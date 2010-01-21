И Тимошенко, и Янукович будут договариваться с Москвой

Менее чем через три недели украинцы узнают имя первого лица страны, определяющего внешнюю политику Украины. Какие особенности она будет иметь при президенте Тимошенко и при президенте Януковиче? На что будет сделан основной упор – на евроатлантическое сотрудничество или на развитие взаимоотношений с Российской Федерацией?

Своими прогнозами на этот счет в пресс-центре «Главреда» поделились: директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов и исполняющий обязанности директора международных программ Центра Разумкова Михаил Пашков.



Внешнеполитические программы кандидатов: одно дело – декларация, другое - воплощение



Михаил Пашков заметил, что многие вопросы внешней политики носят «отложенный характер». Это означает, что, кто бы ни стал президентом, он будет вынужден какое-то время реализовывать инициативы, обещания, планы своего предшественника в этой сфере.

Кроме того, по словам эксперта, «существует достаточно большая дистанция» между тем, что декларируют кандидаты в президенты, и тем, что они действительно собираются осуществлять. Исходя из этого, Михаил Пашков убежден, что анализировать вектор внешней политики нового президента можно будет лишь по его первым шагам в этом направлении.

Важным фактором, который может оказать позитивное влияние на внешнюю политику Украины, эксперт считает «достижение определенного консенсуса внутри страны». По его словам, на сегодняшний день «внешнеполитическая сфера используется как арена для сведения политических счетов», что не может не сказаться на имидже страны в мире.

Сергей Толстов добавил, что, вероятнее всего, внешняя политика президента будет носить конъюнктурный характер и зависеть от внешних займов и зарубежной финансовой помощи. Курс на евроинтеграцию сохранится, но ввиду тяжелого экономического состояния Украины «никаких существенных сдвигов в сторону интеграционных связей или даже ослабления визового режима в ближайшие годы ожидать не приходится», - сказал эксперт.

В стратегическом плане, по мнению Сергея Толстова, внешняя политика Украины будет представлять собой балансирование между США, Евросоюзом и Россией.



Внешнеполитические задачи президента Тимошенко:



Вот что сказано в программе Юлии Владимировны на эту тему:

«Я верю, что мы способны подняться на уровень европейских стандартов в вопросах демократии, прав человека, условий жизни, политической культуры. И когда мы построим Европу в Украине, Украина станет членом Европейского Союза. В основу дружеских отношений с Россией и другими странами СНГ положим потенциал существующей кооперации и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Отношения со всеми странами будут строиться прагматично на приоритете национальных интересов с существенным повышением конкурентоспособности Украины на мировой арене. Кардинально изменим позицию Украины в мировом разделении труда. Мы станем страной высоких технологий и наукоемкой продукции. Присоединение Украины к любым системам коллективной безопасности будет решаться лишь на референдуме».



Внешнеполитические задачи президента Януковича:



Внешнеполитические планы Виктора Федоровича, изложенные в его предвыборной программе, более лаконичны:

«Главной задачей национальной внешней политики считаю сохранение внеблокового статуса Украины. Учитывая современные геополитические реалии, убежден в том, что внеблоковый статус Украины является ключевым элементом национальной безопасности, повышения ее международного влияния и авторитета. Восстановлю дружеские и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией, странами СНГ, обеспечу стратегическое партнерство с США, ЕС, странами "большой двадцатки».



Янукович – прогнозируемый, Тимошенко – хаотична



По мнению Сергея Толстова, в плане внешнеполитических задач «Янукович выглядит более прогнозированным, Тимошенко – более хаотичной».

Эксперт проанализировал предвыборные обещания обоих кандидатов на пост президента и пришел к выводу, что внешнеполитическая концепция Виктора Федоровича «выписана более четко», нежели аналогичный документ Юлии Владимировны, «который, в определенной степени, ограничивается собственными заявлениями».

Сергей Толстов считает, что в окружении Януковича есть много специалистов-международников, «которые занимаются этими вопросами на постоянной основе». Это, в частности, министр иностранных дел «теневого» Кабмина Леонид Кожара, а также консультанты – Александр Чалый, Анатолий Зленко.

В случае формирования нового состава правительства министром иностранных дел при президенте Януковиче, по оценкам Сергея Толстова, может стать Константин Грищенко «как человек, представляющий преемственность внешней политики», либо Леонид Кожара или Александр Чалый.

В окружении Тимошенко, по мнению эксперта, «таких известных специалистов в сфере внешней политики намного меньше». Среди них Сергей Толстов назвал руководителя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Олега Билоруса. В качестве кандидатов на должность министра иностранных дел эксперт назвал Бориса Тарасюка, «который поддержал Тимошенко от Народного Руха Украины», или нынешнего главу МИД Петра Порошенко, «который сработался с нынешней командой власти».



Четыре «проблемных поля» украинско-российских отношений должны решаться «в полном формате»



Михаил Пашков назвал четыре «проблемных поля» украинско-российских отношений:

1.Взаимоотношения в газовой сфере;

2.Проблемы демаркации и делимитации границ;

3.Проблема пребывания на территории Украины Черноморского флота РФ;

4.Проблемы гуманитарного характера.

Вместе с тем, Михаил Пашков акцентировал внимание на позитивных тенденциях в украинско-российских отношениях. Об этом, в частности, свидетельствует отказ от практики «обмена ультиматумами», состоявшиеся двусторонние переговоры по проблемам безопасности и Черноморского флота и границ, ряд встреч министров иностранных дел обеих стран.

Эксперт уверен, что и для Юлии Тимошенко, и для Виктора Януковича на посту президента принципиально важным будет вопрос дальнейшего развития украинско-российского межгосударственного сотрудничества. Михаил Пашков напомнил, что в последнее время украинско-российская межгосударственная комиссия работала «на одном моторе – на экономическом комитете», в то время как этот орган должен работать «в полном формате – на уровне президентов».



Российская военная база в Севастополе может стать антитеррористическим центром



Михаил Пашков рассказал о своеобразном «ноу-хау», предложенном Центром Разумкова для разрешения проблемы пребывания на территории Украины Черноморского флота Российской Федерации. По его словам, российская военная база в Севастополе может быть преобразована в «антитеррористический центр под эгидой, скажем, ООН». Целью такого центра может быть борьба с контрабандой, нелегальной миграцией, торговлей людьми и терроризмом.

По мнению эксперта, такое разрешение вопроса, с одной стороны, «не противоречило бы Конституции страны», с другой стороны, «не отражалось бы болезненно на Российской Федерации».



Вопрос о нейтральном статусе преждевременен



Вопрос нейтрального статуса Украины «дискуссионный, поскольку требует выведения со своей территории военных баз других государств», - заметил Сергей Толстов.

Михаил Пашков согласился с коллегой и отметил, что «говорить о нейтральном статусе Украины сегодня преждевременно и неправильно». По словам эксперта, на сегодняшний день стоит говорить не столько о нейтралитете, сколько «об определенной паузе», которая, по его мнению, необходима для того, чтобы «сгруппировать внутренние силы», создать консенсус элит в стране.

А пока нейтралитет не задекларирован, стоит позаботиться о внешнеполитических гарантиях территориальной целостности и независимости страны.



Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Тимошенко может назначить Тарасюка главой МИД - эксперт Украине нужен не нейтралитет, а пауза - эксперт Базу ЧФ в Севастополе нужно преобразовать в антитеррористический центр - эксперт Тимошенко и Янукович будут многовекторными - эксперт