Первая леди или «первый джентльмен»?

22 января 2010, 10:05

Перед вторым туром президентских выборов интересна не только фигура вероятного первого лица государства.

Немаловажно и то, кто с избранием следующего украинского президента автоматически станет его (или ее) второй половинкой, на которую неофициально будет возложено немало общественно важных обязанностей.

Влиятельные женщины в окружении властных мужчин

Несмотря на то, что жены государственных мужей нередко играли определенную роль и имели влияние на своих мужчин, впервые неофициальным титулом «первая леди» американская пресса наградила жену президента США Ратерфорда Гейса – Люси в конце 19 века. Именно популярности этой первой леди обязан введеним в общее обращение этот термин.

В течение последних десятилетий, особенно на Западе, первые леди не только занимаются благотворительностью, но и часто имеют довольно сильное влияние на своих властных мужей.
Скажем, в кругах женщин-активисток в Нью-Йорке еще сегодня ходят слухи о том, как жены дипломатов якобы помогли созданию Организации Объединенных Наций. Как приходилось слышать автору этих строк от активистов негосударственных организаций, работающих при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, во время конференции в Сан-Франциско, когда шли переговоры относительно текста Хартии о создании ООН, отдельные споры между представителями СССР и стран Запада разрешались именно во время чаепития жен дипломатов, которые организовывала Бэсс Трумен – жена тогдашнего президента США Гарри Трумена.

Другая бывшая первая леди Хиллари Клинтон вообще оказалась настолько самостоятельной и самодостаточной, что решила использовать собственный опыт восьми лет обитания в Белом доме, чтобы после двух президентских каденций своего мужа самой пойти в политику. Так, после нескольких лет губернаторства в штате Нью-Йорк она замахнулась на президентскую должность, а теперь заведует Госдепом.

После избрания президентом США Барака Обамы в американских СМИ стали говорить о том, что его жена Мишель имеет на новоизбранного американского президента довольно сильное влияние. Возможно, в их семействе так повелось еще с того времени, когда молодого Барака приняли на работу в одну из чикагских юридических фирм. Именно на этой работе его непосредственным начальником была – да-да! – именно Мишель.

Благодаря собственному яркому наряду, выразительному макияжу и современной прическе Мишель Обама в США не менее популярна, чем ее муж. Именно благодаря такому ее образу американская пресса сравнивает Мишель с другой иконой стиля – прежней хозяйкой Белого дома Жаклин Кеннеди. Чтобы, как подобает первой американской леди, заниматься благотворительностью и сопровождать своего мужа во время государственных визитов, многим первым леди приходилось оставить собственную карьеру.

Первые леди как пример для подражания

«Как правило, первые леди занимаются какими-либо фондами помощи детям. Чаще всего это фонды, которые заботятся о молодежи или вносят гармонию в общество, скажем, какого-либо культурного или технического характера. То есть первая леди своей деятельностью должна быть примером для подражания», - рассказал «Главреду» Юрий Лазуто, бывший шеф Управления государственного протокола МИД.

Так, во время первой каденции Леонида Кучмы благотворительностью стала заниматься его жена Людмила. В 1996 году для помощи детям, матерям и семьям был основан Национальный фонд социальной защиты матерей и детей «Україна –дітям», которым доныне неизменно руководит Людмила Николаевна. Так же благотворительностью занимается и нынешняя все еще первая леди Катерина Ющенко. Возглавляемый ею международный благотворительный фонд «Украина 3000» занимается вопросами здравоохранения, культуры и искусства в Украине.

По мнению Инны Новак, директора Международного центра протокола и этикета, первые леди занимаются благотворительностью, сферой образования, культуры, поскольку имеют возможность привлечь внимание общественности и меценатов к этим вопросам и помочь в их решении. «Первая леди имеет возможность создать фонды и найти спонсоров, которые будут заботиться об обездоленных, образовании, культуре и других направлениях, нуждающихся в общественном внимании и защите», - рассказывает «Главреду» госпожа Новак и тут же вспоминает слова жены бывшего президента Польши Александра Квасьневского, которая в одном из своих интервью рассказала о том, что чувствует себя попрошайкой, которая постоянно просит денег на поддержку социальных проектов.

Первая леди, хотя и пользуется теми же дипломатическими привилегиями, что и ее муж-президент, но официальной должности не занимает, следовательно и не получает за свою работу зарплату. Тем не менее, первая леди нередко должна присутствовать на протокольных мероприятиях со своим мужем. Ведь неформально на ее плечах также лежит обязанность репрезентации собственной страны и общества.

Например, когда Киев в апреле 2008 года с государственным визитом посетил теперь уже бывший президент США Джордж Буш с женой Лорой, с украинской стороны их встречали симметрично – Президент Виктор Ющенко с женой Катериной. Позже – в сентябре того же года – во время визита в Украину Короля Швеции Карла ХVІ Густава и Королевы Сильвии, кроме Президента Ющенко на основных протокольных встречах также, по дипломатической традиции, присутствовала и его жена. Обычно одна программа предусмотрена для глав государств или правительств и включает в себя подписание важных документов. Другая же программа визита – для их жен или мужей.

«Если главы государств женщины, то их мужья могут посетить какое-нибудь спортивное или другое мероприятие, которое отвечает их общим интересам. При этом приоритет в выборе мероприятия для посещения предоставляется заинтересованному гостю. Первые же леди как правило ездят в какие-либо детсады, школы, ходят на концерты, сидят в небольших ресторанчиках, посещают выставки. Иногда они даже смотрят показ мод или просто ходят вместе по магазинам», - рассказывает Лазуто.

Наставления для «второй половинки» будущего президента

По словам бывшего шефа Управления государственного протокола МИД, неофициальная и неформальная работа жены президента заключается в том, чтобы всячески поддерживать и улучшать имидж собственного мужа. «Избирая лидера своей страны, нация с большим интересом смотрит на его вторую половину. Ведь супруги представляют страну, становятся образцом для остальных. Кроме того, их отношения характеризуют ценности и отношения в семье, что немаловажно для образа каждого человека. Это очень важно», - рассказывает Инна Новак. В этом смысле интересно будет сравнить имидж и перспективы замены в нынешнем неформальном статусе Катерины Ющенко Людмилой Янукович или Александром Тимошенко.

Что касается возможного президентства Януковича, то имидж его жены Людмилы, которая со времен Оранжевой революции в восприятии общественности крепко запечатлелась своими «наколотыми апельсинами» и «американскими валенками», может подмочить имидж и авторитет своего мужа на посту президента. Как поговаривают недоброжелатели, с избранием на президентский пост Януковича его жена может лишь апельсинами и валенками торговать. «Если Януковича изберут президентом, его жене на первом этапе вообще ничего не стоит делать. Многие так и поступают: год-полтора выдерживают паузу - а дальше занимаются благотворительностью. Если у президента на его посту будут какие-либо успехи, то ей прошлые ляпы вообще простят. И если она тяготеет к Донецкому региону, то может заняться чем-то наподобие охраны окружающей среды», - советует Лазуто.

«Фактически за протокольные ошибки, которые совершают первые лица, ответственны протокольные службы, которые ненадлежащим образом подготовили их к мероприятию. Когда выходит первая леди, она должна быть безукоризненна. Это командная и профессиональная работа. Протоколисты заранее должны проработать и предусмотреть все возможные сценарии и представить достаточную информацию лидеру, с которым они работают», - объясняет Инна Новак неудачный экспромт Людмилы Янукович. При профессиональной работе протоколистов таких случаев не бывает.

По словам лидера «регионалов», его жена Людмила, если станет первой леди, врядли будет активна в публичной жизни. Скорее всего – продолжит заниматься благотворительностью, которой «занимается уже много лет. Но она не хочет делать это публично – это ее право», – прокомментировал Янукович.

Вспоминая о свободном английском Катерины Ющенко, кто угодно скажет, каким большим плюсом является владение иностранными языками и для первой леди, и для самого президента. Тем не менее, уже сейчас злые языки выражают сомнения по поводу того, что жена Януковича владеет не то что иностранным, а даже государственным языком. По словам этих скептиков, она, мол, все еще не понимает, что «помаранчевый» – это «оранжевый».

Однако не меньше проблем с имиджем президента может быть, когда изберут Юлию Тимошенко, если и после выборов ее муж будет продолжать заниматься бизнесом, чем, по ее словам, он занимается сейчас. «Если президентом станет Тимошенко, то ее муж в принципе может дальше работать, заниматься бизнесом, но вообще-то это не очень приветствуетя во всем мире, поскольку это несколько отдает коррумпированностью, ведь он будет иметь большие преимущества», - отмечает Лазуто.

Новак – наоборот – не видит в этом проблемы. «При избрании Юлии Тимошенко президентом будут найдены правовые возможности и формы, чтобы ее муж мог продолжать заниматься своей работой без ущерба для имиджа государства и его главы», – говорит эксперт.

Если Тимошенко изберут президентом, то, по словам Лазуто, Александру Тимошенко можно посоветовать заняться безопасностью на дорогах. Автомобильное дело и мужское, и важное для общества, ведь у нас ежегодно на дорогах гибнет много людей. «Поэтому уменьшить эту печальную статистику было бы неплохой задачей для мужа президента», - говорит он.

Если в окружении будущего украинского президента все-таки будет решено не показывать жену или мужа публике, то сделать это не проблема. Вспомним хотя бы советские времена, когда никому не мешало то, что не было видно жены Леонида Брежнева и очень редко на людях появлялась жена Никиты Хрущова. Однако, по мнению экс-шефа протокола, для президента постоянно прятать свою жену или своего мужа от общественности было бы контрпродуктивно.
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