться.
Все это время бютовцы не оставляли попыток принять решение о создании временной следственной комиссии по «Межигорью». Спикер отвечал, что для этого требуется решение комитета, которого нет, бютовцы упорно настаивали на своей позиции. Наконец терпение Литвина лопнуло и он потребовал от гневно треснувшего по микрофону и.о. главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина «спокойно вести себя с государственным имуществом» и «прекратить истерику». Литвина понесло. «Вы выжали из этой фракции (имеется в виду Блок Литвина. – Авт.) все, что могли, и до сих пор неудовлетворенны. Поблагодарите Бога, что мы вам поддержали штаны», - ораторствовал спикер. Пока «регионалы» довольно аплодировали Литвину, бютовцы откровенно растерялись, явно не ожидав от умиленно плакавшего в мамын рушнык Владимира Михайловича такого напора. Через некоторое время они пришли в себя и возобновили наступление, но пик напряжения уже явно был пройден. К тому же, отсутствовало главное оружие бютовцев в психологическом (а иногда и физическом) давлении на президиум парламента – депутат Олег Ляшко «под куполом» сегодня замечен не был. Аналогичная неудача подстерегла бютовцев и в вопросе внесения изменений в закон о выборах Президента – спикер в очередной раз отказался внести его в повестку дня. Вышедший к журналистам Андрей Кожемякин, в свою очередь, щедро накормил журналистов «завтраками» - дескать, уж завтра бютовский законопроект будет рассмотрен уж точно.
Поняв, что ничего интересного сегодня уже не будет, народные избранники начали неспешно покидать здание парламента. На вечернее заседание добрались лишь самые стойкие из них – несмотря на это, было объявлено, что в зале было зарегистрировано целых 429 карточек. Когнитивный диссонанс между услышанной цифрой и жалкими несколькими десятками подписей «реальных» нардепов в регистрационных ведомостях вызвал у нескольких сотрудниц аппарата Рады усталый смех. В то же время, до второго тура выборов осталось лишь одно заседание – завтрашнее.
Сегодняшнее заседание депутаты начали рассмотрением вопроса, беспокоящего многих обычных украинцев – запретили финансовым организациям в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам. Впрочем, как это обычно бывает в нашей стране, любое доброе дело неизменно имеет темную сторону – теперь об ипотеке гражданам придется забыть, ведь кредиты будут выдаваться под неподъемный процент, покрывающий инфляцию и все риски за 10 (20, 30 – зависит от кредита) лет.
Потом нардепы перешли к теме, заботящей еще большее количество украинцев – одобрили в целом закон, запрещающий употреблять пиво и «слабоалкоголку» в транспорте, на детских площадках и так далее. Один из инициаторов законопроекта вице-спикер Николай Томенко радости от его принятия не скрывал, уделив почти час своего времени объяснению особенностей закона находящимся в кулуарах журналистам. «У меня перед домом – детская площадка, туда вечером приходят алкоголики и детям негде играть, а милиция никак на это не реагирует», - рассказывал о суровой украинской действительности Николай Владимирович.
Успешно проголосовав несколько законопроектов, народные избранники перешли к едва ли не главной теме дня – принятию решения по отчету временной следственной комиссии по проделкам Черновецкого и компании. Напомним, вчера депутаты прослушали отчет давнего недруга киевского мера «нунсовца» Кирилла Куликова, но никакого решения принять не успели – время заседание истекло. Сегодня нардепы бодро приняли его за основу всем залом, но потом был применен давний парламентский прием затягивания окончательного решения – «литвиновцы» при поддержке «регионалов» предложили доработать постановление по Черновецкому, чтобы сделать его «более суровым». Таким образом, в целом постановление, по идее, должно быть принято уже завтра, но уверенности в этом нет – как стращал журналистов тот же Куликов, «космическая семейка» сейчас занимается индивидуальным обзвоном депутатов от ПР, суля им всяческую помощь на выборах в обмен на отказ поддержать постановление. С другой стороны, в успех Черновецкого в этом вопросе веры тоже немного – после того, как Янукович набрал неудовлетворительный процент в Киеве, действуя при негласной поддержке КГГА, в своих партнерах «регионалы» вполне могут разочароваться.
Все это время бютовцы не оставляли попыток принять решение о создании временной следственной комиссии по «Межигорью». Спикер отвечал, что для этого требуется решение комитета, которого нет, бютовцы упорно настаивали на своей позиции. Наконец терпение Литвина лопнуло и он потребовал от гневно треснувшего по микрофону и.о. главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина «спокойно вести себя с государственным имуществом» и «прекратить истерику». Литвина понесло. «Вы выжали из этой фракции (имеется в виду Блок Литвина. – Авт.) все, что могли, и до сих пор неудовлетворенны. Поблагодарите Бога, что мы вам поддержали штаны», - ораторствовал спикер. Пока «регионалы» довольно аплодировали Литвину, бютовцы откровенно растерялись, явно не ожидав от умиленно плакавшего в мамын рушнык Владимира Михайловича такого напора. Через некоторое время они пришли в себя и возобновили наступление, но пик напряжения уже явно был пройден. К тому же, отсутствовало главное оружие бютовцев в психологическом (а иногда и физическом) давлении на президиум парламента – депутат Олег Ляшко «под куполом» сегодня замечен не был. Аналогичная неудача подстерегла бютовцев и в вопросе внесения изменений в закон о выборах Президента – спикер в очередной раз отказался внести его в повестку дня. Вышедший к журналистам Андрей Кожемякин, в свою очередь, щедро накормил журналистов «завтраками» - дескать, уж завтра бютовский законопроект будет рассмотрен уж точно.
Поняв, что ничего интересного сегодня уже не будет, народные избранники начали неспешно покидать здание парламента. На вечернее заседание добрались лишь самые стойкие из них – несмотря на это, было объявлено, что в зале было зарегистрировано целых 429 карточек. Когнитивный диссонанс между услышанной цифрой и жалкими несколькими десятками подписей «реальных» нардепов в регистрационных ведомостях вызвал у нескольких сотрудниц аппарата Рады усталый смех. В то же время, до второго тура выборов осталось лишь одно заседание – завтрашнее.